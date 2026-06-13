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Sábado, 13 de junio de 2026
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Mundial 2026

Así es el MetLife Stadium, un lugar que se está acostumbrando a albergar las finales del fútbol mundial

junio 13, 2026
Por: Redacción NTN24
En este estadio se disputó la final de la Copa América centenario entre Chile y Argentina que terminó en victoria para la roja desde el punto penal.

El MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, se prepara para convertirse en el epicentro del fútbol mundial al albergar la final del Mundial 2026, el evento deportivo más grande de la historia con 48 selecciones participantes y 104 partidos programados en 16 ciudades de Norteamérica.

Este imponente recinto, hogar de los Giants y los Jets de la NFL, tiene capacidad para 82,500 espectadores, posicionándose como uno de los estadios más grandes de Estados Unidos. Su ubicación estratégica cerca de Nueva York lo convierte en el escenario ideal para cerrar el capítulo de una Copa del Mundo que marcará un antes y un después en la historia del torneo.

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El MetLife Stadium no es ajeno a las grandes emociones del fútbol. En 2016 albergó la final de la Copa América Centenario, donde Chile derrotó a Argentina en una dramática tanda de penales, dejando una huella imborrable en la memoria de los aficionados.

Para el Mundial 2026, el estadio está programado para recibir ocho encuentros en total: cinco partidos de la fase de grupos, dos de eliminación directa en dieciseisavos y octavos de final, además de la gran final que definirá al campeón mundial.

Entre los partidos confirmados para la fase de grupos destacan enfrentamientos de alto calibre. Brasil enfrentará a Marruecos, el 'Jogo Bonito' contra la selección que hizo historia en Qatar 2022 al convertirse en la primera africana en alcanzar semifinales mundialistas.

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El duelo entre Francia y Senegal evoca memorias del Mundial 2002, cuando Senegal derrotó al entonces campeón vigente en su debut. 24 años después, ambas selecciones se reencontrarán en un partido cargado de simbolismo histórico.

Noruega regresará a un Mundial después de casi tres décadas de ausencia para enfrentar también a Senegal, mientras que Ecuador medirá fuerzas contra Alemania, con ‘La Tri’ llegando con una de las defensas más sólidas de las eliminatorias sudamericanas para chocar contra la tetracampeona mundial.

El encuentro entre Panamá e Inglaterra tendrá un sabor especial para los Canaleros, quienes buscarán revancha tras la dolorosa derrota 6-1 sufrida en su debut mundialista en Rusia 2018.

Con 16 ciudades anfitrionas y un formato ampliado que promete mayor competitividad, el Mundial 2026 representa la evolución más ambiciosa del torneo. El MetLife Stadium, ubicado en el corazón del área metropolitana más poblada de Estados Unidos, cerrará esta celebración global del fútbol coronando al nuevo campeón del mundo.

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