NTN24
Viernes, 10 de octubre de 2025
Viernes, 10 de octubre de 2025
Premio Nobel

Estas son todas las 67 mujeres que han ganado un Premio Nobel; solamente dos latinoamericanas hacen parte del listado

octubre 10, 2025
Por: Diana Pérez
Ganadoras del Premio Nobel de Paz: María Corina Machado, Malala Yousafzai y Nadia Murad | Foto: AFP
Ganadoras del Premio Nobel de Paz: María Corina Machado, Malala Yousafzai y Nadia Murad | Foto: AFP
Entre 1901 y 2025 estos premios han sido dado a mujeres en 68 ocasiones, pero solamente una mujer ha sido galardonada en dos veces.

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada este viernes con el Premio Nobel de Paz 2025, uniéndose así a la larga lista de mujeres ganadoras de un Premio Nobel.

En toda la historia del Premio Nobel y el Premio Banco de Suecia en Ciencias Económicas estos reconocimientos han sido otorgados a mujeres en 68 ocasiones.

Entre 1901 y 2025 estos premios han sido dado a mujeres en 68 ocasiones, pero solamente una mujer ha sido galardonada en dos veces.

Marie Curie ha sido galardonada en dos ocasiones diferentes. La primera vez fue en 1903 cuando fue reconocida con el Premio Nobel de Física y más tarde en 1911 fue galardonada con el Premio Nobel de Química.

En total, son 67 mujeres que han recibido este reconocimiento entre 1901 y 2025.

o

Entre 1901 y 1920 cuatro mujeres fueron galardonadas, entre 1921 y 1940 cinco, entre 1941 y 1960 solamente 3 fueron galardonadas.

Once mujeres fueron galardonadas entre 1981 y 2000, siete entre 1961 y 1960, 28 entre 2001 y 2020 y ocho entre 2021 y 2024.

Las mujeres galardonadas con el Premio Nobel de Física:

El Premio Nobel de Física ha sido reconocido los esfuerzos e investigaciones de solamente cinco mujeres en toda su historia.

La primera mujer en recibir este premio fue Marie Curie en 1903 por sus extraordinarios servicios prestados “mediante sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de radiación descubiertos por el profesor Henri Becquerel”.

En 1963 fue reconocida María Goeppert Mayer por sus “descubrimientos sobre la estructura de las capas nucleares”.

Donna Strickland recibió el Premio Nobel de Física en 2018 por su “método de generación de pulsos ópticos ultracortos de alta intensidad” y por “invenciones innovadoras en el campo de la física del láser”.

En 2020, el turno de recibir este reconocimiento fue para Andrea Ghez por el descubrimiento de “un objeto compacto supermasivo en el centro de nuestra galaxia”.

Y la más reciente en ser galardonada fue Anne L’Huiller en 2023 por los métodos experimentales “que generan pulsos de luz de attosegundos para el estudio de la dinámica electrónica en la materia”.

El Premio Nobel de Química:

Solamente un total de ocho mujeres han sido premiadas con tan importante galardón.

Marie Curie recibió su segundo Premio Nobel, pero esta vez por química en 1911, un reconocimiento que le fue otorgado por sus servicios “al avance de la química mediante el descubrimiento de los elementos radio y polonio, el aislamiento del radio y el estudio de la naturaleza y los compuestos de este notable elemento”.

o

Irene Jolio-Curie recibió el premio en 1935 por “su síntesis de nuevos elementos radiactivos”.

En 1964, Dorothy Crowfoot Hodgkin fue galardonada por sus determinaciones mediante “técnicas de rayos X de las estructuras de importantes sustancias bioquímicas”.

Ada E. Yonath recibió el galardón en 2009 por sus estudios en la “estructura y función del ribosoma”.

En 2018, el organismo decidió premiar a Frances H. Arnol por “la evolución dirigida de enzima”.

Y en 2020, el premio fue para dos mujeres: Emmanuelle Charpentier y Jennifer A. Doudna por “el desarrollo de un método de edición genómica”.

Carolyn Bertozzi fue galardonada en 2022 con el Premio Nobel de Química para el “el desarrollo de la química clic y la química bioortogonal”.

