NTN24
Viernes, 10 de octubre de 2025
Viernes, 10 de octubre de 2025
María Corina Machado

Este es el dinero que recibirá María Corina Machado tras ser galardonada con el premio Nobel de Paz

octubre 10, 2025
Por: Saúl Montes
María Corina Machado ganó el premio Nobel de Paz - EFE
María Corina Machado ganó el premio Nobel de Paz - EFE
La ceremonia de entrega de los premios se llevará a cabo a fin de año en Oslo, Noruega.

Este viernes 10 de octubre, la Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el premio Nobel de Paz a María Corina Machado por “su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

o

El Comité Noruego del Nobel describió a la líder opositora de 58 años como una defensora de la paz valiente y comprometida, así como una “mujer que mantiene encendida la llama de la democracia en medio de una oscuridad creciente”.

Además, la catalogó como “uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en los últimos tiempos”.

Machado cumplió con los tres criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel para la selección de un Premio Nobel de la Paz y, según la organización, ha cohesionado a la oposición de su país, nunca ha flaqueado en su resistencia a la militarización de la sociedad venezolana y ha apoyado firmemente una transición pacífica a la democracia.

Tras ser anunciada como Nobel de Paz de 2025, la opositora venezolana aceptó “con profunda gratitud” recibir el premio y se espera que viaje a Oslo el próximo 10 de diciembre para recibirlo personalmente.

¿Cuánto dinero recibirá María Corina Machado por ganar el premio Nobel de la Paz?

o

La organización del prestigioso galardón estipuló para 2025 que el importe del premio sería de 11 millones de coronas suecas (SEK) por cada Premio Nobel completo, es decir Física, Química, Medicina, Economía, Paz y Literatura.

Es por eso que la líder opositora venezolana María Corina Machado recibirá un cheque de 11 millones de coronas suecas, que equivale a un millón de dólares o más de 970.000 euros. Además, recibirá una medalla de oro y un diploma por ser la ganadora del Nobel de Paz.

Temas relacionados:

María Corina Machado

Premio Nobel de la Paz

Dinero

Premio

Oposicion venezolana

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué implica la derrota de los demócratas en el Senado que dejó intacto el poder de Trump sobre los ataques militares en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El mejor amigo de los narcos en Colombia se llama Gustavo Petro": Francisco Santos, exvicepresidente colombiano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Hospital en Tel Aviv se prepara para recibir a rehenes israelíes liberados por Hamás

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

Israelíes felicitan a María Corina Machado por su Premio Nobel de Paz: “ha hecho cosas muy buenas para su país y el resto del mundo”

Felipe Calderón, expresidente de México - Foto: EFE
María Corina Machado

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Expresidente de Costa Rica, Laura Chinchilla | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

“Que esto se convierta en un mensaje para redoblar los esfuerzos, que Venezuela merece para recuperar su democracia”: Laura Chinchilla sobre Premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Magalli Meda, jefe de campaña de María Corina Machado y rescatada de la embajada de Argentina en Caracas - Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

"Este premio le da una fuerza increíble a la causa venezolana": Magalli Meda sobre el Premio Nobel a María Corina Machado

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz, y Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"No es un reconocimiento a su persona, sino a todos los venezolanos por su resistencia": Edmundo González sobre Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump - Foto AFP
Israel - Hamás

Trump confirma que Israel y Hamás firmaron la primera parte del acuerdo de paz: "todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas"

Yolanda Villavicencio/ Gustavo Petro/ Donald Trump - Fotos EFE
Cancillería de Colombia

"Es potestad de cualquier Estado aceptar o rechazar el ingreso a su territorio de personas extranjeras": excanciller sobre renuncia a la visa de funcionarios colombianos como protesta a medida de EE. UU. sobre Petro

Manifestaciones en Perú - Foto EFE
Manifestaciones

Expertos analizan motivaciones de los jóvenes de la Generación Z por manifestarse contra el sistema

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump - Foto AFP
Israel - Hamás

Trump confirma que Israel y Hamás firmaron la primera parte del acuerdo de paz: "todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas"

Nirvana | Foto: AFP
Demanda

Bebé que aparece en la portada 'Nevermind' de Nirvana perdió la batalla legal contra la mítica banda de rock por explotación sexual

LeBron James | Foto: EFE
LeBron James

LeBron James reveló el momento en el que se dio cuenta de su grandeza dentro de la cancha: “estaba haciendo cosas que no había hecho el verano anterior”

Once Caldas y Millonarios buscan un lugar dentro de los ocho de la Liga BetPlay - Fotos: EFE
Liga BetPlay Dimayor

¿Les alcanzará? Once Caldas y Millonarios buscarán en la fecha 15 de la Liga BetPlay Clausura 2025 hacerse un lugar dentro de los ocho

Habría acuerdo para que un jugador del FPC se una a las filas del Manchester United - Foto referencia: Canva e Instagram
Manchester United

Todo estaría acordado para que un jugador del fútbol colombiano se una a las filas del Manchester United el próximo año

Saturno y sus lunas | Foto Canva
Saturno

El cielo tendrá un espectáculo único: así podrá ver desde Venezuela y Colombia los anillos de Saturno junto a la Luna

Yolanda Villavicencio/ Gustavo Petro/ Donald Trump - Fotos EFE
Cancillería de Colombia

"Es potestad de cualquier Estado aceptar o rechazar el ingreso a su territorio de personas extranjeras": excanciller sobre renuncia a la visa de funcionarios colombianos como protesta a medida de EE. UU. sobre Petro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda