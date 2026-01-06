NTN24
Rick Scott

"Delcy Rodríguez no es la presidenta de Venezuela, cualquier medida que tome al margen de los deseos de EE. UU., le acarreará el mismo destino que Maduro”: Rick Scott

enero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez - Rick Scott (EFE)
El senador por Florida Rick Scott, una de las voces más activas contra las dictaduras del continente americano, se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el régimen venezolano.

El senador por Florida Rick Scott, una de las voces más activas contra las dictaduras del continente americano, envió un contundente mensaje a Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen venezolano que se proclamó como jefa de la dictadura tras el arresto de Nicolás Maduro.

"Delcy Rodríguez NO es la presidenta de Venezuela; es simplemente otra líder corrupta del régimen de Maduro", aseguró.

o

Y agregó que "le convendría recordar que cualquier medida que tome al margen de los deseos de Estados Unidos le traerá el mismo destino que a su excompañero de fechorías, Maduro".

Aunque el Gobierno Trump confirmó que está en contacto don Rodríguez para definir el futuro del país, el presidente Donald Trump, le advirtió que podría pagar un precio muy alto de no cooperar con su administración.

Durante una entrevista telefónica con la revista The Atlantic, el mandatario estadounidense aseguró que si Rodríguez no hace lo correcto “pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro”.

El líder republicano fue enfático al afirmar que no tolerará lo que describió como un rechazo desafiante por parte de Rodríguez a la operación militar estadounidense que dejó como resultado la captura de Nicolás Maduro.

o

Rodríguez, quien ha sido vicepresidente del régimen, exigió también en declaraciones dadas a conocer tras el pronunciamiento de Trump sobre el operativo, "la inmediata liberación de Maduro y de su esposa".

Y denunció la operación militar estadounidense que se dio en Caracas en horas de la madrugada del sábado 3 de enero.

“Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores”, comentó Rodríguez.

Sin embargo, horas después, la vicepresidenta del régimen bajó el tono e invitó a “trabajar conjuntamente” basado en el equilibrio y respeto.

“Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE. UU. y Venezuela, y entre Venezuela”, los cuales propone estén basados “en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo”, expresó Rodríguez en un mensaje público en sus redes sociales.

o

La invitación que hizo Delcy al Gobierno de los Estados Unidos es “a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y que fortalezca una convivencia comunitaria duradera”.

“Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida. Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos”, añadió.

El pronunciamiento de Rodríguez, que contrasta con su reciente posición desafiante ante Trump, se dio luego de su primer Consejo de Ministros tras ser elegida como presidenta encargada por parte del Tribunal Supremo de Justicia de la dictadura.

