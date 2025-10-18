NTN24
Sábado, 18 de octubre de 2025
Sábado, 18 de octubre de 2025
Elecciones en Bolivia

Este domingo Bolivia elige entre Rodrigo Paz y Jorge ‘Tuto’ Quiroga al presidente que romperá el ciclo de la izquierda que inició con Evo Morales en 2006

octubre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Los candidatos bolivianos Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga. (AFP)
Los candidatos bolivianos Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga. (AFP)
El país de 11,3 millones de habitantes termina un ciclo de 20 años de gobiernos de izquierda iniciados por Evo Morales, tras la rotunda derrota del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), en la primera vuelta.

Los bolivianos votan este domingo en unas elecciones históricas para elegir entre Rodrigo Paz y Jorge ‘Tuto’ Quiroga al sucesor del mandatario del país, Luis Arce. El ganador romperá con un ciclo de victorias de la izquierda en votaciones presidenciales que inició en 2006 de la mano de Evo Morales y su Movimiento al Socialismo (MAS).

El país de 11,3 millones de habitantes termina un ciclo de 20 años de gobiernos de izquierda iniciados por Evo Morales, tras la rotunda derrota del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) en la primera vuelta.

o

La jornada electoral es, además, histórica por que en ella Bolivia estrena una segunda vuelta. Nunca antes el país había elegido a un mandatario en segunda vuelta.

Los bolivianos votan en medio de la que ha sido considerada como la peor crisis económica en cuatro décadas en su nación.

El gobierno de Luis Arce casi ha agotado sus reservas de dólares para sostener una política de subsidios a los combustibles. La escasez de divisas y carburantes ha disparado una inflación interanual de 23%.

Quiroga, un ingeniero industrial de 65 años, alcanza un 44,9% de intención de voto y aventaja a Paz, con un 36,5%, según un reciente sondeo de Ipsos-Ciesmori.

El expresidente (2001-2002) cerró su campaña en una plaza de La Paz ante varios miles de sus seguidores. Vestido con un poncho indígena, prometió una apertura de la economía boliviana a los mercados internacionales.

"¿A los gringos hay que insultarlos? No, ese fue un error. A los gringos, a los europeos, a los chinos, a los coreanos, a los japoneses no hay que insultarlos, hay que venderles productos que traen empleo", dijo en una clara crítica a la política internacional del MAS.

o

Sus partidarios entonaban cánticos y gritaban "Tuto presidente", apodo con el que se le conoce.

"Recibieron un país rico y nos están dejando en la peor miseria (...). Tenemos que empezar de cero", dijo René Cortés, abogado de 60 años, durante el evento político.

Quiroga ratificó su promesa de inyectar divisas a Bolivia y prometió gestionar créditos internacionales por 12.000 millones de dólares.

Los partidarios de Rodrigo Paz también se congregaron el miércoles en una tumultuosa manifestación en Tarija (sur), ciudad de la que fue alcalde. El economista de 58 años resaltó su propuesta de "capitalismo para todos".

"Necesitas impuestos bajos, cerrar esa aduana corrupta, instituciones que te ayuden, necesitas profundizar" la autonomía de los departamentos, dijo.

En una Bolivia centralista, Paz propone repartir la mitad del presupuesto público entre los nueve departamentos, así como reestructurar las finanzas estatales antes de recurrir a nuevos créditos internacionales.

El candidato del Partido Demócrata Cristiano apareció sobre una tarima acompañado de su círculo más leal, incluido su padre, el expresidente izquierdista Jaime Paz Zamora (1989-1993).

"No somos socialistas, yo no me voy a meter en ese pleito. La gente quiere capital", destacó.

Tanto Quiroga como Paz plantean recortes drásticos a las subvenciones a los combustibles que son la principal causa del agotamiento de las reservas internacionales, aunque la mantendrán para el transporte público.

Temas relacionados:

Elecciones en Bolivia

Jorge Tuto Quiroga

Tuto Quiroga

Evo Morales

Izquierda

Gobiernos de izquierda en América Latina

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tienen miedo de que se les caiga el negocio": Eric Rojo sobre organizaciones criminales mexicanas que estarían ofreciendo dinero por atacar agentes de ICE

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos en un momento muy tenso": analista geopolítico sobre declaraciones de Trump hacia Maduro y el régimen

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Bolivia tras el fin de la era socialista? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump recibe a Zelenski tras conversación con Putin: ¿por qué se van a reunir?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Despliegue militar | Foto AFP
Despliegue militar

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

Donald Trump y Nicolas Maduro / FOTO: EFE
Donald Trump

Donald Trump: "Maduro ha ofrecido todo, tienes razón, ¿sabes por qué? Porque sabe que no se puede joder con Estados Unidos"

Cupula chiavista / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

Propuesta enviada por Delcy y Jorge Rodríguez a EE. UU. rechazada por la Casa Blanca, incluía que Maduro renunciara en 3 años, según AP

Figura de José Gregorio Hernández (AFP)
José Gregorio Hernández

Estos son los milagros que llevaron a José Gregorio Hernández, el "médico de los pobres", a la santidad

Foto de referencia (Canva)
Elecciones en Colombia

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Más de Actualidad

Ver más
Infraestructura de extracción de petróleo | Foto Canva
Petróleo

Así es la segunda refinería de petróleo más grande del mundo; está en América Latina

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Trump está considerando ataques terrestres contra carteles de Venezuela y confirma autorización a la CIA: "Venezuela está sintiendo la presión"

Accidente en el Aeropuerto de Maiquetía - Fotos: EFE/Captura de video
Aeropuerto de Maiquetía

Reportan grave accidente de aeronave en el aeropuerto de Maiquetía que sirve a Caracas: las operaciones aéreas fueron suspendidas

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Miguel Russo - Foto AFP
Fútbol

Fallece el entrenador Miguel Ángel Russo a los 69 años tras una larga batalla contra el cáncer

Venezuela ante Colombia por Eliminatorias - Foto: EFE
La Vinotinto

"Muchos jugadores no sabían la importancia del partido que se estaban jugando": exjugador de La Vinotinto lanzó duras críticas tras debacle en Eliminatorias

Infraestructura de extracción de petróleo | Foto Canva
Petróleo

Así es la segunda refinería de petróleo más grande del mundo; está en América Latina

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Trump está considerando ataques terrestres contra carteles de Venezuela y confirma autorización a la CIA: "Venezuela está sintiendo la presión"

Accidente en el Aeropuerto de Maiquetía - Fotos: EFE/Captura de video
Aeropuerto de Maiquetía

Reportan grave accidente de aeronave en el aeropuerto de Maiquetía que sirve a Caracas: las operaciones aéreas fueron suspendidas

Duván Vergara, uno de los tres colombianos que hace presencia en las semis de la Libertadores - Foto: AFP
Conmebol

Estos son los colombianos que dicen presente en las semifinales de los torneos internacionales

Futbolista colombiano, Simón García | Foto: EFE
Selección Colombia sub-20

“Esperaban que perdiéramos para caernos encima”: futbolista de la selección Colombia estalló ante las críticas por la derrota en la semifinal del Mundial Sub-20

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda