El colombiano Yerson Mosquera fue protagonista de la pelea que se hizo al final del partido entre Arsenal y Wolverhampton

El líder Arsenal dejó escapar la victoria este miércoles en el tiempo añadido en casa del colista Wolverhampton (2-2), un tropiezo de consecuencias imprevisibles en su pelea por el título.

Los Gunners de Mikel Arteta llegaron a gozar de una ventaja de dos goles merced a Bukayo Saka (5') y al ecuatoriano Piero Hincapié (56'), pero un disparo lejano del español Hugo Bueno (61') y un gol en propia puerta de Riccardo Calafiori (90+4') provocaron que dos puntos se escurriesen de las manos del Arsenal.

El partido fue subiendo de temperatura en los últimos minutos y terminó en un altercado entre el colombiano Yerson Mosquera, defensor del Wolverhampton, y el brasileño Gabriel Jesús, delantero del Arsenal.

Ese derrumbe en los últimos minutos concede munición a quienes consideran al Arsenal un equipo sin una mentalidad fuerte que le ayude a lidiar con la presión en los tramos finales de la temporada.

Los Gunners, subcampeones de la Premier en las tres últimas temporadas, sólo han logrado dos victorias en sus siete últimos partidos de liga (una derrota y cuatro empates).

Cuentan con cinco puntos más que su inmediato perseguidor, el Manchester City (2º, 53 puntos), aunque tienen un partido más disputado.

Y además ahora les esperan dos derbis calientes en las dos próximas fechas, contra Tottenham, el domingo, y el Chelsea el 1 de marzo.

"Increíblemente decepcionado. Tenemos que aceptarlo. Debemos ser críticos con nosotros mismos porque no fue suficiente", lamentó Arteta. "En la liga, la realidad es que no hemos sido consistentes en los últimos meses", agregó el técnico vasco.

Este partido contra el colista Wolverhampton estaba inicialmente previsto el fin de semana del 22 de marzo. Fue adelantado para permitir al Arsenal disputar ese día la final de la Copa de la Liga ante Manchester City.

Fue el séptimo empate en liga para los Wolves, un equipo que sólo ha ganado un partido de 27 y que ha perdido 19.