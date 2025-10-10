Este es el dinero que recibirá María Corina Machado tras ser galardonada con el premio Nobel de Paz

Este viernes 10 de octubre, la Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el premio Nobel de Paz a María Corina Machado por “su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

El Comité Noruego del Nobel describió a la líder opositora de 58 años como una defensora de la paz valiente y comprometida, así como una “mujer que mantiene encendida la llama de la democracia en medio de una oscuridad creciente”.

Además, la catalogó como “uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en los últimos tiempos”.

Machado cumplió con los tres criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel para la selección de un Premio Nobel de la Paz y, según la organización, ha cohesionado a la oposición de su país, nunca ha flaqueado en su resistencia a la militarización de la sociedad venezolana y ha apoyado firmemente una transición pacífica a la democracia.

Tras ser anunciada como Nobel de Paz de 2025, la opositora venezolana aceptó “con profunda gratitud” recibir el premio y se espera que viaje a Oslo el próximo 10 de diciembre para recibirlo personalmente.

¿Cuánto dinero recibirá María Corina Machado por ganar el premio Nobel de la Paz?

VEA TAMBIÉN "Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado o

La organización del prestigioso galardón estipuló para 2025 que el importe del premio sería de 11 millones de coronas suecas (SEK) por cada Premio Nobel completo, es decir Física, Química, Medicina, Economía, Paz y Literatura.

Es por eso que la líder opositora venezolana María Corina Machado recibirá un cheque de 11 millones de coronas suecas, que equivale a un millón de dólares o más de 970.000 euros. Además, recibirá una medalla de oro y un diploma por ser la ganadora del Nobel de Paz.