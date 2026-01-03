NTN24
Sábado, 03 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

Aterrizó en Nueva York el avión que transportó a Nicolás Maduro, tras su captura, a Estados Unidos

enero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado en la madrugada que Nicolás Maduro fue capturado y confirmó ataques contra Venezuela.

El avión que transportó a Nicolás Maduro a Estados Unidos, tras su captura en Venezuela, llegó a Nueva York.

La aeronave ha estado parqueada en el Aeropuerto Internacional Stewart durante varios minutos mientras, al parecer, se completan protocolos vinculados a la llegada de Maduro a Estados Unidos.

Trump también afirmó en su mensaje que esta operación "se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de EE. UU".

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado y trasladado fuera del país junto con su esposa”, indicó Trump mediante una publicación en su red Truth Social.

Trump también afirmó en su mensaje que esta operación “se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de EE. UU”.

La madrugada de este sábado 3 de enero, se registraron explosiones en estaciones militares de Caracas, Miranda, Aragua, Nueva Esparta y La Guaira.

Pasadas las 2 de la mañana se registraron vuelos, detonaciones, incendios y fallas eléctricas en algunas zonas de Caracas.

Uno de los sitios donde se produjo una explosión es en la base aérea La Carlota, en plena ciudad de Caracas.

A través de un comunicado, el régimen de Nicolás Maduro culpó a Estados Unidos de las explosiones ocurridas la madrugada del sábado 3 de enero en Caracas, capital de Venezuela, y otras partes del país.

“La República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira”, indicó el régimen.

En el comunicado el régimen además afirmó que el objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, “en particular de su petróleo y minerales”.

