Miércoles, 10 de diciembre de 2025
Baltazar Porras

"Me amenazaron con quedar detenido": cardenal venezolano Baltazar Porras tras ser objeto de una nueva acción represiva por parte del régimen madurista

diciembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Baltazar Porras, cardenal venezolano - Foto de referencia: EFE
Funcionarios de migración afines a la dictadura venezolana le retuvieron al religioso el pasaporte en el aeropuerto de Maiquetía cuando intentaba viajar a España vía Colombia, impidiéndole salir de su país.

Mientras en Oslo, Noruega, se denunciaban los abusos del régimen madurista durante la ceremonia del Nobel concedido a María Corina Machado, el cardenal venezolano Baltazar Porras fue objeto de una nueva acción represiva.

De acuerdo con información del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), funcionarios de migración le retuvieron al religioso el pasaporte en el aeropuerto de Maiquetía cuando intentaba viajar a España vía Colombia, impidiéndole salir del país.

Al respecto, el purpurado del país caribeño redactó una carta para hacer de conocimiento público lo sucedido.

“Queridos hermanos: Paso a informarles del impase sufrido esta mañana en el aeropuerto de Maiquetía. Para cumplir con compromisos eclesiales en Madrid este fin de semana y la próxima en España. Con retorno a Venezuela el 21 de diciembre. Lo más común en este último cuarto de siglo es padecer casi siempre, con contadas excepciones, al llegar a Migración el oficial de turno toma el pasaporte y sale a consultar ‘porque el sistema no funciona’, ‘no aparece en la lista…’, en dos oportunidades me dijeron que aparezco difunto. En fin, siempre llego al aeropuerto con la mejor disposición de ánimo a ver con qué me encuentro”, inicia la misiva.

“Esta mañana, el oficial me dijo que si había revisado mi pasaporte porque no estaba al día y tenía que consultar. Se lo llevó para mostrarlo, me imagino, a su superior. Al rato, dicha persona me dijo que el pasaporte presentaba problemas y que ellos no podían hacer nada. Que subiera a Caracas a la oficina central del Saime para averiguar. Pasada hora y media vino un soldado y me dijo que no podía viajar. Le pedí me devolviera mi pasaporte para ir a reclamar mi maleta. ¡Hasta para ir al baño me siguió de cerca el funcionario, preguntándome a qué iba hasta ese lugar!”, acotó Porras.

Seguidamente, el prelado sostuvo en su carta que fue amenazado con quedar detenido por el agente en cuestión.

“Como era ya las 8:00 a.m. y el vuelo estaba programado para las 8.30 a.m., me dijo: 'Ud. no puede viajar y sígame'. En el piso superior por donde llegan los pasajeros me hicieron firmar unos papeles en los que dicen que por 'incumplimiento de las normas para viajar' no podía hacerlo. Quise hacer una foto de dicho papel, pero no me lo permitieron y no de muy buenas maneras. Si yo insistía en la foto, me amenazaron de quedar detenido. Seguí al soldado a quien le pedí reiteradamente me devolviera mi pasaporte. Al final, lo único que me entregó fue el boarding para reclamar la maleta. Me acompañó hasta la salida de los pasajeros cuando llegan del exterior. Le pregunté varias veces qué tenía que hacer y a dónde podía ir. Me contestó que afuera me estaban esperando. Al pasar la puerta corrediza se devolvió y al cerrarse quedé solo afuera sin saber a dónde dirigirme”, narró.

“Una amable señorita del servicio de información al pasajero me indicó que fuera al ‘counter’ de la línea donde me atendieron bien y esperé cerca de una hora para que me entregaran la maleta. Del pasaporte nadie me supo dar información y alguien me sugirió no pierda su tiempo aquí en Maiquetía. Diríjase nuevamente hasta Caracas. Subí con la misma persona que me había llevado al aeropuerto y ya estoy en casa. Les cuento esto para evitar tergiversaciones. Pero es algo que duele porque atenta contra los derechos que tenemos como ciudadanos, de lo que no se da respuesta alguna. Hoy, coincidencialmente es el ‘día mundial de los derechos humanos’ con la campaña ‘sin información no hay derechos’. Sin igualdad de derechos, sin posibilidad de ser informado, difícilmente puede haber justicia y equidad”, continuó.

Finalmente, Porras plasmó en dicho escrito: “Estamos en tiempos navideños... Que este incidente desagradable no sea el pan nuestro de los que no tienen rostro ni padrinos. Que la Virgen de Loreto, cuya memoria celebramos hoy nos dé su bendición y ternura”.

Porras, quien regresó a su residencia en Caracas, ha sido blanco de ataques públicos de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que lo acusan reiteradamente de “conspirar contra el gobierno”.

Recordemos que esta no es la primera restricción que enfrenta, pues recientemente se le impidió viajar a Isnotú, Trujillo, para los actos de José Gregorio Hernández.