Mujeres reconocidas con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina:

En 1947 Gerty Cori se convirtió en la primera mujer en recibir un Premio Nobel de Fisiología o Medicina por su descubrimiento del proceso de “conversión catalítica del glucógeno”.

Más tarde, en 1977, Rsalyn Yalow recibió este galardón por “el desarrollo de radioinmunoensayos de hormonas peptídicas”.

Bárbara McClintock fue reconocida por el organismo por su descubrimiento de “elementos genéticos móviles”.

Mientras que Rita Levi-Montalcini se ganó el premio en 1986 por sus “descubrimientos de factores de crecimiento”.

En 1988, Gertrude B. Elion fue reconocida por sus descubrimientos de principios importantes “para el tratamiento farmacológico”.

Christiane Nüsslein-Volhard fue galardonada en 1995 “por sus descubrimientos sobre el control genético del desarrollo embrionario temprano”.

En 2004, Linda B. Buck recibió el galardón por sus descubrimientos de los “receptores olfativos y la organización del sistema olfativo”.

Françoise Barré-Sinoussi fue reconocida en 2008 por su descubrimiento del “virus de la inmunodeficiencia humana”.

En 2009, el organismo le otorgó el premio a dos mujeres. Carol w. Greider y Elizabeth H. Blackburn por “el descubrimiento de cómo los cromosomas están protegidos por los telómeros y la enzima telomerasa”.

May-Britt Moser por sus descubrimientos de “células que constituyen un sistema de posicionamiento en el cerebro” recibió el premio en 2014.

Al siguiente año, en 2015, la ganadora fue Tu Youyou por “sus descubrimientos sobre una nueva terapia contra la malaria”.

o

En 2023, Katalin Karibó fue galardonada por sus “descubrimientos sobre las modificaciones de bases de nucleósidos que permitieron el desarrollo de vacunas de ARNm eficaces contra la COVID-19”.

Y este año, en 2025, María E. Brunkow fue anunciada como Premio Nobel por sus descubrimientos sobre la “tolerancia inmunitaria periférica”.

El Premio Nobel de Literatura:

La primera mujer en la historia fue Selma Lagerlöf, en 1909, por el reconocimiento “del elevado idealismo, la vívida imaginación y la percepción espiritual que caracterizan sus escritos”.

En 1926, fue Grazia Deledda por sus escritos “de inspiración idealista que retratan con claridad plástica la vida en su isla natal y abordan con profundidad y simpatía los problemas humanos en general”.

En 1928, el organismo le otorgó el premio a Sigrid Undset quien destacó “principalmente por sus poderosas descripciones de la vida en el norte durante la Edad Media”.

Pearl Buck fue reconocida en 1938 “por sus descripciones ricas y verdaderamente épicas de la vida campesina en China y por sus obras maestras biográficas”.

Por su “poesía lírica que, inspirada en poderosas emociones, ha hecho de su nombre un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano” Gabriela Mistral fue galardonada en 1945.

Nelly Sachs, en 1966, “por su excepcional escritura lírica y dramática, que interpreta el destino de Israel con una fuerza conmovedora”.

En 1991, Nadine Gordimer, fue reconocida por el organismo al ser “quien a través de su magnífica escritura épica ha -en palabras de Alfred Nobel- sido de gran beneficio para la humanidad”.

Mientras que Toni Morrison en 1993 se ganó este reconocimiento porque en sus novelas caracterizadas por “su fuerza visionaria y su carga poética” dio vida a “aspecto esencial de la realidad estadounidense”.

Wisława Szymborska se lo ganó en 1996 por hacer “una poesía que con precisión irónica permite que el contexto histórico y biológico salga a la luz en fragmentos de la realidad humana”.

En 2004 lo recibió Elfriede Jelinek “por su flujo musical de voces y contravoces en novelas y obras de teatro que con extraordinario celo lingüístico revelan el absurdo de los clichés de la sociedad y su poder subyugante”.

Doris Lessing ganó el Premio Nobel de Literatura en 2007 por “esa épica de la experiencia femenina que, con escepticismo, fuego y poder visionario ha sometido a escrutinio una civilización dividida”.

