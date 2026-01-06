"Este es el momento y se puede perder": Dionisio Gutiérrez analiza situación que vive Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Dionisio Gutiérrez, empresario guatemalteco, presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, y director del programa Razón de Estado, dijo en La Mañana de NTN24 que "este es el momento" para la libertad y la democracia que "Venezuela merece", pero advirtió que "se puede perder".

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en una operación militar que para Gutiérrez "era la única opción" y "fue ejecutada de una forma impecable", se generó alta una expectativa entre los ciudadanos venezolanos ante una transición a la democracia anunciada por María Corina Machado y Edmundo González.

"Ya Estados Unidos ejecutó una gran operación decapitando la cabeza de la culebra, le toca al pueblo venezolano y a los líderes de la oposición continuar. Esa dictadura es un aparato criminal debilitado, sin consenso, peleados entre ellos y con el aparato militar de Estados Unidos instalado en el Caribe. En los 27 años de esta horrenda dictadura Venezuela no había tenido un momento más oportuno para tomar control de su propio destino", expuso Dionisio.

El presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo considera importante tener en cuenta el que llamó "fenómeno que no es menor" en referencia a las cada vez más cercanas elecciones legislativas en Estados Unidos.

"Si las fuerzas políticas dentro de Estados Unidos cambian y la transición en Venezuela se quedó a medias, podemos incluso perder esta ventana de oportunidad que es lo que estamos viviendo para realmente liberar Venezuela", dijo Gutiérrez, quien instó a los ciudadanos venezolanos a tomar control de su propio destino.

"Es importante insistir en este momento (…) esta es la complejidad del momento que vive Venezuela y se debe identificar como tal y se deben tomar las medidas drásticas y arriesgadas que la libertad y la democracia de Venezuela merecen. Este es el momento y se puede perder", aseguró Dionisio Gutiérrez.