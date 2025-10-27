NTN24
Lunes, 27 de octubre de 2025
Lunes, 27 de octubre de 2025
Cometa

Científicos detectan que el cometa interestelar 3l/ATLAS está emitiendo una extraña sustancia que estaría relacionada con su cambio a color verde

octubre 27, 2025
Por: Laura Talero Rojas
3I/ATLAS | Foto Canva
3I/ATLAS | Foto Canva
El Atlas produce un elemento químico “raro”, que solo era producido por los humanos.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El cometa 3l/ATLAS es el tercer objeto conocido fuera de nuestro sistema solar, y es uno de los más extraños; actualmente, este cuerpo estelar atraviesa nuestro sistema solar produciendo un fenómeno desconocido.

o

En imágenes captadas por el telescopio Keck II, en Hawái, muestra cómo este cometa genera un componente metálico que hasta ahora solo se producía mediante procesos industriales realizados por el ser humano.

Se trata del componente químico conocido como níquel puro sin hierro; 3l/Atlas emite continuamente cerca de cuatro gramos de níquel por segundo, que al interactuar con otros compuestos produce tetracarbonilo de níquel.

Por su parte, el astrofísico Avi Loeb de la Universidad de Harvard indica que este “proceso nunca se había identificado de forma natural en el universo”. Sin embargo, el Observatorio Keck considera esta reacción como un “evento natural”.

Pero para Loeb, este proceso se considera natural cuando “aparece junto con el hierro”; pese a ello, en el caso del cometa 3l/Atlas no sucede así.

o

"La mayor parte del gas que rodea a 3I/ATLAS es dióxido de carbono (87 % en masa). El 9 % en masa es monóxido de carbono y solo el 4 % es agua. Además, las observaciones desde telescopios terrestres indican que hay níquel, pero muy poco hierro en la columna de gas que rodea el objeto. Normalmente, vemos cantidades comparables de níquel y hierro en los cometas. El único lugar donde vemos mucho más níquel que hierro es en la producción industrial de aleaciones de níquel. Esto plantea una pregunta interesante: ¿cuál es la vía que nos llevó a ver principalmente níquel y poco hierro alrededor de este objeto?", dijo Loeb a la agencia Reuters.

Las pruebas realizadas por la American Astronomical Society determinaron que la emisión del chorro se compone por dióxido de carbono, agua, cianuro y níquel sin hierro, lo cual es “extremadamente extraño”, aseguran.

Hasta el momento, las imágenes reveladas por el telescopio espacial Hubble determinaron que su flujo continuo es de aproximadamente 150 kilos por segundo que dirige en línea recta hacia el Sol.

o

Asimismo, la cámara HiRISE del Orbitador de Reconocimiento de Marte captó imágenes de alta resolución; sin embargo, estas presentan un retraso debido al cierre del gobierno estadounidense que detuvo las comunicaciones de la NASA.

Finalmente, los científicos en su informe en la American Astronomical Society aseguran que lo que se sabe del cometa es muy poco y persisten en un análisis más a fondo para conocer los materiales que forman parte de estos sistemas planetarios.

Temas relacionados:

Cometa

Universo

Anomalía

Planeta Tierra

Sistema Solar

Telescopio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Portavoz del Partido Republicano explica las consecuencias a las que se enfrenta el presidente Petro tras ser incluido en la Lista Clinton de Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se necesita la capacidad y el carácter para hacerse cargo de la seguridad”: analista sobre la situación que se vive en Perú

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así es por dentro el poderoso portaviones Gerald R. Ford que Donald Trump envió al Caribe cerca de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Trump no quiere simplemente presionar, sino un cambio de régimen": analistas sobre despliegue militar en el Caribe

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Leopoldo López (EFE)
Leopoldo López

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Aviones F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines de EE. UU. en Puerto Rico-Foto: Comando Sur de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Así son los ejercicios militares que Estados Unidos lleva a cabo en el Caribe: el régimen también mostró su armamento

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Primicia NTN24: El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU. contra un semisumergible; no es un pescador, es un exconvicto reincidente

Diosdado Cabello - EFE
La Noche

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Vía Láctea | Foto Canva
Telescopio Gaia

Telescopio capta la Vía Láctea con un nivel de detalle nunca antes visto y confirma su novedosa forma ondulada

Viaje a la Luna - Foto Canva
Nasa

Artemis ll se prepara para volver a la Luna: ¿qué retos extremos esperan a su tripulación?

Sol - Foto de referencia Canva
Clima

Científicos aseguran que septiembre de 2025 fue el tercero más cálido jamás registrado en la Tierra

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dictadura de Maduro

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Selección venezolana tras perder el repechaje al Mundial 2026 - Foto EFE
La Vinotinto

Medallista olímpico venezolano criticó duramente a La Vinotinto tras su eliminación del Mundial 2026: "El día que estos jugadores sepan lo que es pasar roncha"

Ronald Ojeda - Archivo
Régimen venezolano

"La justicia no lo devolverá con vida, pero nos dará la satisfacción de que los verdaderos culpables sean condenados": Javier Eduardo Ojeda, hermano del exmilitar venezolano asesinado en Chile

Gobierno Claudia Sheinbaum | Foto EFE
Claudia Sheinbaum

A un año de su mandato, Claudia Sheinbaum enfrenta el reto de gobernar bajo la sombra de López Obrador y las presiones de Trump

Captura de alias Caracas - Policía y Fiscalía de Colombia
El Tren de Aragua

Autoridades de Colombia y Estados Unidos capturaron a alias "Caracas", presunto "principal articulador logístico y financiero" del Tren de Aragua

Foto: Senador Rick Scott en entrevista para NTN24
Régimen de Maduro

"Esperaría que Maduro vea que sus días están contados y huya a Rusia o China antes": senador Rick Scott sobre conflicto armado formal de EE. UU. contra los carteles en el Caribe

LeBron James | Foto: EFE
LeBron James

LeBron James anuncia importante "decisión" que aviva rumores sobre el fin de su legendaria carrera

Guerra en Gaza / FOTO: EFE
Gaza

La nueva guerra que enfrenta Gaza, según la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda