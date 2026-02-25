Independiente Medellín avanzó a la tercera fase de la Copa Libertadores: ¿quién podría ser su próximo rival?

El Independiente Medellín avanzó a la fase III de la Copa Libertadores, luego de empatar 0 a 0 en el juego de vuelta ante Liverpool de Uruguay, en el estadio Atanasio Girardot, donde el arquero del DIM Salvador Ichazo fue el gran protagonista del encuentro.

El guardameta respondió de manera efectiva y oportuna ante cada una de las jugadas de peligro ejecutadas por parte del conjunto uruguayo, quien tuvo la mayor parte del partido la posesión del balón.

Pese a ello, la escuadra colombiana logró mantener la ventaja adquirida en el encuentro de ida la semana anterior en territorio uruguayo, donde venció 2 goles a 1, convirtiéndose este en el global final del partido. Un resultado que le permitió al DIM instalarse en la siguiente fase de la competencia de clubes más importante de la Conmebol.

Ahora, tras asegurar su cupo a la fase tres del campeonato de la Copa Libertadores, el Independiente Medellín espera por su próximo rival, el cual conocerá este jueves.

¿Quién podría ser el próximo rival del conjunto poderoso en la Libertadores?

El rival del DIM podría ser uno de los clubes más destacados del fútbol paraguayo, o nuevamente un equipo del balompié uruguayo; todo dependerá de lo que suceda este próximo jueves 26 de febrero, día en el que se enfrenten Guaraní y Juventud.

Todo esto teniendo en cuenta que en el juego de ida los Caciques empataron sin goles ante los Canarios.

¿Cuándo comenzará la fase tres de la Copa Libertadores?

Los ocho clubes clasificados a esta instancia se enfrentarán en 4 series y de allí saldrán los cuatro clubes que lograrán su acceso a la fase de grupos del certamen internacional.

De acuerdo con el cronograma establecido por la Conmebol, los juegos de la fase tres de la Copa Libertadores se disputarán entre el 3 y el 12 de marzo en partidos de ida y vuelta.