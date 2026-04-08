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Miércoles, 08 de abril de 2026
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Chile

El presidente de Chile, José Antonio Kast, se somete a examen voluntario de detección de drogas e impulsará ley para exigirlo a altos cargos públicos

abril 8, 2026
Por: Redacción NTN24
José Antonio Kast | Foto AFP
José Antonio Kast | Foto AFP
“Tenemos que acreditar que cualquier autoridad que ejerza un cargo público debe estar muy lejos de lo que son las redes del narcotráfico”, recalcó Kast.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, se presentó este miércoles a un examen voluntario de detección de drogas y anunció que impulsará una ley que lo haga obligatorio a altos cargos públicos.

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El mandatario asumió la presidencia el mes pasado con la promesa de imponer "mano dura" contra la delincuencia, en especial contra el crimen organizado, y busca dar una señal de que la política no está ligada con el tráfico de drogas.

"Si nosotros planteamos que tenemos un problema real de narcotráfico, de crimen organizado, tenemos que acreditar que cualquier autoridad que ejerza un cargo público debe estar muy lejos de lo que son las redes del narcotráfico", dijo Kast.

De ese modo, el presidente de 60 años se hizo un examen antidrogas mediante muestra de pelo, capaz de detectar consumo de más datos largos que el test de análisis de orina.

Para esto acudió a un centro de salud privado, donde pagó de su bolsillo los cerca de 300 dólares que cuesta el procedimiento, según relató a periodistas.

Asimismo, Kast dijo que en las próximas semanas enviará un proyecto de ley para exigir la toma de un examen de detección de drogas al presidente, parlamentarios, gobernadores, alcaldes, concejales y directivos de partidos políticos.

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Sin embargo, cabe resaltar que la legislación vigente establece esta exigencia sólo para ministros y viceministros. Para senadores y diputados no es obligatorio y se hace aleatoriamente.

"Quien ejerce un cargo público tendrá que entregar un certificado (...) para dar a conocer si tiene o no dependencia de drogas. La ciudadanía está esperando mucha mayor transparencia de sus representantes", enfatizó Kast.

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