Sábado, 28 de febrero de 2026
Alí Jamenei

Murió el tirano del régimen iraní Alí Jamenei, confirmó el presidente Trump: "una de las personas más malvadas de la historia ha muerto"

febrero 28, 2026
Por: Redacción NTN24
El anuncio lo hizo Trump en su red Truht Social. "Es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní retome su país".

La cabeza del régimen iraní, Alí Jamenei, murió este sábado 28 de febrero en una operación conjunta en la que participaron Israel y Estados Unidos, confirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su red Truht Social.

"Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerta. Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y aquellas personas de muchos países de todo el mundo, que han sido asesinados o mutilados por Jamenei y su banda de matones sedientos de sangre", informó el mandatario.

Trump resaltó que este tirano iraní "no pudo evitar nuestra inteligencia y nuestros sistemas de rastreo altamente sofisticados y, trabajando en estrecha colaboración con Israel, no había nada que él, o los otros líderes que han sido asesinados junto con él, pudieran hacer".

"Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní retome su país. Estamos escuchando que muchos de sus IRGC, militares y otras fuerzas de seguridad y policía, ya no quieren luchar, y están buscando inmunidad de nosotros. Como dije anoche, '¡Ahora pueden tener inmunidad, más tarde solo tienen la muerte!'", agregó.

El presidente Trump indicó que "con suerte" el IRGC y la Policía "se fusionarán pacíficamente con los patriotas iraníes, y trabajarán juntos como una unidad para devolver al país a la grandeza que merece".

Y advirtió que el operativo continuará "ininterrumpido durante toda la semana o durante el tiempo que sea necesario para lograr nuestro objetivo de paz en todo el Medio Oriente y, de hecho, el mundo".

Previamente, en un mensaje televisado, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ya había anticipado que había muchas señales que indicaban que Jamenei había muerte después del ataque conjunto.

Durante su intervención, Netanyahu sostuvo: "Esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán" y añadió que "hay muchos indicios de que ese tirano ya no esté vivo".

Al igual que Trump, aseguró que la operación "continuará el tiempo que sea necesario" e instó a la población iraní a "salir a las calles y terminar el trabajo".

A lo largo del día, medios israelíes señalaron que Jamenei estaba entre los objetivos de este histórico ataque, el cual provocó una respuesta iraní con misiles dirigida hacia varias monarquías del Golfo.

El jefe de las fuerzas armadas israelíes, teniente general Eyal Zamir, afirmó que la campaña se desarrolla “a una escala completamente diferente” a la guerra de 12 días librada contra Irán en junio pasado, en la que Estados Unidos participó brevemente.

Según Zamir, "desde esta mañana, aproximadamente 200 aviones de combate (...) completaron un extenso ataque", mientras que un comunicado militar lo calificó como "Esta es la mayor incursión aérea militar en la historia de la Fuerza Aérea Israelí".

