Feid se une a Pantone: primer artista latino en colaborar con la autoridad mundial del color

Pantone, la empresa reconocida mundialmente por establecer el lenguaje universal del color mediante su sistema de estandarización cromática, ha sumado un nuevo tono a su paleta. Sin embargo, esta vez no proviene de un laboratorio ni de una investigación científica, sino de la inspiración de un artista colombiano.

A través de sus redes sociales, Pantone anunció su colaboración con Feid, también conocido como Ferxxo, con una publicación que decía: “Hey mor, ¿cómo se convierte un color en un movimiento?”. La frase bastó para que sus seguidores supieran inmediatamente de quién se trataba.

Salomón Villada Hoyos, nombre real del cantante paisa de 33 años, ha destacado en los últimos años en la escena del reguetón no solo por su música, sino también por su estética distintiva y sus proyectos creativos, como su gira “Ferxxocalipsis”, en la que rompió un récord Guinness al recorrer más de 10.003 kilómetros durante un concierto.

La colaboración con Pantone dio origen al “Verde Ferxxo”, un tono vibrante y eléctrico que, según la marca, “irradia vitalidad y une a fans en todo el mundo”. El color fue desarrollado junto al Pantone Color Institute, división encargada de analizar y predecir tendencias cromáticas globales.

“Nacido de las verdes montañas de Medellín, el Verde Ferxxo es más que un color distintivo. Es un símbolo de independencia, optimismo y la energía compartida de una comunidad”, compartió Pantone en un comunicado.

El lanzamiento del color coincidió con el estreno de “Se lo juro mor”, el más reciente sencillo de Feid, que retoma sonidos característicos de sus primeros discos.

Con esta alianza, Feid se convierte en el primer artista latinoamericano en tener un color propio oficializado por Pantone, sumándose a una exclusiva lista que incluye a Jay-Z (Pearlescent Blue), Prince (Love Symbol #2) y Conan O’Brien (Team Coco Orange).