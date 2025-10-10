Estas son todas las 67 mujeres que han ganado un Premio Nobel; solamente dos latinoamericanas hacen parte del listado

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada este viernes con el Premio Nobel de Paz 2025, uniéndose así a la larga lista de mujeres ganadoras de un Premio Nobel.

En toda la historia del Premio Nobel y el Premio Banco de Suecia en Ciencias Económicas estos reconocimientos han sido otorgados a mujeres en 68 ocasiones.

Entre 1901 y 2025 estos premios han sido dado a mujeres en 68 ocasiones, pero solamente una mujer ha sido galardonada en dos veces.

Marie Curie ha sido galardonada en dos ocasiones diferentes. La primera vez fue en 1903 cuando fue reconocida con el Premio Nobel de Física y más tarde en 1911 fue galardonada con el Premio Nobel de Química.

En total, son 67 mujeres que han recibido este reconocimiento entre 1901 y 2025.

Entre 1901 y 1920 cuatro mujeres fueron galardonadas, entre 1921 y 1940 cinco, entre 1941 y 1960 solamente 3 fueron galardonadas.

Once mujeres fueron galardonadas entre 1981 y 2000, siete entre 1961 y 1960, 28 entre 2001 y 2020 y ocho entre 2021 y 2024.

Las mujeres galardonadas con el Premio Nobel de Física:

El Premio Nobel de Física ha sido reconocido los esfuerzos e investigaciones de solamente cinco mujeres en toda su historia.

La primera mujer en recibir este premio fue Marie Curie en 1903 por sus extraordinarios servicios prestados “mediante sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de radiación descubiertos por el profesor Henri Becquerel”.

En 1963 fue reconocida María Goeppert Mayer por sus “descubrimientos sobre la estructura de las capas nucleares”.

Donna Strickland recibió el Premio Nobel de Física en 2018 por su “método de generación de pulsos ópticos ultracortos de alta intensidad” y por “invenciones innovadoras en el campo de la física del láser”.

En 2020, el turno de recibir este reconocimiento fue para Andrea Ghez por el descubrimiento de “un objeto compacto supermasivo en el centro de nuestra galaxia”.

Y la más reciente en ser galardonada fue Anne L’Huiller en 2023 por los métodos experimentales “que generan pulsos de luz de attosegundos para el estudio de la dinámica electrónica en la materia”.

El Premio Nobel de Química:

Solamente un total de ocho mujeres han sido premiadas con tan importante galardón.

Marie Curie recibió su segundo Premio Nobel, pero esta vez por química en 1911, un reconocimiento que le fue otorgado por sus servicios “al avance de la química mediante el descubrimiento de los elementos radio y polonio, el aislamiento del radio y el estudio de la naturaleza y los compuestos de este notable elemento”.

Irene Jolio-Curie recibió el premio en 1935 por “su síntesis de nuevos elementos radiactivos”.

En 1964, Dorothy Crowfoot Hodgkin fue galardonada por sus determinaciones mediante “técnicas de rayos X de las estructuras de importantes sustancias bioquímicas”.

Ada E. Yonath recibió el galardón en 2009 por sus estudios en la “estructura y función del ribosoma”.

En 2018, el organismo decidió premiar a Frances H. Arnol por “la evolución dirigida de enzima”.

Y en 2020, el premio fue para dos mujeres: Emmanuelle Charpentier y Jennifer A. Doudna por “el desarrollo de un método de edición genómica”.

Carolyn Bertozzi fue galardonada en 2022 con el Premio Nobel de Química para el “el desarrollo de la química clic y la química bioortogonal”.

Mujeres reconocidas con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina:

En 1947 Gerty Cori se convirtió en la primera mujer en recibir un Premio Nobel de Fisiología o Medicina por su descubrimiento del proceso de “conversión catalítica del glucógeno”.

Más tarde, en 1977, Rsalyn Yalow recibió este galardón por “el desarrollo de radioinmunoensayos de hormonas peptídicas”.

