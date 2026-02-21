¿Qué papel en organismos internacionales ha jugado José Luis Rodríguez Zapatero para proteger la dictadura venezolana?

Las dictaduras no mueren por vergüenza o cansancio, se acaban por la presión de la gente que busca la democracia y la libertad. Sin embargo, en regímenes como el de Venezuela, los dictadores ensayan la simulación como herramienta de perpetuación.

Luego de la captura del dictador Nicolás Maduro, los chavistas que quedan en el poder, como Delcy Rodríguez, hablan de reconciliación y apertura, pero sus palabras generan duda y nula credulidad en medio de la búsqueda por el retorno a la democracia en el país.

Por esta razón es importante tener en cuenta que Venezuela no necesita discursos de armonía sino una libertad total y duradera en el único camino posible: la democracia con instituciones fuertes.

Precisamente, el programa Razón de Estado habló con el activista venezolano Lorent Saleh, defensor de derechos humanos secuestrado por el régimen durante cuatro años, quien habló sobre su dolorosa experiencia como preso en El Helicoide.

VEA TAMBIÉN Militares y médicos cubanos estarían abandonando Venezuela ante presión de EE.UU. sobre el régimen: Delcy Rodríguez reemplazó su seguridad por agentes venezolanos o

“No solo sufrí torturas, sino que presencié la tortura de otras personas. Ahí pasó algo interesante que logramos hacer un motín, tomar el control del Helicoide y mostrar en tiempo real con los mismos teléfonos de los funcionarios lo que pasaba allá adentro”, relató.

Saleh menciona que su historia no se puede considerar como un hecho aislado sino como un patrón que se ha repetido en distintas personas que han luchado en contra del régimen.

El activista denunció que el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero es “el gran operador internacional” de la narcodictadura venezolana.

“Su trabajo ha sido la defensa activa de el régimen ante organismos internacionales, sobre todo la Unión Europea. Él ha sido el que ha saboteado todas las posibilidades de sanciones o castigos a militares, funcionarios, y miembros del régimen responsables de crímenes de lesa humanidad”, mencionó.

El expreso político detalló que fue cuando fue secuestrado por el régimen, no fue en Venezuela, sino en Colombia, durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

VEA TAMBIÉN Más de 1500 presos políticos solicitaron ser acogidos por la Ley de Amnistía aprobada por el régimen en Venezuela o

“¿Por qué pasó? Porque denunciaba las operaciones de las narcoguerrillas colombianas en territorio venezolano y al presidente Santos no le convenía en ese momento eso”.