Estos son los latinos que han ganado premios Nobel a lo largo de la historia: Colombia y Venezuela cuentan con presencia en estos galardones

El Comité Noruego del Nobel ha dedicado esta última semana a entregar los diferentes reconocimientos a diferentes personalidades a nivel mundial que han contribuido de manera significativa en diferentes campos como la física, química, literatura, medicina, paz y economía.

Estos galardones destacan a las personas más influyentes en cada una de estas categorías. En su más reciente edición, una latina fue elegida Premio Nobel de Paz; se trata de la líder opositora venezolana María Corina Machada, quien durante los últimos años se ha destacado por su lucha incansable por la “libertad y la democracia” de su país natal.

Un reconocimiento que destaca el proceso que esta mujer ha forjado a base de perseverancia y amor a su patria, que le ha permitido mantenerse firme en medio de las diferentes arbitrariedades a las que se ha tenido que someter por parte del régimen de Nicolás Maduro, una lucha que ella misma reconoce ha sido gracias a la unión de un pueblo que añora un mejor futuro.

El galardón a María Corina Machado no solo es un símbolo de orgullo de un país, sino de una región latinoamericana que suma un total de 18 premios Nobel en su historia desde 1901.

De las seis categorías con las que cuentan estos reconocimientos otorgados por el Comité Noruego del Nobel, en cuatro de ellas han sido reconocidos personajes latinoamericanos.

El primer reconocimiento para los latinos llegó en 1936, año en el que se le otorgó el Nobel de Paz al académico y político argentino Carlos Saavedra Lamas, quien fue mediador de la “Guerra del Chaco” entre Paraguay y Bolivia.

Asimismo, se destaca la presencia de dos hombres que recibieron este mismo premio ejerciendo como líderes de gobierno; se trata del expresidente de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez, en 1987 por su “Plan de Paz Arias”, un acuerdo con el que buscó poner fin a las guerras civiles que por aquella época enfrentaba Centroamérica. A estos se les suma el exmandatario colombiano Juan Manuel Santos, quien también recibió este galardón en el año 2016 por liderar el acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC.

Estos son los latinos que han ganado premios Nobel a lo largo de la historia

Premio Nobel de Química

Luis Federico Leloir (1970 – Argentina).

Mario J. Molina (1995- México).

Premio Nobel de Medicina

Bernardo Houssay (1947 - Argentina).

Baruj Benacerraf (1980- Venezuela).

César Milstein (1984 - Argentina).

Premio Nobel de Literatura

Gabriela Mistral (1945 – Chile).

Miguel Ángel Asturias (1967 – Guatemala).

Pablo Neruda (1971- Chile).

Gabriel García Márquez (1982 – Colombia).

Octavio Paz (1990 – México).

Mario Vargas Llosa (2010 – Perú).

Premio Nobel de la Paz