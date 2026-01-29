NTN24
Jueves, 29 de enero de 2026
Jueves, 29 de enero de 2026
Real Madrid

Este es el nombre que suena para reemplazar a Arbeloa en el Real Madrid tras lo ocurrido en Champions ante el Benfica de Mourinho

enero 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Álvaro Arbeloa, exfutbolista y entrenador de fútbol español - Foto: EFE
Álvaro Arbeloa, exfutbolista y entrenador de fútbol español - Foto: EFE
Derrotado por el cuadro luso 4-2 en Lisboa, el Madrid no logró clasificar directamente a octavos de Champions y deberá disputar los playoffs.

Tras lo ocurrido en la UEFA Champions League ante el Benfica dirigido por José Mourinho, desde España comenzaron a circular versiones sobre posibles alternativas para sustituir a Álvaro Arbeloa en el banquillo de la ‘casa blanca’.

o

Según varios medios del país europeo, de momento, el nombre que aparece en la carpeta de Florentino Pérez es el de Unai Emery, actual entrenador del Aston Villa.

Derrotado por el cuadro luso 4-2 en Lisboa, el Madrid no logró clasificar directamente a octavos de Champions y deberá disputar los playoffs.

El conjunto merengue llegaba a esta última jornada de la fase regular de la Champions en tercera posición y con la clasificación a octavos prácticamente asegurada, pero los de la capital española terminaron finalmente novenos.

La noche, sin embargo, resultó histórica para el Benfica gracias al doblete del joven noruego Andreas Schjelderup y a un gol del arquero ucraniano Trubin en la última jugada del partido (4-2, 45+8'), porque los portugueses necesitaban un gol más para clasificar a playoffs en el puesto 24.

o

Apelando a la épica, el Benfica logró el último boleto a 16avos de final, superando al Olympique de Marsella por diferencia de goles.

Como había prometido ‘Mou’ antes de este duelo, los lisboetas hicieron todo para imponerse al gigante español, dirigido por su alumno aventajado Arbeloa.

‘The Special One’, en ese orden de ideas, le superó tácticamente, junto a la presión y a la intensidad de sus jugadores en cada duelo.

Una vez finalizado en trámite, Arbeloa sostuvo ante la prensa: “Evidentemente hoy hemos estado lejos de lo que queríamos ser, de la dificultad del partido, de la exigencia del rival, del ambiente, de lo que nosotros nos jugábamos”.

o

“No hemos sido capaces de estar 90 minutos a la altura de lo que necesitábamos", resumió el sustituto de Xabi Alonso.

El sorteo para la fase de playoffs o 16avos de final se llevará a cabo el próximo viernes 30 de enero en Nyon, Suiza.

Temas relacionados:

Real Madrid

España

Medios de comunicación

Champions

José Mourinho

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué dejó la comparecencia de Marco Rubio ante el Senado de EE. UU. sobre la situación de Venezuela tras la captura de Maduro?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Así como lo anticipé con Venezuela, lo digo con Cuba: los días del régimen cubano están contados": congresista Carlos Giménez

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan los pasos a seguir en Venezuela anunciados por EE. UU. tras la captura de Nicolás Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Quién gana y quién pierde en la guerra comercial desatada entre Colombia y Ecuador ?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Deportes

Ver más
Brett Favre, leyenda de la NFL | Foto: EFE
NFL

Leyenda de la NFL y ganador de dos Super Bowl reveló su dura batalla contra el Parkinson: “Cuando despierto estoy rígido como una tabla”

Diego 'El Cholo' Simeone | Foto: EFE
Simeone

El 'Cholo' Simeone fue contundente al hablar del enfrentamiento que sostuvo con Vinicius Jr. en la semifinal de la Supercopa de España

Yeferson Soteldo, futbolista venezolano - Foto de referencia: EFE
Cae Maduro en Venezuela

La confusión que generó el video de Yeferson Soteldo tras la captura de Nicolás Maduro: “es a favor o no”

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar

Más noticias

Ver más
Brett Favre, leyenda de la NFL | Foto: EFE
NFL

Leyenda de la NFL y ganador de dos Super Bowl reveló su dura batalla contra el Parkinson: “Cuando despierto estoy rígido como una tabla”

Retrato de Nicolás Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Reconocido fiscal Carlos Stornelli solicita la extradición de Nicolás Maduro a país de Sudamérica

Donald Trump y María Corina Machado
María Corina Machado

Se conoce primera foto de la entrega de la medalla del Nobel de Paz de María Corina Machado a Trump: lleva un mensaje especial

Yanny González, presidenta del Colegio de Enfermeras de Barinas.
Excarcelaciones en Venezuela

La enfermera Yanny González, Luis Fernando Junior Sánchez y Diógenes Omar Ángulo recuperan su libertad en Venezuela

Delcy Rodríguez y Álex Saab (EFE)
Delcy Rodríguez

"La relación de Delcy Rodríguez con Álex Saab no es buena": Roberto Deniz analiza presente de Saab en Venezuela

María Corina Machado - Foto AFP
Vente Venezuela

Comunicado de Vente Venezuela expone las prioridades del movimiento político para poder llevar a cabo una transición a la democracia en el país

Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Este es el momento y se puede perder": Dionisio Gutiérrez analiza situación que vive Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre