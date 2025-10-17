¿Qué rumbo tomará Bolivia tras el fin de la era socialista? Esto dicen los expertos

Dos nombres concentran la atención nacional en Bolivia: Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, y Jorge 'Tuto' Quiroga, de la Alianza Libertad y Democracia.

Mientras que Paz alcanzó el 32,02% de los votos durante la primera vuelta que tuvo lugar a mediados de agosto, Quiroga obtuvo el 26,70%.

Ambos se preparan para disputar una segunda vuelta histórica, pues sea cual sea el resultado, el triunfo de cualquiera de los dos marcará un giro político decisivo tras varios años de hegemonía del partido Movimiento al Socialismo (MAS).

Anyelo Céspedes, diputado nacional por el partido MAS; José Carlos Gutiérrez, diputado de oposición por el partido Creemos, y Mauricio Sánchez, analista político, debatieron sobre el rumbo que creen podría tomar el país luego de una nueva y trascendental elección.

"Para nosotros fue una elección donde no hubo esa Bolivia profunda, no hay el voto del campesino y del indígena, y es por eso que nosotros durante la primera vuelta fomentamos el voto nulo", expuso Céspedes.

El diputado del partido de izquierda aseguró que los dos candidatos de la segunda vuelta "quieren retroceder" y anticipó que, si en seis meses las propuestas del elegido presidente no "dan respuestas", el pueblo va a salir a movilizarse como "forma de protestar en democracia, saliendo a las calles".

Para el analista Sánchez fue apresurada la declaración de Sánchez respecto a unas posibles movilizaciones y rechazó la actual polarización que ya tiene Bolivia, que, desde su punto de vista, vive una "crisis política y profunda" que dejó el socialismo.

"Hay que hacer lo contrario, estar con calma, respetar los resultados que se vayan a dar, entendiendo que los dos candidatos que han llegado allí es por el voto popular (…) se debe respetar el plan de Gobierno de cualquiera de los dos candidatos que pueda ofrecer soluciones", afirmó.

Gutiérrez, desde su rol de oposición, mencionó que el país "ha quedado destruido y devastado gracias a la política socialista y comunista del MAS". El diputado señaló que "todos los órganos del poder han quedado sin valor".

Sobre una movilización en seis meses planteada por Céspedes en caso de que las propuestas no den resultados en ese lapso, Gutiérrez indicó que lo que buscaría la izquierda en ese caso es "desestabilizar el poder" luego de una serie de problemas internos en el partido MAS.