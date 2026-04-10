Este país sudamericano pone a prueba su capacidad aérea al lograr primer reabastecimiento en pleno vuelo

Por primera vez, la Fuerza Aérea de Chile (FACH) llevó a cabo exitosamente una operación de reabastecimiento en pleno vuelo de las aeronaves Lockheed Martin F-35 Lightning II de los Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN "Están a medio camino de casa": NASA revela hora exacta a la que este viernes van a amerizar astronautas de Artemis II tras lo que colombiana estará a cargo de su recuperación del mar o

La operación se ejecutó en medio de un traslado de los cazas de quinta generación que se dirigían a Santiago de Chile para participar en la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) que se está celebrando este mes en el aeropuerto internacional Arturo Meino Benítez.

En la misión participó un avión cisterna, Boeing KC-135 Stratotanker de la FACH, el cual posee un tubo rígido denominado pértiga, herramienta clave en el reabastecimiento de una aeronave.

El caza KC-135 estableció contacto en espacio aéreo con una altitud de aproximadamente 26.000 pies de altura. Durante el contacto, permitió transferir combustible al vuelo y asegurar la continuidad de los cazas.

¿Cómo funciona la transferencia de combustible en espacio aéreo?

Consisten en el uso de sistemas de sonda-cesta y el de pértiga. El sistema de sonda-cesta precisa de que un piloto y el receptor controlen el tubo largo denominado sonda.

Posteriormente, la sonda del tanque tiene que encajar perfectamente en la cesta del avión receptor , ubicada al final de la manguera desplegada del tanque.

Ahora, el sistema de pértiga pone el control en las manos de un operador, que aferra la nave del tanque. El operador controla la posición de la pértiga, de esa forma, garantizando el reabastecimiento del combustible de la aeronave receptora .

VEA TAMBIÉN El presidente de Chile, José Antonio Kast, se somete a examen voluntario de detección de drogas e impulsará ley para exigirlo a altos cargos públicos o

Cabe resaltar que no cualquier avión puede reabastecerse en pleno vuelo. Esta herramienta se limita principalmente en las naves militares, como cazas, bombarderos y aviones de transporte especializados, que están equipados con sondas o receptores específicos.

Finalmente, ante ese suceso el presidente de la FIDAE destacó “el rol de Chile como plataforma de desarrollo espacial en la región. Reafirmando el valor de la cooperación internacional y la innovación en defensa y tecnología”, informó la FACH a través de su cuenta de X.