NTN24
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
Guyana

Guyana acuerda ampliar la cooperación militar con EE.UU. en medio de tensiones con Venezuela

diciembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicole Theriot, embajadora de EE.UU. en Guyana y el secretario de Estado, Marco Rubio / Foto: AFP
Esta declaración se produce mientras Washington ha desplegado una flotilla militar en el mar Caribe que incluye el portaviones más grande del mundo con el argumento de atacar el narcotráfico. Caracas denuncia una "agresión en preparación".

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

La agencia española de noticias EFE, informó en horas de la mañana de este miércoles que Guyana, que mantiene una disputa del Esequibo con Venezuela, aumentará su colaboración con Estados Unidos.

o

Esta colaboración sería en términos militares, en momentos en que el gobernante Maduro está técnicamente rodeado de equipos bélicos de Estados Unidos que declaró la guerra al Cartel de los Soles, del que acusa a Maduro de comandar.

Asimismo este martes se detectaron dos aeronaves de última tecnología en lo que sería territorio naval del occidente venezolano. Específicamente entre los estados Falcón y Zulia.

La plataforma Flightradar24 detectó un dron de inteligencia y reconocimiento avanzado de Estados Unidos en los cielos del sur del Caribe.

El dron, MQ-4C Triton, fue detectado en el área de información del aeropuerto de Maiquetía y habría realizado tareas de vigilancia y discriminación de posibles objetivos marítimos frente a Venezuela.

o

El régimen de Maduro acusa a Guyana de ser aliado de Estados Unidos para quedarse con las riquezas naturales en el territorio que se disputan.

La embajadora estadounidense en Guyana, Nicole Theriot, dijo este jueves que Estados Unidos "defenderá" a este pequeño país anglófono de Sudamérica en caso de que surjan problemas con Venezuela, que reclama el Esequibo, un territorio rico en petróleo y objeto de una disputa fronteriza centenaria.

Esta declaración se produce mientras Washington ha desplegado una flotilla militar en el mar Caribe que incluye el portaviones más grande del mundo con el argumento de atacar el narcotráfico. Caracas denuncia una "agresión en preparación".

o

"En caso de un incidente desafortunado, nos comprometemos a estar al lado de Guyana en defensa de su país (...) para proteger su soberanía", declaró la embajadora Nicole Theriot.

Temas relacionados:

Guyana

Nicolás Maduro

Régimen de Maduro

Estados Unidos

Despliegue militar de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Vivía en condiciones que no son aceptables para un ser humano": hija de Alfredo Díaz, preso político que murió bajo custodia del régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un impacto letal a la dictadura narcoterrorista de Nicolás Maduro y sus cómplices": Omar González sobre el Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

La versión de José Obdulio Gaviria sobre lo que podría ocurrir este miércoles en Oslo tras la entrega del Nobel a María Corina Machado

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan si la presencia de María Corina en Oslo tendría un efecto en posible salida de Maduro en medio de fuerte presión de Estados Unidos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Se le está dando un premio Nobel de la Paz a la mayor luchadora por la libertad": diputada española Cayetana Álvarez de Toledo sobre María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Foto de flotilla de aviones
Despliegue militar de Estados Unidos

“Presión psicológica” y "verificar estado de las defensas", objetivos de sobrevuelos de dron y aviones F-18 en aguas de Venezuela, explica experto

Nicolás Maduro, María Corina Machado y Donald Trump (EFE)
Despliegue militar

"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y Donald Trump - Fotos: AFP
Cartel de Los Soles

Exmilitar del régimen entregó detalles al gobierno de los Estados Unidos sobre los líderes del Cartel de los Soles

Avión F-18 Super Hornet de Estados Unidos - Foto US Navy
Despliegue militar de Estados Unidos

Sobrevuelos militares de Estados Unidos alcanzan nuevo nivel: dos F-18 incursionan en aguas interiores de Venezuela

Nicolás Maduro/ María Corina Machado - Fotos EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Expertos analizan si la presencia de María Corina en Oslo tendría un efecto en posible salida de Maduro en medio de fuerte presión de Estados Unidos

Más de Política

Ver más
Elecciones en Chile 2025 - Foto: AFP
Chile

Cierran las urnas en Chile para elegir presidente y renovar el Congreso

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"La operación desplegada en el Caribe tiene el signo de 'Tienes que irte Maduro'": Carlos Blanco, exministro y asesor de María Corina Machado

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump confirmó que operativos por tierra contra narcotraficantes comenzarán pronto: "conocemos cada ruta, cada casa, sabemos dónde viven, sabemos todo sobre ellos"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Shenzhou-20 - Foto EFE/ Alitas de pollo - Foto de referencia Canva
Nave Espacial

En video quedó registrado el lanzamiento de nave que llevaba al espacio suministros como alitas de pollo, filetes y pasteles para los astronautas

Régimen de Nicolás Maduro | Foto: AFP
Nicolás Maduro

"Pensaron que se iban a quedar toda la vida": analista expone el dilema al que se enfrentaría Maduro con Cuba y EE. UU. si no huye de Venezuela

Embajada estadounidense - Foto EFE
visas

Informe expone reveladoras cifras sobre aplicación de estudiantes extranjeros en Estados Unidos tras restricciones de visado

Christopher Landau y Gustavo Petro (EFE)
Christopher Landau

"Es muy trágico para el pueblo colombiano que sea representado por una persona de tan bajo carácter moral": subsecretario Landau responde al presidente Petro

Gianni Infantino junto a Donald Trump y Kristi Noem | Foto: AFP
Mundial 2026

La FIFA junto con el gobierno de Estados Unidos presentaron programa de visas exprés para aficionados con boletos para el Mundial 2026

Elecciones en Chile 2025 - Foto: AFP
Chile

Cierran las urnas en Chile para elegir presidente y renovar el Congreso

Diosdado Cabello, colaborador del régimen venezolano / Donald Trump, presidente de EE.UU. - Fotos: X / EFE
Diosdado Cabello

"Este pueblo es absolutamente invencible": Diosdado Cabello recorre Caracas de madrugada tras las inquietantes declaraciones de Trump

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre