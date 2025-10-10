Israelíes felicitan a María Corina Machado por su Premio Nobel de Paz: “ha hecho cosas muy buenas para su país y el resto del mundo”

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lamentó este viernes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no haya ganado el Premio Nobel de Paz 2025.

El funcionario afirmó que el premio trata de la paz y la paz la ha conseguido el mandatario estadounidense en su papel en las guerras.

“El Comité Nobel habla de paz, el presidente Trump la hace realidad. Los hechos hablan por sí solos. El presidente Trump se lo merece”, aseguró.

Sin embargo, los ciudadanos israelíes felicitaron a la líder opositora venezolana María Corina Machado a quien el Comité noruego le otorgó el Premio Nobel.

Los ciudadanos en Israel consideran que el reconocimiento que recibió la dirigente del Vente Venezuela es más que merecido por la labor que ha hecho por su país.

Desde el micrófono de NTN24, algunos israelíes enviaron mensajes de felicitaciones para Machado y el pueblo venezolano.

Aunque también reconocen que el líder republicano fue fundamental en que se firmara la primera fase del acuerdo de paz entre Israel y Hamás.

Un ciudadano expresó: “Obviamente solo por la liberación de los rehenes Trump debería tenerlo, debería tener cualquier premio en el mundo porque se lo merece. Sobretodo porque ha trabajado para la paz en Oriente Medio”.

“He visto su trabajo y estoy feliz por ella y espero que después esté feliz por Trump. Lo que él ha hecho ha sido trascendental para el mundo y espero que lo tenga porque este no es el final. Tal vez es muy pronto para que el mundo se dé cuenta”, afirmó Anna Metzge, una ciudadana israelí.

Por su parte, Mark Quimbro le explicó al canal de las Américas que “ella se lo merece 100% por lo que hizo desde la oposición defiendo los derechos luchando y deseo que dieran más Premios Nobel”.

La ciudadana israelí Deborah Valencia comentó: “He escuchado sobre ella. Ha hecho cosas muy buenas para su país y para el resto del mundo”.

Adil Zene aseveró: “Conozco a María Corina Machado, he escuchado de ella esta mañana. Es una mujer idealista que ha luchado por este premio durante mucho tiempo”.

Estas declaraciones llegan luego de que en los últimos días miles de ciudadanos israelíes pidieran en las calles el Premio Nobel para el líder republicano.

Desde la Casa Blanca también hicieron ver el malestar de la administración luego de que Trump no recibiera el reconocimiento.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, afirmó ante el reconocimiento de María Corina que el Comité noruego demostró que “la política es más importante que la paz”.

Desde su cuenta en la red social de X Cheung aseguró que: “El presidente Trump seguirá haciendo acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas”.

“Tiene corazón de humanitario, y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad. El Comité Nobel demostró que antepone la política a la paz”, puntualizó.

Hace unas semanas, Trump habló del premio y afirmó que de no recibirlo sería un “insulto” para Estados Unidos.

Quien también se pronunció y atacó al Comité Nobel por no darle el premio a Trump fue el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

"No sé si el actual presidente estadounidense merecer un premio Nobel, o no, pero en verdad está haciendo mucho para resolver crisis complejas que han durado años, incluso décadas".

"Alguien, ya sea bueno o malo, llega y al cabo de uno o dos meses recibe un premio. ¿Por qué? No ha hecho nada en absoluto. Un premio Nobel debería otorgarse por el trabajo, por algún logro", opinó el presidente ruso.