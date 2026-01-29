Este es el nombre que suena para reemplazar a Arbeloa en el Real Madrid tras lo ocurrido en Champions ante el Benfica de Mourinho

Tras lo ocurrido en la UEFA Champions League ante el Benfica dirigido por José Mourinho, desde España comenzaron a circular versiones sobre posibles alternativas para sustituir a Álvaro Arbeloa en el banquillo de la ‘casa blanca’.

Según varios medios del país europeo, de momento, el nombre que aparece en la carpeta de Florentino Pérez es el de Unai Emery, actual entrenador del Aston Villa.

Derrotado por el cuadro luso 4-2 en Lisboa, el Madrid no logró clasificar directamente a octavos de Champions y deberá disputar los playoffs.

El conjunto merengue llegaba a esta última jornada de la fase regular de la Champions en tercera posición y con la clasificación a octavos prácticamente asegurada, pero los de la capital española terminaron finalmente novenos.

La noche, sin embargo, resultó histórica para el Benfica gracias al doblete del joven noruego Andreas Schjelderup y a un gol del arquero ucraniano Trubin en la última jugada del partido (4-2, 45+8'), porque los portugueses necesitaban un gol más para clasificar a playoffs en el puesto 24.

Apelando a la épica, el Benfica logró el último boleto a 16avos de final, superando al Olympique de Marsella por diferencia de goles.

Como había prometido ‘Mou’ antes de este duelo, los lisboetas hicieron todo para imponerse al gigante español, dirigido por su alumno aventajado Arbeloa.

‘The Special One’, en ese orden de ideas, le superó tácticamente, junto a la presión y a la intensidad de sus jugadores en cada duelo.

Una vez finalizado en trámite, Arbeloa sostuvo ante la prensa: “Evidentemente hoy hemos estado lejos de lo que queríamos ser, de la dificultad del partido, de la exigencia del rival, del ambiente, de lo que nosotros nos jugábamos”.

“No hemos sido capaces de estar 90 minutos a la altura de lo que necesitábamos", resumió el sustituto de Xabi Alonso.

El sorteo para la fase de playoffs o 16avos de final se llevará a cabo el próximo viernes 30 de enero en Nyon, Suiza.