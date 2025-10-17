NTN24
Bolivia

¿Por qué la votación del próximo domingo en Bolivia se considera histórica e inédita?

octubre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Marcelo Silva, profesor de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia, analizó la jornada electoral de este domingo en la que Bolivia elegirá a su próximo presidente.

Los bolivianos saldrán a votar este domingo para participar en una jornada en la que saldrá elegido el próximo presidente de su país entre los candidatos Rodrigo Paz y Jorge ‘Tuto’ Quiroga. Las votaciones son históricas.

Marcelo Silva, profesor de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia, analizó en La Entrevistas de Tomás Mosciatti la jornada electoral de este domingo en la que Bolivia elegirá a su próximo presidente.

“El primer elemento es que Bolivia estrena el balotaje. Por primera vez en la historia del país, Bolivia va a elegir presidente en segunda vuelta”, mencionó Silva.

El experto además precisó que esta elección ya ha marcado un fin de ciclo, el del Movimiento al Socialismo (MAS). “El MAS que fue liderado en su primer momento por Evo Morales y en su momento actual por Luis Arce, ya ha desaparecido del escenario político”, afirmó.

