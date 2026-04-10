"Están a medio camino de casa": NASA revela hora exacta a la que este viernes van a amerizar astronautas de Artemis II tras lo que colombiana estará a cargo de su recuperación del mar

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa) reveló la hora exacta a la que este viernes van a amerizar los cuatro astronautas de la cápsula Orión en su regreso a la Tierra como parte de la misión Artemis II.

“Los astronautas de Artemis II han alcanzado la marca de ‘medio camino’ entre la Luna y la Tierra. Amerizarán en el Océano Pacífico alrededor de las 8:07 pm ET del viernes 10 de abril (0007 UTC del sábado 11 de abril), frente a la costa de San Diego”, especificó la Nasa.

El horario en Bogotá, Quito y Lima del amerizaje, en ese sentido, será alrededor de las 7:07 de la noche.

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Después del amerizaje, una colombiana será la encargada de recuperar cápsula en que llegarán los cuatro astronautas de Artemis II a la Tierra. Ella es Lili Villareal quien comandará la maniobra prevista para este viernes.

Tras un vuelo alrededor de la Luna lleno de momentos intensos y simbólicos, los cuatro astronautas de la misión Artemis II deben volver a atravesar la atmósfera terrestre y amerizar el viernes por la noche frente a las costas de California.

"Podremos empezar a alegrarnos cuando la tripulación esté a salvo" a bordo del buque encargado de recuperarla, señaló el jueves Amit Kshatriya, administrador adjunto de la NASA, durante una rueda de prensa.

"Será realmente en ese momento cuando podremos dejar que las emociones tomen el control y empezar a hablar de éxito", añadió.

Tras aventurarse a más de 406.000 km de la Tierra, más lejos que nadie antes que ellos, la cápsula Orión que transporta a los estadounidenses Christina Koch, Victor Glover y Reid Wiseman y al canadiense Jeremy Hansen debe posarse frente a San Diego hacia las 17H07 hora local (00H07 GMT del sábado).

El amerizaje debe coronar esta misión de diez días que hasta ahora se ha desarrollado con una ejecución perfecta.

Un regreso sano y salvo proporcionaría a la NASA el alivio de haber logrado enviar de nuevo astronautas lejos en el espacio, por primera vez desde el final del programa Apolo en 1972, tras años de retrasos y dudas.

Un éxito que exige que el escudo térmico de Orión resista los 2.700 °C generados por el rozamiento con la atmósfera en el momento del regreso.