Pese a anuncio de excarcelaciones por parte del régimen, la hija de Edmundo González sigue sin conocer información de su esposo Rafael Tudares

En la mañana de este viernes, la hija del presidente democrático de Venezuela, Edmundo González Urrutia, Mariana González de Tudares, dio a conocer que, en medio de las excarcelaciones anunciadas por el régimen venezolano, sigue sin conocer la información concreta acerca del paradero de su esposo Rafael Tudares.

“Seguimos sin tener información concreta sobre la situación de mi esposo Rafael Tudares Bracho”, expresó Mariana por medio de su cuenta de “X”.

De acuerdo con la hija de González Urrutia, en medio de la liberación de detenidos por razones políticas, incluidos extranjeros, anunciada por el pasado jueves 8 de enero por el jefe de la Asamblea Nacional del régimen venezolano, Jorge Rodríguez, a ella las autoridades no la han contactado para notificarle novedades acerca de su esposo.

“Las autoridades no nos han informado nada oficialmente hasta los momentos”, indicó Mariana González de Tudares.

Asimismo, comunico que, tras el anuncio de la dictadura chavista de dejar “número importante" de presos en libertad, ella se ha dirigido a diferentes centros penitenciarios, pero le han indicado que “no tiene información alguna sobre Rafael”.

De momento, la familia Tudares González sigue a la espera de “alguna novedad” sobre el yerno del presidente democrático Edmundo González, quien cumple un año y dos días de detención arbitraria y forzosa, luego de que el 7 de enero fuera interceptado por encapuchados de la dictadura chavista en el momento en que se dirigía a la escuela con sus dos pequeños hijos.

Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha adelantado una campaña de presión sobre el régimen venezolano, tras la captura de Nicolás Maduro, celebró este viernes la liberación de los presos políticos en Venezuela.

"Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como señal de búsqueda de la paz", expresó el mandatario de la nación norteamericana.

Para Trump, esto es "un gesto muy importante e inteligente" que en medio de la colaboración que se ha implementado entre estas dos naciones para la “reconstrucción” en todas las áreas que tiene pensado llevar a cabo en la nación caribeña.