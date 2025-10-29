Congresista estadounidense arremete contra Iván Cepeda al recordar mensaje en el que aseguraba que Maduro era digno sucesor de Chávez: "Mucho ojo"

El congresista republicano Carlos Antonio Gimenez, representante por el distrito 26 de Florida ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, lanzó una advertencia sobre el panorama político en Colombia.

A través de su cuenta de X, el congresista estadounidense cuestionó la candidatura presidencial del senador colombiano Iván Cepeda tras ganar la consulta del oficialista Pacto Histórico el pasado domingo 26 de octubre.

“Este es el que pretende ser el sucesor del petrismo. Mucho ojo, Colombia, que podrían terminar como Venezuela: un bello país carcomido por la violencia, el hambre y la miseria”, indicó.

En su señalamiento, Giménez se refirió a un mensaje publicado por Iván Cepeda en 2013 en el que expresaba su respaldo a la candidatura de Nicolás Maduro tras la muerte de Hugo Chávez.

“Nicolás Maduro es digno sucesor de Hugo Chávez y trabajará también por la paz en Colombia”, afirmó Cepeda en 2013.

Hace unos días, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, protagonizó un nuevo enfrentamiento virtual, precisamente, con el congresista republicano estadounidense Carlos A. Gimenez.

El 'rifirrafe' por la red social X estalló cuando el congresista acusó a Petro de, en una entrevista, amenazar con "derrocar" al presidente Trump, lo que el mandatario colombiano negó.

En varias publicaciones que se dedicaron mutuamente, hubo señalamientos personales y graves acusaciones.

La cronología de la disputa virtual entre Petro y Gimenez:

"El narcoterrorista en jefe de Colombia, Gustavo Petro, acaba de amenazar con “derrocar” al presidente Trump. Las amenazas de Petro deben tomarse en serio: es una amenaza real a la seguridad y protección de nuestro hemisferio", dijo Gimenez el pasado 20 de octubre luego de la entrevista de Petro.

Posteriormente, algunas horas después del contundente trino de Gimenez, Petro respondió: "Yo no amenazo a Trump, solo dije que Trump cambie su corazón, de defender políticas de muerte en el mundo como el genocidio en Palestina, por políticas de vida. Si no hay ese cambio pues el propio pueblo de los EE. UU. cambiará a Trump, porque no se puede ir al suicidio general".

Ante esto, el legislador republicano subió el tono y acusó a Petro de consumir drogas. "Señor Petro, no sé si es que la droga que consume le ha dañado el cerebro o si es el afán de protagonismo que tiene. Dices una cosa y luego te contradices. Has demostrado ser todo un payaso que le ha salido muy caro al pueblo de Colombia", señaló.

La disputa virtual no terminó ahí y Petro le contestó: "Siempre el insulto indica el tamaño del cerebro, entre más insulto, menos cerebro".