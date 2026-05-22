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Viernes, 22 de mayo de 2026
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Familiares de presos políticos

"Este proceso es muy lento para las víctimas": hermana de abogado argentino, preso político del régimen venezolano, exige su libertad inmediata

mayo 22, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Mañana
Vanessa Giuliani dijo en NTN24 que "no solo se mueren los presos dentro de los centros penitenciarios", sino también sus familiares porque "no soportan tanto dolor".

Vanessa Giuliani, hermana del abogado argentino German Giuliani, preso político del régimen de Venezuela, dijo en La Mañana de NTN24 que el proceso de excarcelación "es muy lento" para las víctimas y exigió la libertad inmediata de su ser querido.

Para Giuliani, los recientes y trágicos sucesos que se han vivido a causa de la represión, tales como el reciente fallecimiento de Carmen Navas, madre del preso político Víctor Hugo Quero muerto bajo custodia, "son cosas que no conmueven al régimen".

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"No solo se mueren los presos dentro de los centros penitenciarios, sino que se mueren sus familiares porque no soportan tanto dolor", expresó.

La angustia invade a los familiares en medio de su búsqueda de respuestas que les permitan llegar a sus seres queridos, según contó la hermana del abogado argentino.

"A partir del 3 de enero tenemos otro camino, pero este proceso es muy lento para las víctimas porque hay muchas personas que no van a vivir la libertad de Venezuela, hay personas que se están yendo", manifestó Giuliani.

El doloroso relato de otra víctima de las arbitrariedades del régimen se conoce el mismo día en que se vence el plazo de Jorge Rodríguez sobre la excarcelación de 300 presos políticos.

La medida, considerada "manipuladora" por varios sectores, fue anunciada por Rodríguez luego de que el presidente Donald Trump asegurara que todos los detenidos por motivos políticos serían liberados en Venezuela.

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La fecha a la que hace referencia Giuliani fue el día en que Estados Unidos realizó un operativo militar en Caracas que resultó en la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes actualmente enfrentan cargos en Nueva York que incluyen narcotráfico.

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