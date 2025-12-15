NTN24
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Starlink habilita conexión directa al celular en países de Latinoamérica: teléfonos compatibles y cobertura

diciembre 15, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Starlink | Foto AFP
El operador de telefonía móvil presta servicio actualmente a más de 6 millones de abonados inalámbricos y es conocido por su continua inversión en innovación.

De acuerdo con la página oficial de Starlink, “Direct to Cell” es el proveedor de cobertura 4G más grande del mundo, y cuenta con un modem eNodeB incorporado que actúa como una torre de telefonía celular en el espacio.

Ahora, con la implementación de Starlink Direct to Cel en Latinoamérica, este sistema permite que teléfonos inteligentes se conecten a las redes satelitales de la organización, facilitando la comunicación en zonas rurales, marítimas o de difícil acceso para la infraestructura terrestre.

Funciones y requisitos

Las características más especial de este sistema radican en que es capaz de replicar el funcionamiento de una torre telefónica terrestre desde el espacio. Es decir, cada vez que un dispositivo telefónico pierda la señal terrestre en áreas que están fuera de alcance, el celular automáticamente buscara el satélite Starlink más cercano y establecerá conexión Vía LTE.

El proyecto se implementó en algunos países de Latinoamérica como Perú y Chile, y hasta el momento la tecnología permite enviar y recibir mensajes de texto en zonas sin señal. No obstante, para el siguiente año, espera incorporar llamadas y trasmisión de datos.

Los requisitos para que su celular pueda acceder a esta tecnología es que el teléfono cuente con conectividad 4G/LTE.

Además, su sistema operativo debe mantenerse actualizado, según fuentes, mínimo con Android 12 o ¡OS 16, esto con el fin de que dispositivo identifique la señal como una antena convencional.

Adicionalmente a la cobertura móvil, la organización ofrece servicio de internet satelital (IoT). Señalan que no “se requiere hardware especializado o adicional” y es compatible con módems “disponibles CAT-1, CAT-1 Bis y CAT-4*”.

Finalmente, los fabricantes y desarrolladores de dispositivos ahora pueden construir soluciones de IoT escalables con alcance global, asegurando una conectividad confiable prácticamente en cualquier lugar.

Direct-to-Cell representa un gran avance al conectar lo desconectado”, señaló Delbert Sun, vicedirector general de Quectel Wireless Solutions. “Al integrar la tecnología D2C con nuestros módulos LTE, permitimos que los clientes implementen soluciones de IoT que sigan en línea en cualquier lugar: ya sean ciudades como los escenarios más remotos, sin la complejidad de hardware adicional”, precisó.

