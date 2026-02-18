NTN24
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Premier League

El colombiano Yerson Mosquera fue protagonista de la pelea que se hizo al final del partido entre Arsenal y Wolverhampton

febrero 18, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Pelea entre Yerson Mosquera del Wolverhampton y Gabriel Jesus del Arsenal / FOTO: AFP
Pelea entre Yerson Mosquera del Wolverhampton y Gabriel Jesus del Arsenal / FOTO: AFP
Los ‘gunners’ volvieron a empatar y siguen cediendo ventaja como líderes de la Premier League. El encuentro se calentó sobre el final.

El líder Arsenal dejó escapar la victoria este miércoles en el tiempo añadido en casa del colista Wolverhampton (2-2), un tropiezo de consecuencias imprevisibles en su pelea por el título.

Los Gunners de Mikel Arteta llegaron a gozar de una ventaja de dos goles merced a Bukayo Saka (5') y al ecuatoriano Piero Hincapié (56'), pero un disparo lejano del español Hugo Bueno (61') y un gol en propia puerta de Riccardo Calafiori (90+4') provocaron que dos puntos se escurriesen de las manos del Arsenal.

El partido fue subiendo de temperatura en los últimos minutos y terminó en un altercado entre el colombiano Yerson Mosquera, defensor del Wolverhampton, y el brasileño Gabriel Jesús, delantero del Arsenal.

Ese derrumbe en los últimos minutos concede munición a quienes consideran al Arsenal un equipo sin una mentalidad fuerte que le ayude a lidiar con la presión en los tramos finales de la temporada.

o

Los Gunners, subcampeones de la Premier en las tres últimas temporadas, sólo han logrado dos victorias en sus siete últimos partidos de liga (una derrota y cuatro empates).

Cuentan con cinco puntos más que su inmediato perseguidor, el Manchester City (2º, 53 puntos), aunque tienen un partido más disputado.

Y además ahora les esperan dos derbis calientes en las dos próximas fechas, contra Tottenham, el domingo, y el Chelsea el 1 de marzo.

o

"Increíblemente decepcionado. Tenemos que aceptarlo. Debemos ser críticos con nosotros mismos porque no fue suficiente", lamentó Arteta. "En la liga, la realidad es que no hemos sido consistentes en los últimos meses", agregó el técnico vasco.

Este partido contra el colista Wolverhampton estaba inicialmente previsto el fin de semana del 22 de marzo. Fue adelantado para permitir al Arsenal disputar ese día la final de la Copa de la Liga ante Manchester City.

Fue el séptimo empate en liga para los Wolves, un equipo que sólo ha ganado un partido de 27 y que ha perdido 19.

 

Temas relacionados:

Premier League

Colombianos en el exterior

Fútbol

Wolverhampton Wanderers

Arsenal

Selección Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia muy cerca de elecciones legislativas y presidenciales en medio de una crisis de seguridad electoral sin precedentes: 339 municipios en riesgo

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Para ejecutar el 3 de enero de 2026 EE. UU. se tuvo que rodear de una red extensa y profunda de traidores del entorno de Maduro": David Placer quien publicó audios de 'El Pollo' Carvajal

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Inicia venta de gasolina “Súper Premium” de 97 octanos en seis estaciones de Caracas a 1 dólar por litro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Algunas agrupaciones políticas por mayoría han llevado las riendas del país": analista explica la situación política de Perú tras la destitución del presidente Jerí

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Delcy a veces parece la empleada estrella de la CIA": expertos analizan nombramientos en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Tarek William Saab (AFP)
Tarek William Saab

Advierten sobre el grave riesgo de que Tarek William Saab siga siendo el fiscal del régimen venezolano

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela y Captura de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
El Pollo Carvajal

Revelan audios en los que 'El Pollo' Carvajal habría incriminado a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional: habló de "organizaciones criminales paramilitares"

Captura Nicolás Maduro - Foto: EFE
Regimen chavista

Lo que se sabe de la visita consular a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Estados Unidos

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio mantiene "conversaciones secretas" con el nieto de Raúl Castro, según Axios

María Corina Machado y Delcy Rodríguez
Elecciones en Venezuela

Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

Más de Deportes

Ver más
Cristiano Ronaldo - Foto AFP
Cristiano Ronaldo

Aseguran desde Europa que Cristiano Ronaldo está "dispuesto a recortar su enorme salario" para regresar a un club de su pasado y con el que fue figura

Luis Suárez, delantero colombiano / FOTO: EFE
Luis Suárez

Luis Suárez (con un nudo en la garganta) le dedicó su premio a jugador del partido en la Champions League a su esposa

Logo de la UEFA Champions League - Foto: AFF
UEFA Champions League

Estos son los equipos clasificados de manera directa a los octavos de final de la Champions League y los 16 que jugarán los playoff

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Senador republicano Bernie Moreno. (EFE)
Bernie Moreno

"Petro vio que el presidente Trump es una buena persona": el congresista Bernie Moreno reveló detalles de la reunión entre ambos mandatarios en la Casa Blanca

Agentes de la Policía de México - Foto de referencia: EFE
Operativo

Autoridades en México capturan a 30 miembros de banda delincuencial vinculada al cártel de Sinaloa

Avión de la aerolínea estatal venezolana Conviasa - Foto: EFE
Conviasa

La aerolínea estatal venezolana Conviasa reprograma vuelos a Cuba por escasez de combustible en la isla

Robert Duvall, actor (AFP)
Cine

Robert Duvall, estrella de 'El Padrino' y 'Apocalypse Now', murió a los 95 años

Alex Saab y Nicolás Maduro.
Álex Saab

Fuentes en Venezuela y EE.UU. confirman que Alex Saab fue capturado en Caracas, mientras que su círculo cercano niega la detención

Cristiano Ronaldo - Foto AFP
Cristiano Ronaldo

Aseguran desde Europa que Cristiano Ronaldo está "dispuesto a recortar su enorme salario" para regresar a un club de su pasado y con el que fue figura

Luis Suárez, delantero colombiano / FOTO: EFE
Luis Suárez

Luis Suárez (con un nudo en la garganta) le dedicó su premio a jugador del partido en la Champions League a su esposa

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre