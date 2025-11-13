Compañía espacial privada que es competencia de SpaceX de Elon Musk lanzó cohete en una misión de la NASA a Marte

Este jueves, la compañía espacial privada Blue Origin, propiedad del fundador de Amazon Jeff Bezos, lanzó su cohete New Glenn en una misión de la NASA a Marte. Además, logró recuperar la etapa propulsora, en una hazaña técnica en medio de la rivalidad existente con SpaceX, la compañía espacial del magnate Elon Musk.

De acuerdo con una transmisión en vivo de la compañía, el lanzamiento del cohete de casi 100 metros de altura tuvo lugar desde Cabo Cañaveral, en Florida, poco antes de las 16H00 locales (21H00 GMT).

Tras el despegue, la compañía logró recuperar la etapa propulsora de New Glenn, que logró posarse en una plataforma flotante en el océano Atlántico, lo que la pone en igualdad con SpaceX, que hasta ahora era la única había logrado la compleja maniobra.

Blue Origin logró el lanzamiento del cohete luego de que tuviera que posponerlo dos veces durante la última semana: el domingo por mal tiempo en la Tierra, y el miércoles debido a condiciones adversas del clima espacial.

Bajo el nombre de ESCAPADE, la misión tiene como objetivo principal estudiar la historia climática del planeta rojo y preparar el terreno para una posible exploración humana.

Se espera que las dos sondas gemelas de New Glenn lleguen a la órbita de Marte en 2027, según lo previsto.

Más allá del lanzamiento del cohete de Blue Origin al espacio, el evento generaba gran expectativa a nivel mundial debido a la competencia entre los empresarios multimillonarios Jeff Bezos y Elon Musk.