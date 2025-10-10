NTN24
Viernes, 10 de octubre de 2025
María Corina Machado

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

octubre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
En exclusiva con NTN24, el expresidente mexicano Felipe Calderón se refirió al Nobel de Paz 2025 que recibió la líder opositora venezolana.

El anuncio del Premio Nobel de la Paz 2025 para María Corina Machado ha generado una ola de reacciones en el ámbito político internacional.

“Estoy muy emocionado. Creo que es un reconocimiento muy merecido para María Corina Machado y como ella ha precisado para el pueblo venezolano que ha luchado con tenacidad, valor y que ha resistido esta situación”, dijo.

Calderón afirmó que "María Corina ya no es una líder de los venezolanos solamente. Yo creo que es una líder universal y desde luego lo es para nosotros, los que creemos en la libertad, en la democracia".

“María Corina es un símbolo verdaderamente de paz y de esperanza. Ojalá que este reconocimiento merecido, insisto, sea un abono fértil a la lucha que ella encabeza para liberar a Venezuela de las garras de la dictadura”, puntualizó.

El expresidente Calderón sugirió que este Nobel de Paz podría ser un catalizador para que los gobiernos latinoamericanos, que aún dudan en reconocer al gobierno de Edmundo González, lo hagan.

“Definitivamente este va a ser un instrumento ineludible, ineludible en la causa que María Corina defiende. El hecho de que sea nada menos que el premio Nobel de la Paz, no hay otro premio más elevado que ese, es un rotundo mentir, es una descalificación brutal a la dictadura venezolana”, puntualizó.

“No será fácil, pero creo que María Corina ya ha trascendido definitivamente los límites de Venezuela, es una mujer universal, es una lucha ejemplar que yo debo confesar, no sólo sé que alienta a los venezolanos, a nosotros nos alienta a seguir luchando, a no desmayar, a no desistir, a renovarse todos los días en el propósito de luchar por nuestros ideales”, agregó.

Según el expresidente Calderón, este reconocimiento obliga a los gobiernos de la región y del mundo que han sido reacios en reconocer los hechos, “la decisión del pueblo venezolano, pues a reconocerlo sin más”.

“El premio Nobel de la paz otorgado a María Corina Machado va a ser un detonador, estoy seguro, un impulso renovado, un nuevo resorte, digámoslo así, un nuevo impulso reitero para que se refuerce, se redoble, se renueve el anhelo de cambio con el apoyo de la comunidad internacional, el anhelo de cambio que tienen los venezolanos”, afirmó.

