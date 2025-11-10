El inesperado detalle mundialista con el que la Federación Colombiana de Fútbol está recibiendo a los jugadores de la selección

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) está sorprendiendo a los jugadores convocados a la selección para la doble fecha FIFA de noviembre con un detalle mundialista al momento de su llegada a la concentración en Fort Lauderdale, Florida (Estados Unidos).

Luego de que se anunciara la semana pasada a los elegidos por el entrenador Néstor Lorenzo para representar al combinado colombiano en los duelos amistosos, la dirigencia les preparó un obsequio que está relacionado con la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

Colombia, cabe recordar, logró clasificarse para la cita en Estados Unidos, México y Canadá del próximo año y desde ya se está acondicionando para su regreso a una Copa del Mundo tras su ausencia en Catar 2022, por lo que la Federación consideró importante generar una motivación extra en los futbolistas.

El detalle en cuestión, que uno a uno fue recibiendo cada jugador colombiano mientras llegaban al hotel de concentración, fue una versión del balón Trionda, cuya edición profesional, con los colores y diseños representativos de los tres países anfitriones, será utilizada para la cita más importante del fútbol.

La versión que cada figura cafetera está recibiendo, sin embargo, consiste en el 'Minibalón Trionda Copa Mundial de la FIFA 26', la versión más económica que ofrece Adidas sobre la emblemática pelota y que es descrita por ese gigante deportivo como "un minipedazo de la historia de la FIFA World Cup 26. Siempre listo para la acción y sin necesidad de ser inflado".

La FCF compartió un video en sus redes sociales en el que se puede ver el momento exacto en el que, mientras se unían a la concentración, le entregó el balón a Luis Díaz, Santiago Arias, Juan Camilo Portilla, Rafael Santos Borré y Johan Carbonero.

Más tarde se compartieron también algunas imágenes en las que se pudo apreciar a otros nacionales como James Rodríguez, Luis Suárez, Jorge Carrascal y Álvaro Angulo, entre otros, con su versión del Trionda.

La selección Colombia jugará su doble fecha FIFA de este mes el 16 y el 18 frente a Nueva Zelanda y Australia, respectivamente, luego de haber enfrentado en la jornada de octubre a México y Canadá.

Los sudamericanos lograron imponerse en una amplia goleada de 4 a 0 frente a los mexicanos, pero esa eficacia hacia el arco les hizo falta después contra Canadá, en un juego en el que no consiguieron anotar y se mantuvo en un empate sin goles hasta el pitazo final.

Así pues, el Mundial 2026 tendrá lugar desde el 11 de junio al 19 de julio del próximo año en la que será la primera edición que incluirá un total de 48 selecciones y no de 32, como era habitual.