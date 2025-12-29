Presidente Petro decreta aumento del 23% del salario mínimo en Colombia para 2026 en medio de serias advertencias sobre el impacto de este incremento

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, oficializó el decreto con el que estableció el aumento del 23% del salario mínimo para 2026, en medio de serias advertencias sobre el impacto de este incremento.

VEA TAMBIÉN Gustavo Petro vuelve a hacer referencia a una Asamblea Nacional Constituyente; aseguró que presentará la ley ante el Congreso o

Este lunes 29 de diciembre, el mandatario colombiano dijo que “el salario vital para 2026 será de $2.000.000”, puntualizando que este monto se compone de un salario vital de $1.750.905 y un subsidio de transporte de $249.095, “con el objetivo de mejorar el ingreso real y la calidad de vida de las familias trabajadoras en Colombia”.

“Van a caer insultos, van a decir que nos equivocamos, que se va paralizar la economía, que van a salir muchos empleados a la calle (...) estas son medidas que van directamente a reducir la pobreza y creo que aumenta el empleo porque aumenta la demanda y los empresarios van a vender más, por tanto necesitarán más trabajadores”, comentó el mandatario.

VEA TAMBIÉN Presidente Petro decreta emergencia económica en Colombia por 30 días: se esperan nuevos impuestos para financiar el presupuesto de 2026 o

Tras hacerse oficial el aumento del salario mínimo en el país, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) dijo que con la decisión unilateral del Gobierno “se generan grandes riesgos para los hogares y la economía colombiana, especialmente sobre la inflación y los precios de múltiples bienes y servicios, el empleo, y hasta las finanzas públicas”.

“El Gobierno nacional ha decidido en forma unilateral cambiar el concepto de remuneración mínima introduciendo la idea de un ingreso mínimo vital que, evidentemente, no es producto de una conversación de toda nuestra sociedad en forma abierta, profunda y democrática, como deben ser las conversaciones en democracia, especialmente, las que están enmarcadas dentro de los principios de diálogo social y diálogo tripartito”, dijo al entidad en un comunicado.