Bárbara McClintock fue reconocida por el organismo por su descubrimiento de “elementos genéticos móviles”.

Mientras que Rita Levi-Montalcini se ganó el premio en 1986 por sus “descubrimientos de factores de crecimiento”.

En 1988, Gertrude B. Elion fue reconocida por sus descubrimientos de principios importantes “para el tratamiento farmacológico”.

Christiane Nüsslein-Volhard fue galardonada en 1995 “por sus descubrimientos sobre el control genético del desarrollo embrionario temprano”.

En 2004, Linda B. Buck recibió el galardón por sus descubrimientos de los “receptores olfativos y la organización del sistema olfativo”.

Françoise Barré-Sinoussi fue reconocida en 2008 por su descubrimiento del “virus de la inmunodeficiencia humana”.

En 2009, el organismo le otorgó el premio a dos mujeres. Carol w. Greider y Elizabeth H. Blackburn por “el descubrimiento de cómo los cromosomas están protegidos por los telómeros y la enzima telomerasa”.

May-Britt Moser por sus descubrimientos de “células que constituyen un sistema de posicionamiento en el cerebro” recibió el premio en 2014.

Al siguiente año, en 2015, la ganadora fue Tu Youyou por “sus descubrimientos sobre una nueva terapia contra la malaria”.

En 2023, Katalin Karibó fue galardonada por sus “descubrimientos sobre las modificaciones de bases de nucleósidos que permitieron el desarrollo de vacunas de ARNm eficaces contra la COVID-19”.

Y este año, en 2025, María E. Brunkow fue anunciada como Premio Nobel por sus descubrimientos sobre la “tolerancia inmunitaria periférica”.

El Premio Nobel de Literatura:

La primera mujer en la historia fue Selma Lagerlöf, en 1909, por el reconocimiento “del elevado idealismo, la vívida imaginación y la percepción espiritual que caracterizan sus escritos”.

En 1926, fue Grazia Deledda por sus escritos “de inspiración idealista que retratan con claridad plástica la vida en su isla natal y abordan con profundidad y simpatía los problemas humanos en general”.

En 1928, el organismo le otorgó el premio a Sigrid Undset quien destacó “principalmente por sus poderosas descripciones de la vida en el norte durante la Edad Media”.

Pearl Buck fue reconocida en 1938 “por sus descripciones ricas y verdaderamente épicas de la vida campesina en China y por sus obras maestras biográficas”.

Por su “poesía lírica que, inspirada en poderosas emociones, ha hecho de su nombre un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano” Gabriela Mistral fue galardonada en 1945.

Nelly Sachs, en 1966, “por su excepcional escritura lírica y dramática, que interpreta el destino de Israel con una fuerza conmovedora”.

En 1991, Nadine Gordimer, fue reconocida por el organismo al ser “quien a través de su magnífica escritura épica ha -en palabras de Alfred Nobel- sido de gran beneficio para la humanidad”.

Mientras que Toni Morrison en 1993 se ganó este reconocimiento porque en sus novelas caracterizadas por “su fuerza visionaria y su carga poética” dio vida a “aspecto esencial de la realidad estadounidense”.

Wisława Szymborska se lo ganó en 1996 por hacer “una poesía que con precisión irónica permite que el contexto histórico y biológico salga a la luz en fragmentos de la realidad humana”.

En 2004 lo recibió Elfriede Jelinek “por su flujo musical de voces y contravoces en novelas y obras de teatro que con extraordinario celo lingüístico revelan el absurdo de los clichés de la sociedad y su poder subyugante”.

Doris Lessing ganó el Premio Nobel de Literatura en 2007 por “esa épica de la experiencia femenina que, con escepticismo, fuego y poder visionario ha sometido a escrutinio una civilización dividida”.

Herta Müller, en 2009, por la concentración y franqueza de la prosa con la que retrataba “el paisaje de los desposeídos”.

Alicia Munro fue galardonada en 2013 por ser considerado como una maestra “del cuento contemporáneo”.