Herta Müller, en 2009, por la concentración y franqueza de la prosa con la que retrataba “el paisaje de los desposeídos”.

Alicia Munro fue galardonada en 2013 por ser considerado como una maestra “del cuento contemporáneo”.

Svetlana Alexievich se lo ganó en 2015 “por sus escritos polifónicos, un monumento al sufrimiento y al coraje en nuestro tiempo”.

En 2018, se lo quedó b “por una imaginación narrativa que con pasión enciclopédica represente el cruce de fronteras como forma de vida”.

Luisa Glück se lo llevó en 2020 por ser una voz inconfundible poética “que con austera belleza universaliza la existencia individual”.

Annie Ernaux, en 2022, se lo quedó por el coraje y la agudeza clínica “con que descubre las raíces, los distanciamientos y las restricciones colectivas de la memoria personal”.

Y en 2024, el más reciente para una mujer, se lo llevó Han Kang por “su intensa prosa poética que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana”.

El Premio Nobel de la Paz:

En 1905 se otorgó el primer reconocimiento para una mujer, siendo Berta von Suttner quien se llevó el premio por su audacia al oponerse “a los horrores de la guerra”.

En 1931 Jane Addams se lo quedó por su esfuerzo asiduo para reavivar “el ideal de la paz y reavivar el espíritu de paz en su propia nación y en toda la humanidad”.

En 1946 se lo quedó Emily Greene Balch “por su trabajo de toda la vida por la causa de la paz”.

Dos mujeres lo ganaron en 1976. Maired Corrigan y Betty Williams por sus valientes esfuerzos de fundar un movimiento “para poner fin al violento conflicto en Irlanda del Norte”.

Por su labor de socorro a la humanidad sufriente, el premio se lo ganó la Madre Teresa en 1979, mientras que en 1982 se lo quedó Alva Myrdal “por su labor en favor del desarme y las zonas libres de armas nucleares”.

Aung San Suu Kyi, en 1991, se lo quedó “por su lucha no violenta por la democracia y los derechos humanos”.

En 1992, Rigoberta Menchú Tum fue reconocida por su “lucha por la justicia social y la reconciliación etnocultural basada en el respeto a los derechos de los pueblos indígenas”.

Jody Williams fue galardonada por su labor en la prohibición y remoción de minas antipersonal en 1997.

En 2003 el premio fue para Shirin Ebadi por sus esfuerzos a favor de la democracia y los derechos humanos, así como también por centrarse en la lucha de los derechos de las mujeres y los niños.

En 2004, Wangari Maathai se lo llevó por su contribución “al desarrollo sostenible, la democracia y la paz”.

o

Mientras que, en 2011, el Premio Nobel fue para tres mujeres Tawakkol Karman, Leymah Gbowee y Ellen Johnson Sirleaf por su lucha no violenta por la seguridad “de las mujeres y por el derecho de las mujeres a participar plenamente en el trabajo de consolidación de la paz”.

En 2014 lo ganó Malala Yousafzai, quien fue reconocida por su lucha contra “la opresión de los niños y jóvenes y por el derecho de todos los niños a la educación”.

Nadia Murad, en 2018, fue galardonada por sus esfuerzos para poner fin “al uso de la violencia sexual como arma de guerra y de conflicto armado”.

María Ressa fue anunciada como ganadora en 2021 por sus esfuerzos en salvaguarda “libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y una paz duradera”.

En 2023, Narges Mohammadi se quedó con el premie por su lucha contra “la opresión de las mujeres en Irán y su lucha por promover los derechos humanos y la libertad para todos”.

La más reciente, en 2025, es la venezolana María Corina Machado, por su incansable labor en “la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Las mujeres galardonadas con el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel:

Solo han sido tres las reconocidas por este premio en toda la historia. La primera fue Elinor Ostrom en 2009 por su análisis “de la gobernanza económica, especialmente de los bienes comunes”.

Diez años después, en 2019, Esther Duflo consiguió este premio por su enfoque experimental para aliviar la pobreza mundial.

