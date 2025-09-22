"Están buscando indulgencia, a lo mejor quieren irse": expertos analizan la carta que envió el régimen a Trump

Maduro le escribió una larga misiva a Trump para terminar, según él, con las noticias falsas y lograr resolver las diferencias que tengan.

Trump se ha limitado a decir: “ya veremos qué pasa con Venezuela”.

El mandatario estadounidense dijo en Truth social que Venezuela pagará un alto precio si no readmite a sus "presos" que han sido "forzados" a ir a Estados Unidos por el "liderazgo venezolano", en plena escalada de tensiones por el despliegue militar de Washington en el mar caribe.

El debate en Ángulo con expertos sobre esta nueva página en la escalada de tensiones entre EE. UU. y el régimen madurista.