Astronautas chinos quedaron varados en el espacio antes de su regreso a la Tierra por insólita razón

La Agencia Espacial Tripulada de China (CMSA) confirmó que el regreso a Tierra de la nave espacial Shenzhou-20 junto a sus tres astronautas tuvo que ser retrasado.

Mediante un comunicado, la agencia espacial de Pekín aseguró que el retraso se debió al presunto impacto de "pequeños desechos espaciales", lo que conllevó a "una evaluación de riesgos" antes de su retorno.

VEA TAMBIÉN Advierten efectos en la Tierra por tormenta geomagnética que golpeará el planeta en las próximas horas o

"Se sospecha que la nave espacial tripulada Shenzhou-20 fue alcanzada por un pequeño fragmento de basura espacial, y se está llevando a cabo un análisis de impacto y una evaluación de riesgos", precisó (CMSA) en el documento.

Se podría decir que los tres astronautas quedaron varados en el espacio, ya que su regreso estaba previsto para el miércoles pero se ha pospuesto para garantizar su seguridad, según el comunicado.

Los cosmonautas Chen Dong, Chen Zhongrui y Wang Jie iban a aterrizaran en el aeródromo de Dongfeng, en el norte de Mongolia Interior. Sin embargo, quedaron a la espera de la confirmación de la autoridad espacial, aunque la CMSA no ha proporcionado una nueva fecha para el retorno a la Tierra.

VEA TAMBIÉN Por primera vez en la historia la NASA captura una fotografía de un planeta “bebé” o

Hace una semana, llegó un equipo a la estación espacial Tiangong a bordo del Shenzhou-21 con el objetivo de relevar la tripulación de tres astronautas que cambia cada seis meses.

La estación espacial Tiangong es la joya de la corona del programa espacial chino, en el que se han invertido miles de millones de dólares con el objetivo de alcanzar a Estados Unidos y Rusia.

China espera enviar una misión tripulada a la Luna antes de que termine la década y, eventualmente, construir una base en la superficie lunar.