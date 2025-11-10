NTN24
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Despliegue en el Pacífico de Estados Unidos que revela detalles inéditos fue documentado en miniserie de reconocida plataforma

noviembre 10, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Foto X: @SouthCom
La producción, a cargo de una compañía fundada por Steven Spielberg, está compuesta por cuatro capítulos y ofrece una narración en primera persona de la "fuerza de intervención rápida" del ejército estadounidense.

'Marines' es la nueva serie documental de Netflix que está disponible desde esta semana en esa plataforma digital de contenidos audiovisuales y muestra una serie de ejercicios militares que realizan las fuerzas armadas estadounidenses en medio de un despliegue en el Pacífico.

En un recorrido de apenas cuatro episodios, la miniserie sigue a los miembros de la Unidad 31 Expedicionaria de Marines mientras se someten a un riguroso entrenamiento y afrontan desafíos emocionales al tiempo que forjan lazos y lidian con las complejidades de la vida en el mar, de acuerdo con la sinopsis.

La producción se estrenó desde este lunes 10 de noviembre y fue coproducida por Amblin Televisión, productora de cine y televisión fundada por el célebre cineasta Steven Spielberg, recordado principalmente por su trabajo en 'Tiburón' y en la icónica franquicia de 'Jurassic Park'.

Se trata de un acceso sin precedentes y en primera persona al trabajo real de la denominada "fuerza de intervención rápida" del ejército estadounidense en el Pacífico, con un a perspectiva privilegiada que trasciende incluso hasta los sentimientos de los efectivos.

En el tráiler, revelado por Netflix a mediados de octubre, se ve a un joven indicando que sueña con ser un marine, mientras está dentro de lo que simula ser un refugio militar ubicado en su habitación. "Quiero unirme a los marines", expresa el niño.

Luego, se escucha una voz de fondo que le interroga respecto a lo que sabe sobre los marines y, tras un silencio corto, se ven las impresionantes imágenes de la miniserie. "Armas, peleas, disparos, entrenar, ponernos en forma", responde el joven. "Y puedes morir ahí", agrega.

El cuerpo de marines es una fuerza de emergencia que está listo para a combatir en cualquier momento que la ocasión lo disponga, de acuerdo con la producción. "Si una nación nos declara la guerra, los marines serán los primeros en ir", dice uno de los efectivos en el tráiler.

'Marines' llega a Netflix en medio de un momento en el que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva a cabo un despliegue militar en el Caribe y el Pacífico Oriental para hacer frente a los carteles de la droga de la región.

El país norteamericano ha registrado más de 15 ataques a embarcaciones presuntamente narcotraficantes en los que el saldo de fallecidos ya superó los 70 en aguas internacionales.

Las ejecuciones han sido calificadas como "extrajudiciales" por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros sectores internacionales como de la política del país mismo, que reclama un respectivo proceso judicial para cada sospechoso en lugar de un ataque internacional.

La administración Trump, entretanto, argumenta sus ofensivas en la Constitución estadounidense y en salvaguardar la seguridad nacional y estratégica de un territorio cada vez más afectado por sustancias prohibidas que, según el mandatario republicano, matan a una gran cantidad de ciudadanos cada semana.