Y finalmente, Claudia Goldin se quedó con el galardón en 2023 por haber mejorado la compresión de los resultados de las mujeres “en el mercado laboral”.

Temas relacionados:

Premio Nobel

Premio Nobel de la Paz

María Corina Machado

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué implica la derrota de los demócratas en el Senado que dejó intacto el poder de Trump sobre los ataques militares en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El mejor amigo de los narcos en Colombia se llama Gustavo Petro": Francisco Santos, exvicepresidente colombiano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Lo más importante es que lleguen los rehenes, han sido torturados y malnutridos”: Embajador de Israel en Chile el acuerdo con Hamás

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Mi hija está devastada, dice que le robaron su infancia": esposa del activista Lewis Mendoza, detenido arbitrariamente por el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado, líder opositora venezolana (AFP)
María Corina Machado

Premio Nobel de Paz para María Corina Machado, líder opositora venezolana

Comité Noruego en llamada con María Corina Machado | Foto x: @NobelPrize - EFE
María Corina Machado

Con la voz cortada y a punto de llorar: así fue la emotiva llamada del Comité Noruego en la que María Corina Machado se enteró que fue galardonada con el Nobel de Paz 2025

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana - Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

Esta es la última entrevista que concedió a NTN24 María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025

Francisco Santos, exembajador de Colombia en Washington / FOTO: EFE
Colombia

"El mejor amigo de los narcos en Colombia se llama Gustavo Petro": Francisco Santos, exvicepresidente colombiano

Gabinete de la administración Trump - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Corresponsal de la Casa Blanca asegura que Trump le confirmó que está debatiendo cómo sería la fase dos del despliegue militar en el Caribe con los altos mandos del Ejército

Más de Actualidad

Ver más
Defensoría del Pueblo solicitó la suspensión del cargo Eduardo Montealegre como ministro de Justicia - Foto: EFE
Defensoría del Pueblo

Defensoría del Pueblo de Colombia solicitó la suspensión del cargo del ministro de Justicia por “vulneración de paridad de género” en el gabinete

B King y Regio Clown artistas colombianos hallados sin vida en México - Fotos: Instagram
Investigación

“La primera línea de investigación habla de un presunto ajuste de cuentas por parte del crimen organizado”: Abel Martínez sobre la muerte de los artistas colombianos B King y Regio Clown

Alcalde de Londres, Sadiq Khan | Foto: AFP
Donald Trump

Alcalde de Londres tildó a Donald Trump de “racista e islamófobo” por ciertos comentarios en la Asamblea General de la ONU

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Defensoría del Pueblo solicitó la suspensión del cargo Eduardo Montealegre como ministro de Justicia - Foto: EFE
Defensoría del Pueblo

Defensoría del Pueblo de Colombia solicitó la suspensión del cargo del ministro de Justicia por “vulneración de paridad de género” en el gabinete

B King y Regio Clown artistas colombianos hallados sin vida en México - Fotos: Instagram
Investigación

“La primera línea de investigación habla de un presunto ajuste de cuentas por parte del crimen organizado”: Abel Martínez sobre la muerte de los artistas colombianos B King y Regio Clown

Alcalde de Londres, Sadiq Khan | Foto: AFP
Donald Trump

Alcalde de Londres tildó a Donald Trump de “racista e islamófobo” por ciertos comentarios en la Asamblea General de la ONU

Manifestación venezolana en Nueva York - Foto AFP
Informe ONU

ONU denuncia que el régimen venezolano arresta a familiares de figuras de la oposición en un "patrón sostenido y sistemático" para generar miedo y control social

El papa León XIV hará su primer viaje internacional - Foto: EFE
Papa León XIV

El papa León XIV hará su primera visita internacional desde que asumió como el máximo jerarca de la Iglesia católica

Economía América Latina | Foto Canva
Banco Mundial

Estos son los países que más crecerán en América Latina y el Caribe en 2025 y 2026, según el Banco Mundial

Varios tiroteos durante el último fin de semana de septiembre en EE. UU. - Foto referencia: EFE
Tiroteo

Fin de semana oscuro en EE. UU.: se reportaron tiroteos en cuatro ciudades; Trump condenó ataque en iglesia cristiana

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda