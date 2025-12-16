Este país de Latinoamérica tendrá su primer cable submarino: compañía estadounidense liderará el proyecto

Los cables submarinos son autopistas digitales y energéticas que conectan continentes, funcionando principalmente con fibras ópticas que trasmiten datos como pulsos de luz, protegidos por múltiples capas de materiales para resistir el entorno marino, permitiendo la conectividad global a alta velocidad.

En ese contexto, la empresa estadounidense Liberty Networks fue seleccionada para construir el primer cable submarino de comunicaciones de El Salvador, que se extenderá a lo largo de 1.800 km en el Pacífico, de acuerdo con el anuncio que hicieron este martes las fuentes oficiales.

La obra demandará una inversión de 145 millones de dólares que provendrán de un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) aprobado en 2024. Se espera que la infraestructura entre en operación en el segundo semestre de 2028.

"La alianza entre Estados Unidos y El Salvador sigue siendo sólida", señaló la oficina de asuntos del hemisferio occidental del gobierno estadounidense, en un mensaje sobre la adjudicación del contrato compartido en X por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Liberty Networks, que opera en varios países de la región, se encargará del diseño, la construcción y el despliegue del cable, según un comunicado de la compañía.

Con este desarrollo, El Salvador verá incrementada "la capacidad" de transmisión de datos y "mejorará" su conexión a internet, agregó la empresa. Actualmente, el país, de 6,3 millones de habitantes, depende de enlaces terrestres con naciones vecinas.

Bukele mantiene una estrecha relación con Trump, que respalda firmemente su controvertida guerra contra las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas organizaciones terroristas por el mandatario estadounidense.

No obstante, el presidente presidente salvadoreño, asegura que busca convertir a su país en referente tecnológico regional, iniciativa que viene acompañada del anunció del multimillonario Elon Musk, puesto que el pasado jueves informó una "alianza" para el uso de Grok, la inteligencia artificial de la red social X, en las escuelas públicas de El Salvador.

Finalmente, con este proyecto El Salvador se sumaria a los países que tienen cables submarinos como Colombia, Chile, Brasil, México, Perú, Ecuador, Panamá, Guatemala, Argentina, Republica Dominicana y Venezuela.