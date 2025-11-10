NTN24
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Selección Colombia

El inesperado detalle mundialista con el que la Federación Colombiana de Fútbol está recibiendo a los jugadores de la selección

noviembre 10, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Luis Díaz, Richard Ríos y James Rodríguez - Foto AFP
Luis Díaz, Richard Ríos y James Rodríguez - Foto AFP
Figuras como Luis Díaz, James Rodríguez y Santiago Arias fueron sorprendidas al llegar a la concentración de La Tricolor para la doble fecha FIFA de noviembre.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) está sorprendiendo a los jugadores convocados a la selección para la doble fecha FIFA de noviembre con un detalle mundialista al momento de su llegada a la concentración en Fort Lauderdale, Florida (Estados Unidos).

Luego de que se anunciara la semana pasada a los elegidos por el entrenador Néstor Lorenzo para representar al combinado colombiano en los duelos amistosos, la dirigencia les preparó un obsequio que está relacionado con la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

o

Colombia, cabe recordar, logró clasificarse para la cita en Estados Unidos, México y Canadá del próximo año y desde ya se está acondicionando para su regreso a una Copa del Mundo tras su ausencia en Catar 2022, por lo que la Federación consideró importante generar una motivación extra en los futbolistas.

El detalle en cuestión, que uno a uno fue recibiendo cada jugador colombiano mientras llegaban al hotel de concentración, fue una versión del balón Trionda, cuya edición profesional, con los colores y diseños representativos de los tres países anfitriones, será utilizada para la cita más importante del fútbol.

La versión que cada figura cafetera está recibiendo, sin embargo, consiste en el 'Minibalón Trionda Copa Mundial de la FIFA 26', la versión más económica que ofrece Adidas sobre la emblemática pelota y que es descrita por ese gigante deportivo como "un minipedazo de la historia de la FIFA World Cup 26. Siempre listo para la acción y sin necesidad de ser inflado".

o

La FCF compartió un video en sus redes sociales en el que se puede ver el momento exacto en el que, mientras se unían a la concentración, le entregó el balón a Luis Díaz, Santiago Arias, Juan Camilo Portilla, Rafael Santos Borré y Johan Carbonero.

Más tarde se compartieron también algunas imágenes en las que se pudo apreciar a otros nacionales como James Rodríguez, Luis Suárez, Jorge Carrascal y Álvaro Angulo, entre otros, con su versión del Trionda.

La selección Colombia jugará su doble fecha FIFA de este mes el 16 y el 18 frente a Nueva Zelanda y Australia, respectivamente, luego de haber enfrentado en la jornada de octubre a México y Canadá.

Los sudamericanos lograron imponerse en una amplia goleada de 4 a 0 frente a los mexicanos, pero esa eficacia hacia el arco les hizo falta después contra Canadá, en un juego en el que no consiguieron anotar y se mantuvo en un empate sin goles hasta el pitazo final.

o

Así pues, el Mundial 2026 tendrá lugar desde el 11 de junio al 19 de julio del próximo año en la que será la primera edición que incluirá un total de 48 selecciones y no de 32, como era habitual.

Temas relacionados:

Selección Colombia

Mundial 2026

Fútbol

Copa Mundial del Fútbol

Luis Díaz

James Rodríguez

Futbolistas

regalo

Curiosidades

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Los magistrados fueron usados como carne de cañón”: los relatos que han salido a la luz tras 40 años de la toma del Palacio de Justicia en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Análisis sobre las elecciones en Chile: ¿Puede la promesa "mano dura" resolver crisis de seguridad?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Petro vuelve a cuestionar ataques en el Caribe y medidas militares de Trump en medio de su pronunciamiento en la cumbre de la CELAC y la UE

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Quién tiene el control real de las cárceles en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Participó la inteligencia de la Policía colombiana": inspector español sobre operativo que desmanteló primera célula del Tren de Aragua en España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Deportes

Ver más
Iker Casillas (AFP)
Iker Casillas

Iker Casillas fue víctima millonario robo: una empleada suya y otra persona fueron detenidas por el caso cuando intentaban huir del país

Mbappé | Foto: EFE
Mbappé

Mbappé es galardonado con la Bota de Oro tras consagrarse como el máximo goleador en Europa: "Quiero seguir haciendo historia"

Neyser Villareal - Foto EFE
Selección Colombia

Golpe de autoridad: Colombia vence a España y logra histórica clasificación a la semifinal del Mundial Sub-20 luego de 22 años

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la Asamblea General de la ONU - Foto AFP
Crisis EE. UU. - Colombia

"Lo que va a pasar para Colombia va a ser catastrófico": Jaime Florez, portavoz del Partido Republicano sobre aranceles anunciados por Trump

Iker Casillas (AFP)
Iker Casillas

Iker Casillas fue víctima millonario robo: una empleada suya y otra persona fueron detenidas por el caso cuando intentaban huir del país

El senador Bernie Moreno - Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Senador estadounidense asegura que el presidente Gustavo Petro y su familia serán incluidos en la lista Clinton

Alerta roja por lluvias torrenciales en la región española de Valencia - Foto EFE
España

Alerta roja por lluvias torrenciales en la región española de Valencia: la Aemet mantiene el aviso naranja en Cataluña y Baleares

Escultura de Pablo Picasso en Málaga - Foto EFE/ Signo de interrogación - Foto de referencia Canva
Arte

Estas son las características de la pintura de Pablo Picasso que desapareció de forma misteriosa cuando era trasladada en España

Fracking - Foto Canva
Petróleo

Pemex Reincorpora el Fracking en su Estrategia 2025-2035: ¿Un paso hacia la autosuficiencia energética o un riesgo ambiental?

Yacimientos de oro | Foto Canva
América Latina

El hallazgo de oro que podría cambiar el destino económico de este país latinoamericano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre