Lunes, 22 de septiembre de 2025
"Están buscando indulgencia, a lo mejor quieren irse": expertos analizan la carta que envió el régimen a Trump

septiembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
El debate en Ángulo con expertos sobre esta nueva página en la escalada de tensiones entre EE. UU. y el régimen madurista.

Maduro le escribió una larga misiva a Trump para terminar, según él, con las noticias falsas y lograr resolver las diferencias que tengan.

Trump se ha limitado a decir: “ya veremos qué pasa con Venezuela”.

El mandatario estadounidense dijo en Truth social que Venezuela pagará un alto precio si no readmite a sus "presos" que han sido "forzados" a ir a Estados Unidos por el "liderazgo venezolano", en plena escalada de tensiones por el despliegue militar de Washington en el mar caribe.

Donald Trump | Foto: AFP
Charlie Kirk

“Es impensable decirle adiós a un compatriota que aún tenía mucho que dar”: Donald Trump dio emotivas palabras en el funeral de Charlie Kirk en Estados Unidos

Gustavo Petro - EFE
Colombia

Autoridades de México responden la solicitud del presidente Petro por artistas colombianos que habrían desaparecido después de un concierto en Sonora

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

Esta es la carta que Nicolás Maduro le envió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump: "En ella queda plasmada la verdad irrefutable de Venezuela"

Daniel Noboa, presidente de Ecuador - AFP
Ecuador

Corte Constitucional de Ecuador suspendió temporalmente el referendo del presidente Noboa para instalar una Asamblea Constituyente

Diosdado Cabello - EFE
Amenaza

Diosdado Cabello amenaza con un "contraataque devastador" en alusión al despliegue de EE. UU. en el Caribe

Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Partidos Venezuela vs Colombia y Bolivia vs Brasil en fecha 18 de las Eliminatorias. (EFE)
Eliminatorias Sudamericanas

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas tras la última fecha: Colombia selló importante puesto y Venezuela finalizó en difícil lugar

Manifestación venezolana en Nueva York - Foto AFP
Informe ONU

ONU denuncia que el régimen venezolano arresta a familiares de figuras de la oposición en un "patrón sostenido y sistemático" para generar miedo y control social

Camisa con el escrito 'TPS', acompañado por la bandera de Venezuela - Foto de referencia: EFE
Venezuela

"Venezuela no es un destino seguro para los migrantes que viven en Estados Unidos": presidente de Veppex sobre bloqueo para poner fin al TPS

Dispositivo 3D promete revolucionar las cirugías ortopédicas - Fotos referencia: Canva
Medicina

Científicos crean dispositivo "3D" que promete revolucionar las cirugías ortopédicas

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda