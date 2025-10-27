Científicos detectan que el cometa interestelar 3l/ATLAS está emitiendo una extraña sustancia que estaría relacionada con su cambio a color verde

El cometa 3l/ATLAS es el tercer objeto conocido fuera de nuestro sistema solar, y es uno de los más extraños; actualmente, este cuerpo estelar atraviesa nuestro sistema solar produciendo un fenómeno desconocido.

En imágenes captadas por el telescopio Keck II, en Hawái, muestra cómo este cometa genera un componente metálico que hasta ahora solo se producía mediante procesos industriales realizados por el ser humano.

Se trata del componente químico conocido como níquel puro sin hierro; 3l/Atlas emite continuamente cerca de cuatro gramos de níquel por segundo, que al interactuar con otros compuestos produce tetracarbonilo de níquel.

Por su parte, el astrofísico Avi Loeb de la Universidad de Harvard indica que este “proceso nunca se había identificado de forma natural en el universo”. Sin embargo, el Observatorio Keck considera esta reacción como un “evento natural”.

Pero para Loeb, este proceso se considera natural cuando “aparece junto con el hierro”; pese a ello, en el caso del cometa 3l/Atlas no sucede así.

"La mayor parte del gas que rodea a 3I/ATLAS es dióxido de carbono (87 % en masa). El 9 % en masa es monóxido de carbono y solo el 4 % es agua. Además, las observaciones desde telescopios terrestres indican que hay níquel, pero muy poco hierro en la columna de gas que rodea el objeto. Normalmente, vemos cantidades comparables de níquel y hierro en los cometas. El único lugar donde vemos mucho más níquel que hierro es en la producción industrial de aleaciones de níquel. Esto plantea una pregunta interesante: ¿cuál es la vía que nos llevó a ver principalmente níquel y poco hierro alrededor de este objeto?", dijo Loeb a la agencia Reuters.

Las pruebas realizadas por la American Astronomical Society determinaron que la emisión del chorro se compone por dióxido de carbono, agua, cianuro y níquel sin hierro, lo cual es “extremadamente extraño”, aseguran.

Hasta el momento, las imágenes reveladas por el telescopio espacial Hubble determinaron que su flujo continuo es de aproximadamente 150 kilos por segundo que dirige en línea recta hacia el Sol.

VEA TAMBIÉN Así se ven las primeras imágenes del espacio transmitidas en tiempo real por un nuevo canal que emite las 24 horas del día o

Asimismo, la cámara HiRISE del Orbitador de Reconocimiento de Marte captó imágenes de alta resolución; sin embargo, estas presentan un retraso debido al cierre del gobierno estadounidense que detuvo las comunicaciones de la NASA.

Finalmente, los científicos en su informe en la American Astronomical Society aseguran que lo que se sabe del cometa es muy poco y persisten en un análisis más a fondo para conocer los materiales que forman parte de estos sistemas planetarios.