NTN24
Martes, 06 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

"Este es el momento y se puede perder": Dionisio Gutiérrez analiza situación que vive Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

enero 6, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Mañana
Dionisio Gutiérrez, presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, instó en NTN24 a los ciudadanos venezolanos a "tomar control de su propio destino".

Dionisio Gutiérrez, empresario guatemalteco, presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, y director del programa Razón de Estado, dijo en La Mañana de NTN24 que "este es el momento" para la libertad y la democracia que "Venezuela merece", pero advirtió que "se puede perder".

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en una operación militar que para Gutiérrez "era la única opción" y "fue ejecutada de una forma impecable", se generó alta una expectativa entre los ciudadanos venezolanos ante una transición a la democracia anunciada por María Corina Machado y Edmundo González.

"Ya Estados Unidos ejecutó una gran operación decapitando la cabeza de la culebra, le toca al pueblo venezolano y a los líderes de la oposición continuar. Esa dictadura es un aparato criminal debilitado, sin consenso, peleados entre ellos y con el aparato militar de Estados Unidos instalado en el Caribe. En los 27 años de esta horrenda dictadura Venezuela no había tenido un momento más oportuno para tomar control de su propio destino", expuso Dionisio.

El presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo considera importante tener en cuenta el que llamó "fenómeno que no es menor" en referencia a las cada vez más cercanas elecciones legislativas en Estados Unidos.

"Si las fuerzas políticas dentro de Estados Unidos cambian y la transición en Venezuela se quedó a medias, podemos incluso perder esta ventana de oportunidad que es lo que estamos viviendo para realmente liberar Venezuela", dijo Gutiérrez, quien instó a los ciudadanos venezolanos a tomar control de su propio destino.

"Es importante insistir en este momento (…) esta es la complejidad del momento que vive Venezuela y se debe identificar como tal y se deben tomar las medidas drásticas y arriesgadas que la libertad y la democracia de Venezuela merecen. Este es el momento y se puede perder", aseguró Dionisio Gutiérrez.

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Estados Unidos y Venezuela

Trump confirma que habló "recientemente" con Nicolás Maduro, pero dijo que "no se logró mayor cosa"

Mike Waltz, embajador de EE.UU. ante la ONU / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE
ONU

"Maduro no es más que un fugitivo de la justicia de Estados Unidos, es el jefe del Cartel de los Soles y se robó las elecciones": Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante la ONU

Edmundo González (AFP) y Rafael Tadures (X @MarianGTadures)
Régimen de Maduro

El mensaje lleno de incertidumbre y tristeza de Mariana González, hija de Edmundo González, a su esposo Rafael Tadures en su cumpleaños

Opinión

Ver más
Arturo McFields Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez y los peligros de un Madurismo sin Maduro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

