Estas son las primeras imágenes de Nicolás Maduro en suelo estadounidense tras su captura en Venezuela

Se conocieron las primeras imágenes de Nicolás Maduro en suelo estadounidense este sábado en horas de la tarde luego de su captura en Venezuela tras un operativo que llevaron a cabo las fuerzas armadas estadounidenses.

Tal como lo había anticipado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Maduro llegó en primer lugar a Nueva York, donde se espera sea juzgado por una corte que decidirá posteriormente su futuro.

Luego de que el avión aterrizara, se vio a Maduro, aparentemente esposado, intentando bajar con dificultad las escaleras del avión que lo transportó hasta Estados Unidos mientras las autoridades lo guiaban.

En el video se ve además cómo varios de los encargados fotografían a Maduro mientras bajan con él las escaleras del avión y son escoltados por varios de los efectivos que lo acompañaban.

Como parte de una operación nocturna que dejó sin electricidad a varias partes de Caracas, las Fuerzas Especiales de Estados Unidos capturaron a Maduro cerca de una de sus casas de seguridad, declaró Trump.

Con Maduro bajo custodia estadounidense, "administraremos el país hasta que podamos lograr una transición segura, adecuada y sensata", aseguró Trump durante una conferencia de prensa en su resort Mar-a-Lago en Florida.

Se espera que Maduro, acusado de varios cargos en Estados Unidos, incluida conspiración de narcotráfico, haga una comparecencia inicial en el tribunal federal de Manhattan el lunes, según indicó un funcionario del Departamento de Justicia a la agencia Reuters.

La vicepresidente del régimen, Delcy Rodríguez, apareció en la televisión venezolana el sábado por la tarde con otros altos funcionarios para denunciar lo que ella calificó como "secuestro".

Trump, cabe resaltar, ya había subido a su red social Truth Social una foto de Maduro en el buque anfibio USS Iwo Jima en el que se le ve vistiendo una sudadera y con su cuerpo controlado por los equipos estadounidenses.

Estados Unidos asevera que Maduro es el líder de la que designó como Organización Terrorista Extranjera, el Cartel de los Soles, y lo vincula con varios grupos narcotraficantes, además de considerarlo líder "ilegítimo" de Venezuela.

Aunque se conoció que Maduro tuvo algunas conversaciones con Estados Unidos para dejar el poder, no habría aceptado las condiciones del país norteamericano, que argumenta su ofensiva en salvaguardar la seguridad nacional y estratégica de su territorio.