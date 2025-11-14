Millie Bobby Brown increpó a un fotógrafo durante la alfombra roja de la premier de ‘Stranger Things 5’ en Londres

En las últimas semanas el elenco de Stranger Things se ha reunido para hacer la promoción de la última temporada de la serie.

El elenco de la famosa serie de Netflix se encontró recientemente en Londres para posar en la alfombra roja de la premier de la serie.

Durante el evento, la protagonista de la serie, Millie Bobby Brown, protagonizó un incómodo y polémico momento.

Cuando la actriz, de 21 años, se encontraba posando ante las cámaras de los medios luciendo su vestido negro tuvo un altercado con uno de los fotógrafos de la alfombra roja.

Millie estaba mirando de manera seria a las cámaras, sin embargo, a uno de los fotógrafos no le gustó su semblante tan serio.

En ese momento, el fotógrafo le empezó a gritar de manera insistente que sonriera más para la cámara, cosa que no le gustó a la estrella de Hollywood.

Cansada y visiblemente enojada por la insistencia, Millie decidió dejar de posar y decirle el fotógrafo: “¿Sonreír? ¡Sonríe tú!”.

Tras esto, se dio media vuelta y salió de la alfombra roja, ganándose un par de risas de su equipo de trabajo que estaba observando la situación.

En redes, los aficionados la han defendido diciendo que su actitud es consecuencia de las insistencias del hombre.

“Me encanta esto”, “Más famosos deberían hablar con los paparazzi de esta manera”, “Los paparazzi son lo peor”, “¿Por qué tiene que sonreír?”, “Ella lo manejó mejor de lo que yo lo hubiera hecho”, son algunos de los comentarios.

La quinta y última temporada de la popular serie de Netflix ‘Stranger Things’, creada por los hermanos Duffer, se dividirá en tres partes.

La primera parte se estrena este 26 de noviembre, la segunda parte el 25 de diciembre y la última parte el 31 de diciembre.

La última temporada de 'Stranger Things' alcanzó las 140.7 millones de visualizaciones en Netflix y las cuatro temporadas acumuladas registraron 404.10 millones de horas de visualización en la primera mitad de 2025.