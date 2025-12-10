Guyana acuerda ampliar la cooperación militar con EE.UU. en medio de tensiones con Venezuela

La agencia española de noticias EFE, informó en horas de la mañana de este miércoles que Guyana, que mantiene una disputa del Esequibo con Venezuela, aumentará su colaboración con Estados Unidos.

Esta colaboración sería en términos militares, en momentos en que el gobernante Maduro está técnicamente rodeado de equipos bélicos de Estados Unidos que declaró la guerra al Cartel de los Soles, del que acusa a Maduro de comandar.

Asimismo este martes se detectaron dos aeronaves de última tecnología en lo que sería territorio naval del occidente venezolano. Específicamente entre los estados Falcón y Zulia.

La plataforma Flightradar24 detectó un dron de inteligencia y reconocimiento avanzado de Estados Unidos en los cielos del sur del Caribe.

El dron, MQ-4C Triton, fue detectado en el área de información del aeropuerto de Maiquetía y habría realizado tareas de vigilancia y discriminación de posibles objetivos marítimos frente a Venezuela.

El régimen de Maduro acusa a Guyana de ser aliado de Estados Unidos para quedarse con las riquezas naturales en el territorio que se disputan.

La embajadora estadounidense en Guyana, Nicole Theriot, dijo este jueves que Estados Unidos "defenderá" a este pequeño país anglófono de Sudamérica en caso de que surjan problemas con Venezuela, que reclama el Esequibo, un territorio rico en petróleo y objeto de una disputa fronteriza centenaria.

Esta declaración se produce mientras Washington ha desplegado una flotilla militar en el mar Caribe que incluye el portaviones más grande del mundo con el argumento de atacar el narcotráfico. Caracas denuncia una "agresión en preparación".

"En caso de un incidente desafortunado, nos comprometemos a estar al lado de Guyana en defensa de su país (...) para proteger su soberanía", declaró la embajadora Nicole Theriot.