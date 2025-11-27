NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Jueves, 27 de noviembre de 2025
FIFA

La FIFA anunció previo al sorteo del Mundial 2026 las selecciones que no se enfrentarían antes de la final del torneo

noviembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Sede de la FIFA en Zurich. (AFP)
Sede de la FIFA en Zurich. (AFP)
El ente rector explicó que con buscará desde el sortero “garantizar el equilibrio competitivo” en el torneo que se jugará el próximo año en Norteamérica.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) publicó un documento con el procedimiento bajo el que se realizará el sorteo del Mundial de 2026 que tendrá lugar el próximo viernes 5 de diciembre.

El ente mundial del fútbol reveló que el sorteo tendrá una serie de condiciones que permiten anticipar, al menos, dos partidos que no se darían antes de la final del campeonato.

Los partidos que solo se darían en la última fecha del torneo serían España vs Argentina, e Inglaterra vs Francia.

o

La FIFA explicó que esos partidos no se tendrían hasta la final del campeonato debido a la ubicación en el cuadro del sorteo de esos cuatro equipos que tiene como sustento que son los mejores en el ranking.

“Para garantizar el equilibrio competitivo, se han establecido dos cuadros separados hasta semifinales en el calendario de partidos”, explicó la organización.

En este sentido la selección líder del ranking (España) y la segunda mejor clasificada (Argentina), según la FIFA, se asignarán de forma aleatoria a cuadros opuestos. “Se aplicará el mismo principio en el caso de la tercera y la cuarta clasificadas (Francia e Inglaterra, respectivamente)”, mencionó.

De este modo, precisa la FIFA, si las dos primeras selecciones de la clasificación mundial acabaran la primera fase en el primer puesto de sus respectivos grupos, “no se enfrentarían antes de la final”

Para el sorteo, la FIFA explicó que en el bombo 1, Canadá, México y Estados Unidos, en calidad de países anfitriones, se identificarán con bolas de colores diferentes.

“De conformidad con el calendario de partidos publicado el 4 de febrero de 2024, a México se le asignará la posición A1 (bola verde), a Canadá, la posición B1 (bola roja), y a Estados Unidos, la posición D1 (bola azul). Las otras nueve selecciones del bombo 1 se identificarán mediante nueve bolas del mismo color y se asignarán automáticamente a la posición 1 del grupo en el que resulten encuadradas”, detalló.

o

El organismo, a su vez, precisó que en los bombos 2, 3 y 4, la posición de las selecciones en cada grupo se asignará según un patrón predefinido.

“Este patrón se detalla en la tabla incluida en el documento del procedimiento del sorteo. La posición de los equipos en los grupos dependerá del bombo del que se extraigan y del grupo al que se asignen”, aseveró.

El Mundial de fútbol de 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio hasta el 19 de julio del próximo año.

Temas relacionados:

FIFA

Mundial 2026

Sorteo

Ranking FIFA

Selección Argentina

Selección de España

Selección de Inglaterra

Selección de Francia

Fútbol

Copa Mundial del Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Por las buenas o por las malas": ¿qué alcance tiene la dura sentencia que le lanzó Trump a Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay historias de dictaduras en Latinoamérica, pero eran políticas, las de ahora son el crimen organizado trasnacional”: Héctor Schamis

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Washington es una ciudad muy mal llevada por el gobierno local, el verdadero cambio llegó con Trump": Eric Rojo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tememos por sus vidas. Es horror sumado al dolor": familiares de presos políticos en Venezuela alzan su voz por los más de 800 rehenes

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“El presidente Petro habló de paz total y lo que vemos en Colombia es una entrega total”: Andrés Forero, congresista del Centro Democrático

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es el balance de los primeros dos años de Daniel Noboa como presidente de Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Foto: AFP
Gobierno de Estados Unidos

La historia no conocida del general al frente del despliegue en el Caribe: le llaman "razin" por su estilo agresivo como piloto de F-16

Foto: AFP
República Dominicana

Exoficial de inteligencia militar explica la importancia de que República Dominicana autorice a EE. UU. a usar aeropuerto para su despliegue en el Caribe

Foto de la Guardia Nacional en Washington (AFP)
Washington

"Washington es una ciudad muy mal llevada por el gobierno local, el verdadero cambio llegó con Trump": Eric Rojo

Tiroteo en EE. UU. - Captura de video
Tiroteo

Dos soldados de la Guardia Nacional fueron atacados con disparos en Washington cerca de la Casa Blanca

Avión - Foto de referencia Canva/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Vuelos cancelados

Venezolanos varados en aeropuerto de España a horas de que venza el plazo que el régimen de Maduro dio a las aerolíneas para reanudar operaciones

Más de Deportes

Ver más
Penalti de Miguel Ángel Borja con River Plate / FOTO: EFE
River Plate

Miguel Ángel Borja tuvo el empate para River Plate, pero erró un penalti, su equipo perdió y a la hinchada se le acabó la paciencia

James Rodríguez y Fermín en fecha FIFA del 18 de noviembre de 2025. (AFP)
Mundial 2026

Así quedarían conformados los bombos para el sorteo del Mundial 2026: experto pone a Colombia en el "grupo más complicado posible"

Fútbol Americano NFL / FOTO: EFE
Estados Unidos

Extraditan a exestrella de la NFL para afrontar cargos de intento de asesinato

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Penalti de Miguel Ángel Borja con River Plate / FOTO: EFE
River Plate

Miguel Ángel Borja tuvo el empate para River Plate, pero erró un penalti, su equipo perdió y a la hinchada se le acabó la paciencia

James Rodríguez y Fermín en fecha FIFA del 18 de noviembre de 2025. (AFP)
Mundial 2026

Así quedarían conformados los bombos para el sorteo del Mundial 2026: experto pone a Colombia en el "grupo más complicado posible"

El Tren de Aragua extorsiona comerciantes en Bogotá - Foto: referencia Canva
El Tren de Aragua

"La extorsión es la actividad ilegal más rentable": Daniel Briceño analiza accionar del Tren de Aragua en Bogotá

Fútbol Americano NFL / FOTO: EFE
Estados Unidos

Extraditan a exestrella de la NFL para afrontar cargos de intento de asesinato

Cohete portador Larga Marcha-2F con Shenzhou-21 - Foto AFP
Viaje al espacio

Nave espacial que China envió al espacio en carrera lunar contra EE. UU. retrasa su regreso por una inesperada aparición que la golpeó

Helicóptero de la Policía de Colombia (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

EE.UU. ofrece 5 millones de dólares de recompensa por información sobre atentado de las disidencias de las FARC contra helicóptero asignado a la Policía de Colombia

La FIFA y su determinación de los jugadores convocados por las selecciones - Foto: EFE
FIFA

La FIFA ratifica el número de jugadores que podrán convocar las selecciones en la próxima Copa del Mundo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre