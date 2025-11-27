La FIFA anunció previo al sorteo del Mundial 2026 las selecciones que no se enfrentarían antes de la final del torneo

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) publicó un documento con el procedimiento bajo el que se realizará el sorteo del Mundial de 2026 que tendrá lugar el próximo viernes 5 de diciembre.

El ente mundial del fútbol reveló que el sorteo tendrá una serie de condiciones que permiten anticipar, al menos, dos partidos que no se darían antes de la final del campeonato.

Los partidos que solo se darían en la última fecha del torneo serían España vs Argentina, e Inglaterra vs Francia.

La FIFA explicó que esos partidos no se tendrían hasta la final del campeonato debido a la ubicación en el cuadro del sorteo de esos cuatro equipos que tiene como sustento que son los mejores en el ranking.

“Para garantizar el equilibrio competitivo, se han establecido dos cuadros separados hasta semifinales en el calendario de partidos”, explicó la organización.

En este sentido la selección líder del ranking (España) y la segunda mejor clasificada (Argentina), según la FIFA, se asignarán de forma aleatoria a cuadros opuestos. “Se aplicará el mismo principio en el caso de la tercera y la cuarta clasificadas (Francia e Inglaterra, respectivamente)”, mencionó.

De este modo, precisa la FIFA, si las dos primeras selecciones de la clasificación mundial acabaran la primera fase en el primer puesto de sus respectivos grupos, “no se enfrentarían antes de la final”

Para el sorteo, la FIFA explicó que en el bombo 1, Canadá, México y Estados Unidos, en calidad de países anfitriones, se identificarán con bolas de colores diferentes.

“De conformidad con el calendario de partidos publicado el 4 de febrero de 2024, a México se le asignará la posición A1 (bola verde), a Canadá, la posición B1 (bola roja), y a Estados Unidos, la posición D1 (bola azul). Las otras nueve selecciones del bombo 1 se identificarán mediante nueve bolas del mismo color y se asignarán automáticamente a la posición 1 del grupo en el que resulten encuadradas”, detalló.

El organismo, a su vez, precisó que en los bombos 2, 3 y 4, la posición de las selecciones en cada grupo se asignará según un patrón predefinido.

“Este patrón se detalla en la tabla incluida en el documento del procedimiento del sorteo. La posición de los equipos en los grupos dependerá del bombo del que se extraigan y del grupo al que se asignen”, aseveró.

El Mundial de fútbol de 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio hasta el 19 de julio del próximo año.