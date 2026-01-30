"Estoy buscando volver a Venezuela lo más pronto posible y he solicitado al Gobierno de Estados Unidos su apoyo": María Corina Machado

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela y Nobel de Paz 2025, se reunió este viernes de manera virtual con al menos 14 jefes de Estado y altos funcionarios de la Unión Europea, quienes se encontraban reunidos en Zagreb (Croacia).

Dicho encuentro fue organizado por el Partido Popular Europeo (PPE) y se convirtió en un espacio para que la líder democrática venezolana expusiera sus posturas frente a la crisis actual de su país bajo el régimen chavista.

Según aseguró Machado, el régimen venezolano se ha convertido en un “santuario de los enemigos de Occidente” y las fuerzas democráticas están listas para avanzar con “fuerza y determinación”.

Por otro lado, mencionó la represión que el régimen ha implementado contra los ciudadanos en el país, subrayando el temor frente a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). La líder democrática venezolana insistió en la necesidad de desmantelar el aparato represivo en el país.

En ese misma línea, se refirió a los más de 700 presos políticos que se encuentran encerrados por la dictadura y abogó por la libertad de cada uno de ellos. Ante los jefes de Estado de Europa, Machado dijo que al menos 65 de esos presos políticos son extranjeros.

Respecto al tema de la transición política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro a comienzos de enero durante una operación de EE. UU., la líder democrática afirmó: “Nuestra absoluta determinación es avanzar con fuerza y determinación. Venezuela será libre pronto”.

Finalmente, habló de su estancia en Washington D.C., donde ha sostenido encuentros de alto nivel con el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Estoy buscando volver a Venezuela lo más pronto posible y he solicitado al Gobierno de Estados Unidos su apoyo para lograrlo”, dijo.