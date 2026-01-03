NTN24
Sábado, 03 de enero de 2026
Sábado, 03 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

Elon Musk dice que apoya idea de que Marco Rubio sea presidente de Venezuela y cambia su foto de perfil en X

enero 3, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Marco Rubio/ Elon Musk - Fotos AFP
Marco Rubio/ Elon Musk - Fotos AFP
El magnate celebró la captura de Nicolás Maduro en sus redes sociales y volvió a mostrar su apoyo a la administración de Donald Trump.

El magnate estadounidense Elon Musk dijo este sábado que apoyaba la idea de que el actual secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, asuma como presidente de Venezuela luego de que Donald Trump confirmara la captura de Nicolás Maduro en un operativo que tuvo lugar en horas de la madrugada.

La idea surgió luego de que el presidente Trump asegurara durante una conferencia a la prensa en Miami que serían las "personas detrás de él" quienes administrarían a Venezuela mientras que estuvieran seguros de que había garantías para que alguien más asumiera el poder.

o

Dentro de las "personas" que estaban tras él de manera presencial se encontraban, entre otros, el secretario Guerra, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, quienes han apoyado férreamente la campaña de Trump para hacer frente a los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles, que Washington asegura es liderado por Maduro.

Musk mostró su apoyo a Rubio como presidente venezolano tras responder a una publicación en X en la que el autor y emprendedor tecnológico Antonio García Martínez escribió que el secretario de Estado se estaba dando "cuenta de que va a ser presidente de Venezuela, gobernador de Cuba y Sha de Irán".

Aunque, aparentemente, García Martínez lo dijo más a manera de broma y teniendo en cuenta las declaraciones de Trump, Musk dijo que respaldaba su idea. "Apoyo esto", escribió el magnate, y agregó un emoticón de un número 100.

El creador de la red social X además cambió su foto de perfil por una en la que se ve la bandera de los Estados Unidos y que fue primero subida por la Casa Blanca en otro post en el que pidió que "Dios bendiga a los militares de los Estados Unidos". "Sí", contestó Musk a ese mensaje.

Musk, cabe resaltar, hizo parte de la actual administración del presidente Trump y lideró desde noviembre de 2024 el Departamento de Eficiencia Gubernamental, antes de anunciar su retiro en mayo del año pasado.

Pese a haber tenido algunos impases con Trump, Musk continuó apoyando su gobierno y se ha mostrado abiertamente conforme con las iniciativas republicanas, una situación que ha afectado levemente su extenso patrimonio.

Varios ciudadanos estadounidenses se mostraron inconformes con su apoyo a los republicanos y se manifestaron constantemente con carteles que rechazaban su participación en la Casa Blanca, mientras que otros optaron por no ser clientes de sus empresas.

o

El hombre más rico del mundo —según la revista Forbes— vio afectadas en 2025, por ejemplo, las ventas de una de sus empresas, Tesla. Su competidor chino BYD la superó en el 2025 con un récord de 2,26 millones de vehículos eléctricos vendidos en 2025 respecto a los 1,64 millones de Tesla.

Temas relacionados:

Cae Maduro en Venezuela

Elon Musk

Marco Rubio

Gobierno de Donald Trump

Departamento de Estado de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump: "En Venezuela no hay nadie que vaya a asumir, tienen una vicepresidente nombrada por Maduro que ya conversó con Marco Rubio"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"Maduro estaba en una casa que era más como una fortaleza, tenía puertas de acero": Trump revela detalles del operativo de la captura del jefe del régimen venezolano

Fiscal General de EE. UU., Pam Bomdi /Maduro y Ciclia Flores - Fotos AFP
Cae Maduro en Venezuela

"Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses": fiscal Pam Bondi tras captura de Nicolás Maduro y su esposa

Calles de Caracas tras ataque de EE.UU. | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Así quedaron las principales calles en Caracas tras el ataque de Estados Unidos a varias instalaciones militares venezolanas

Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano / FOTO: EFE
Cae Maduro en Venezuela

“Creo que el círculo más cercano a Maduro lo abandonó”: analista sobre la captura del líder del régimen venezolano

Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto CASLA / Familiares de presos políticos en Venezuela - Fotos: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"En estos momentos los más vulnerables son los presos políticos": Tamara Suju tras ofensiva militar de EE. UU. en Venezuela que dio con la captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Migración en Estados Unidos - AFP
Migración

Tras ataque a soldados de la Guardia Nacional, Estados Unidos redujo drásticamente el tiempo de validez de los permisos de trabajo para ciertos migrantes

Mujer viendo una patrulla de la Policía de EE.UU. en Florida - Foto: EFE
ICE

Migrantes en Florida, Estados Unidos, otorgan tutela de sus hijos a allegados por temor a deportación

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania - Fotos: EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

"Quizás lo que haya es un congelamiento de este conflicto": experto sobre reunión entre Trump y Zelenski para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Opinión

Latinoamérica en 2026 y el desplome total de la marea rosa izquierdista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Migración en Estados Unidos - AFP
Migración

Tras ataque a soldados de la Guardia Nacional, Estados Unidos redujo drásticamente el tiempo de validez de los permisos de trabajo para ciertos migrantes

Mujer viendo una patrulla de la Policía de EE.UU. en Florida - Foto: EFE
ICE

Migrantes en Florida, Estados Unidos, otorgan tutela de sus hijos a allegados por temor a deportación

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania - Fotos: EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

"Quizás lo que haya es un congelamiento de este conflicto": experto sobre reunión entre Trump y Zelenski para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania

Ataques a lanchas - Captura de video
Ataques

EE. UU. confirmó ataques a tres narcolanchas en los que hubo sobrevivientes: “Se notificó a la Guardia Costera que activara el sistema de búsqueda y rescate”

Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel - Foto AFP
Gobiernos de izquierda en América Latina

Expertos analizan discurso del presidente del Comité Nobel en la entrega del premio de la paz a María Corina Machado

Huevo de Fabergé - Foto AFP
Nueva Zelanda

Un hombre se tragó una joya de 20.000 dólares para robarla, pero la Policía luego confirmó "que se ha recuperado el colgante"

Soldados de EE. UU. - Foto: EFE
Navidad

Emotivos reencuentros de soldados y marines con sus familias para celebrar Navidad: incluidos algunos desplegados en el Caribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre