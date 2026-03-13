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Viernes, 13 de marzo de 2026
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Cuba

"Están cada vez más solos y tratando de ganar tiempo": activista Yanelyz Núñez sobre anuncio de la dictadura cubana de excarcelar a 51 presos políticos

marzo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
La decisión del dictador Díaz-Canel fue presentada como una medida que se enmarca en un "gesto de buena voluntad" tras la mediación del Vaticano.

El pasado 12 de marzo el régimen cubano informó que en los próximos días procederá a la excarcelación de 51 presos políticos.

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La decisión fue presentada como una medida que se enmarca en un “gesto de buena voluntad” tras la mediación del Vaticano.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura, los reclusos que recibirán el "beneficio" han cumplido una parte considerable de sus condenas y han mostrado buena conducta durante su permanencia en prisión.

La cartera adjunta al régimen agregó que la medida no corresponde a un indulto, sino a una excarcelación condicionada, lo que significa que los "beneficiados" deberán cumplir ciertos requisitos durante el tiempo restante de su pena.

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Yanelyz Núñez, activista cubana y cofundadora del Movimiento San Isidro, analizó el tema en El Informativo de NTN24.

“Ellos (el régimen) se han dado cuenta de que están en una situación bastante difícil, que cada vez están más solos, están tratando de ganar tiempo”, dijo la entrevistada.

“Se han dado cuenta (el régimen) en el nivel de aislamiento en el que están... Tanto en lo externo como en lo interno están presionados y es una manera de aplacar las manifestaciones (dentro de Cuba)”, remarcó.

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La ONG Prisoners Defenders confirmó que al menos cinco de las personas incluidas en la medida ya habían sido liberadas.

En medio de la tensión entre Estados Unidos y Cuba, el dictador sucesor de los hermanos Castro, Miguel Díaz-Canel, confirmó que funcionarios de su régimen mantienen "conversaciones" con la Casa Blanca.

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