Martes, 03 de marzo de 2026
Portaviones

Macron anuncia que poderoso portaviones de la Armada Francesa fue movilizado para reforzar despliegue militar en Oriente Medio

marzo 3, 2026
Por: David Esteban Pinzón
El mandatario francés también anunció que enviará cazas, sistemas de defensa antiaérea y de radar aerotransportado, que fueron desplegados "en las últimas horas".

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este martes refuerzos militares en Oriente Medio, incluido el portaviones Charles de Gaulle y su escolta de fragatas, que ya se dirigen hacia el Mediterráneo.

"Di la orden al portaviones Charles de Gaulle, a sus medios aéreos y a su escolta de fragatas de emprender camino hacia el Mediterráneo", afirmó el mandatario en un discurso transmitido por televisión.

o

Macron también anunció que enviará aviones Rafale, sistemas de defensa antiaérea y de radar aerotransportado, que fueron desplegados "en las últimas horas"; y que enviará a Chipre la fragata Languedoc y medios antiaéreos.

En Chipre, la base británica de Akrotiri fue alcanzada por un dron, lo que llevó al Reino Unido a enviar un buque de guerra y helicópteros a la zona, según adelantó este martes el primer ministro británico Keir Starmer.

Oriente Medio es escenario de una guerra desencadenada el sábado por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán en la denominada Operación Furia Épica, que abatió al líder del régimen, Alí Jamenei.

En respuesta, el régimen de Irán empezó a atacar países del Golfo aliados de Estados Unidos y apuntó especialmente contra las bases militares e intereses de Washington en la región.

A causa del conflicto, el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo y del gas natural licuado (GNL) que se consume en el mundo, está cerrado de facto al tráfico y las principales navieras suspendieron sus rutas.

En este contexto, Macron anunció que quiere construir una coalición para reunir medios, "incluidos militares" que sirvan para garantizar la seguridad en las "vías marítimas esenciales para la economía mundial".

Asimismo, el jefe del Estado francés indicó que Francia había derribado drones "en legítima defensa" desde "las primeras horas" de la guerra, y que dos bases francesas fueron objetos de "golpes limitados, que causaron daños materiales".

"Tenemos acuerdos de defensa que nos vinculan con Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. Estos últimos son particularmente atacados, y les debemos solidaridad", mencionó Macron.

El mandatario señaló además que Francia estaba ayudando a sus ciudadanos que querían salir de la región y que dos vuelos tenían previsto llegar a París el martes por la noche. Añadió que también se había reforzado la seguridad en algunos lugares de Francia.

o

Macron consideró, entretanto, que Irán mismo "tiene la responsabilidad principal" por la acción de Estados Unidos e Israel, pero agregó: "Estados Unidos e Israel decidieron lanzar operaciones militares; se llevaron a cabo al margen del derecho internacional, lo cual no podemos aprobar".

