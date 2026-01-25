NTN24
Domingo, 25 de enero de 2026
Presos políticos en Venezuela

Se conoce video de un abogado argentino detenido por el régimen de Venezuela: "Temo por mi vida, temo que no salga de esta"

enero 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Germán Giuliani - Captura de video de AFP
La esposa de Germán Giuliani, Virginia Rivero, recibió el video "hace más o menos 10 días" por un usuario anónimo de Instagram, que luego borró la cuenta.

Recientemente, se conoció un video del abogado argentino Germán Giuliani, quien fue detenido en mayo de 2025 por las fuerzas de seguridad del régimen en Venezuela.

En el audiovisual, que fue grabado poco después de ser apresado pero difundido hasta este sábado, el hombre luce un aspecto demacrado y dice que teme por su vida.

"Temo por mi vida, temo que no salga de esta", señaló Giuliani.

La grabación fue obtenida por su familia y publicada por el canal argentino TN.

Al parecer, fue grabada con un teléfono móvil en un lugar de detención de Caracas "en junio de 2025", según dijo la esposa de Giuliani, Virginia Rivero, quien la recibió "hace más o menos 10 días" por un usuario anónimo de Instagram, que luego borró la cuenta.

"Nos animamos recién ahora a compartirlo, nos parece que esto ayuda a proteger a Germán", comentó.

Se dice que el hombre de 49 años se encontraba en Venezuela por motivos laborales cuando fue detenido entre el 21 y el 23 de mayo por supuestos cargos de narcotráfico y terrorismo.

"No soy terrorista ni tampoco hablo de temas de política ni nada que se le asemeje", dijo en su video.

Giuliani pasó por varios centros de detención y, según pudo comunicarle a su familia en los últimos días, actualmente se encuentra en la cárcel de máxima seguridad Yare II, en el estado de Miranda.

Aunque su situación es incierta, su esposa espera poder reencontrarse pronto con su marido tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el 3 de enero.

Y es que luego de su captura, el régimen chavista, ahora en cabeza de Delcy Rodríguez, ha prometido la liberación de "numerosos presos". Aunque solo unas 150 personas de más de 800 detenidos por razones políticas han sido liberadas, según un balance de distintas ONG.

Giuliani no es el único ciudadano argentino detenido en Venezuela, pues también destaca el caso del gendarme Nahuel Agustín Gallo, capturado el 8 de diciembre de 2024 cuando entraba a dicho país por la frontera terrestre con Colombia para reunirse con su pareja y su hijo, según denunció el Gobierno de Argentina.