Svetlana Alexievich se lo ganó en 2015 “por sus escritos polifónicos, un monumento al sufrimiento y al coraje en nuestro tiempo”.

En 2018, se lo quedó b “por una imaginación narrativa que con pasión enciclopédica represente el cruce de fronteras como forma de vida”.

Luisa Glück se lo llevó en 2020 por ser una voz inconfundible poética “que con austera belleza universaliza la existencia individual”.

Annie Ernaux, en 2022, se lo quedó por el coraje y la agudeza clínica “con que descubre las raíces, los distanciamientos y las restricciones colectivas de la memoria personal”.

Y en 2024, el más reciente para una mujer, se lo llevó Han Kang por “su intensa prosa poética que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana”.

El Premio Nobel de la Paz:

En 1905 se otorgó el primer reconocimiento para una mujer, siendo Berta von Suttner quien se llevó el premio por su audacia al oponerse “a los horrores de la guerra”.

En 1931 Jane Addams se lo quedó por su esfuerzo asiduo para reavivar “el ideal de la paz y reavivar el espíritu de paz en su propia nación y en toda la humanidad”.

En 1946 se lo quedó Emily Greene Balch “por su trabajo de toda la vida por la causa de la paz”.

Dos mujeres lo ganaron en 1976. Maired Corrigan y Betty Williams por sus valientes esfuerzos de fundar un movimiento “para poner fin al violento conflicto en Irlanda del Norte”.

Por su labor de socorro a la humanidad sufriente, el premio se lo ganó la Madre Teresa en 1979, mientras que en 1982 se lo quedó Alva Myrdal “por su labor en favor del desarme y las zonas libres de armas nucleares”.

Aung San Suu Kyi, en 1991, se lo quedó “por su lucha no violenta por la democracia y los derechos humanos”.

En 1992, Rigoberta Menchú Tum fue reconocida por su “lucha por la justicia social y la reconciliación etnocultural basada en el respeto a los derechos de los pueblos indígenas”.

Jody Williams fue galardonada por su labor en la prohibición y remoción de minas antipersonal en 1997.

En 2003 el premio fue para Shirin Ebadi por sus esfuerzos a favor de la democracia y los derechos humanos, así como también por centrarse en la lucha de los derechos de las mujeres y los niños.

En 2004, Wangari Maathai se lo llevó por su contribución “al desarrollo sostenible, la democracia y la paz”.

Mientras que, en 2011, el Premio Nobel fue para tres mujeres Tawakkol Karman, Leymah Gbowee y Ellen Johnson Sirleaf por su lucha no violenta por la seguridad “de las mujeres y por el derecho de las mujeres a participar plenamente en el trabajo de consolidación de la paz”.

En 2014 lo ganó Malala Yousafzai, quien fue reconocida por su lucha contra “la opresión de los niños y jóvenes y por el derecho de todos los niños a la educación”.

Nadia Murad, en 2018, fue galardonada por sus esfuerzos para poner fin “al uso de la violencia sexual como arma de guerra y de conflicto armado”.

María Ressa fue anunciada como ganadora en 2021 por sus esfuerzos en salvaguarda “libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y una paz duradera”.

En 2023, Narges Mohammadi se quedó con el premie por su lucha contra “la opresión de las mujeres en Irán y su lucha por promover los derechos humanos y la libertad para todos”.

La más reciente, en 2025, es la venezolana María Corina Machado, por su incansable labor en “la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Las mujeres galardonadas con el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel:

Solo han sido tres las reconocidas por este premio en toda la historia. La primera fue Elinor Ostrom en 2009 por su análisis “de la gobernanza económica, especialmente de los bienes comunes”.

Diez años después, en 2019, Esther Duflo consiguió este premio por su enfoque experimental para aliviar la pobreza mundial.

Y finalmente, Claudia Goldin se quedó con el galardón en 2023 por haber mejorado la compresión de los resultados de las mujeres “en el mercado laboral”.