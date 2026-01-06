NTN24
Martes, 06 de enero de 2026
Actor Ryan Reynolds | Foto: EFE
Ryan Reynolds

'Deadpool' vistió la camiseta de un equipo colombiano a pocos días del comienzo de la Liga BetPlay

enero 6, 2026
Por: Luis Cifuentes
El actor Ryan Reynolds recibió la camiseta y otros elementos del equipo colombiano que espera hacer historia en el campeonato del primer semestre.

El actor Ryan Reynolds, que interpreta a Deadpool en la saga de Marvel, vistió este martes la camiseta de un equipo colombiano que espera hacer historia en el campeonato del primer semestre de la máxima categoría del fútbol cafetero.

En un divertido de más de 30 segundos, el reconocido actor de Hollywood aparece sorprendido por un regalo que aparece en su domicilio.

Posteriormente, se entera que es la camiseta de un equipo de fútbol, además de una bufanda. Luego, el plano cambia por completo y aparece vestido con la camiseta del club de la capital del país.

o

Enviaron una camiseta. Una bufanda. Y una taza. Y llegó después de Navidad, lo cual significa mucho más”, fue el mensaje que acompañó la divertida publicación.

Se trata de Internacional de Bogotá, un nuevo equipo que reemplazará al club La Equidad tras ser comprado por varios inversionistas extranjeros, incluido Reynolds.

De esa manera, el equipo capitalino estrenará su nueva indumentaria, de colores ocre, blanco y negro, en el torneo colombiano que comenzará el próximo 17 de enero.

Cabe recordar que el club bogotano fue adquirido por Tylis-Porter Group, un grupo inversionista conformado por Albert Tylis, Sam Porter y Ryan Reynolds.

Este grupo empresarial, además de tener a su mando el equipo colombiano, ostenta también otros equipos como Wrexham AFC en Reino Unido y Necaxa en México.

o

El equipo será dirigido por el entrenador argentino Ricardo Valiño, que comandará el debut en la Liga BetPlay Dimayor en calidad de visitante ante el América de Cali.

