Este es el video que muestra cómo un submarino de la OTAN disparó un torpedo contra buque fuera de servicio durante ejercicio militar

Durante un ejercicio militar realizado el sábado pasado, un submarino de la OTAN derribó un barco decomisado en pleno ejercicio militar, el acto fue grabado con cámaras instaladas en la embarcación atacada.

De acuerdo con la publicación de X, realizada por la cuenta oficial del Mando Conjunto de la OTAN, el submarino que se uso para el ataque fue el KNM Uthaug, esta nave tiene una propulsión diésel-eléctrica con motores MTU, su capacidad le permite tener una velocidad en superficie de 11 nudos y 23 nudos sumergidos.

Adicionalmente, su profundidad operativa alcanza los 250 metros y una autonomía de 5000 millas náuticas a 8 nudos.

El disparo que realizó la nave fue un torpedo “contra la fragata KNM Trondheim, ya fuera de servicio, con el objetivo de hundirla”, según la información, el propósito de esta operación era “verificar y demostrar la potencia de fuego del arma y del submarino”.

Para el ataque se utilizó una espoleta de proximidad que aparentemente explotó debajo del casco, esto causo el levantamiento del barco fuera del agua antes de que su propio peso lo partiera en dos.

Con las puertas abiertas la fragata se inundó en segundos y se hundió en las aguas del Ártico a una profundidad cerca de los 2,200 metros frente a la Isla de Senja.

Este ejercicio militar fue denominado como Ægir 25 y se realizó junto a varias armadas incluyendo la Marina de Noruega, la Marina Británica y la Marina de Polonia.

Finalmente, el ejercicio militar incluyó el hundimiento de otra fragata de clase Oslo de la década de los 60. Un bombardeo furtivo B-2 Spirit voló desde Estados Unidos y destruyó la KNM Bergen mediante el lanzamiento de municiones de ataque directo conjunto.