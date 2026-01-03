Elon Musk dice que apoya idea de que Marco Rubio sea presidente de Venezuela y cambia su foto de perfil en X

El magnate estadounidense Elon Musk dijo este sábado que apoyaba la idea de que el actual secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, asuma como presidente de Venezuela luego de que Donald Trump confirmara la captura de Nicolás Maduro en un operativo que tuvo lugar en horas de la madrugada.

La idea surgió luego de que el presidente Trump asegurara durante una conferencia a la prensa en Miami que serían las "personas detrás de él" quienes administrarían a Venezuela mientras que estuvieran seguros de que había garantías para que alguien más asumiera el poder.

Dentro de las "personas" que estaban tras él de manera presencial se encontraban, entre otros, el secretario Guerra, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, quienes han apoyado férreamente la campaña de Trump para hacer frente a los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles, que Washington asegura es liderado por Maduro.

Musk mostró su apoyo a Rubio como presidente venezolano tras responder a una publicación en X en la que el autor y emprendedor tecnológico Antonio García Martínez escribió que el secretario de Estado se estaba dando "cuenta de que va a ser presidente de Venezuela, gobernador de Cuba y Sha de Irán".

Aunque, aparentemente, García Martínez lo dijo más a manera de broma y teniendo en cuenta las declaraciones de Trump, Musk dijo que respaldaba su idea. "Apoyo esto", escribió el magnate, y agregó un emoticón de un número 100.

El creador de la red social X además cambió su foto de perfil por una en la que se ve la bandera de los Estados Unidos y que fue primero subida por la Casa Blanca en otro post en el que pidió que "Dios bendiga a los militares de los Estados Unidos". "Sí", contestó Musk a ese mensaje.

Musk, cabe resaltar, hizo parte de la actual administración del presidente Trump y lideró desde noviembre de 2024 el Departamento de Eficiencia Gubernamental, antes de anunciar su retiro en mayo del año pasado.

Pese a haber tenido algunos impases con Trump, Musk continuó apoyando su gobierno y se ha mostrado abiertamente conforme con las iniciativas republicanas, una situación que ha afectado levemente su extenso patrimonio.

Varios ciudadanos estadounidenses se mostraron inconformes con su apoyo a los republicanos y se manifestaron constantemente con carteles que rechazaban su participación en la Casa Blanca, mientras que otros optaron por no ser clientes de sus empresas.

El hombre más rico del mundo —según la revista Forbes— vio afectadas en 2025, por ejemplo, las ventas de una de sus empresas, Tesla. Su competidor chino BYD la superó en el 2025 con un récord de 2,26 millones de vehículos eléctricos vendidos en 2025 respecto a los 1,64 millones de Tesla.