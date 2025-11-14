NTN24
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown increpó a un fotógrafo durante la alfombra roja de la premier de ‘Stranger Things 5’ en Londres

noviembre 14, 2025
Por: Diana Pérez
Millie Bobby Brown | Foto: EFE
La quinta y última temporada de la popular serie de Netflix se dividirá en tres partes.

En las últimas semanas el elenco de Stranger Things se ha reunido para hacer la promoción de la última temporada de la serie.

El elenco de la famosa serie de Netflix se encontró recientemente en Londres para posar en la alfombra roja de la premier de la serie.

Durante el evento, la protagonista de la serie, Millie Bobby Brown, protagonizó un incómodo y polémico momento.

Cuando la actriz, de 21 años, se encontraba posando ante las cámaras de los medios luciendo su vestido negro tuvo un altercado con uno de los fotógrafos de la alfombra roja.

Millie estaba mirando de manera seria a las cámaras, sin embargo, a uno de los fotógrafos no le gustó su semblante tan serio.

En ese momento, el fotógrafo le empezó a gritar de manera insistente que sonriera más para la cámara, cosa que no le gustó a la estrella de Hollywood.

Cansada y visiblemente enojada por la insistencia, Millie decidió dejar de posar y decirle el fotógrafo: “¿Sonreír? ¡Sonríe tú!”.

Tras esto, se dio media vuelta y salió de la alfombra roja, ganándose un par de risas de su equipo de trabajo que estaba observando la situación.

En redes, los aficionados la han defendido diciendo que su actitud es consecuencia de las insistencias del hombre.

“Me encanta esto”, “Más famosos deberían hablar con los paparazzi de esta manera”, “Los paparazzi son lo peor”, “¿Por qué tiene que sonreír?”, “Ella lo manejó mejor de lo que yo lo hubiera hecho”, son algunos de los comentarios.

La quinta y última temporada de la popular serie de Netflix ‘Stranger Things’, creada por los hermanos Duffer, se dividirá en tres partes.

La primera parte se estrena este 26 de noviembre, la segunda parte el 25 de diciembre y la última parte el 31 de diciembre.

La última temporada de 'Stranger Things' alcanzó las 140.7 millones de visualizaciones en Netflix y las cuatro temporadas acumuladas registraron 404.10 millones de horas de visualización en la primera mitad de 2025.

Exgeneral del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson - Foto: EFE
Despliegue militar

"Tienen sistemas antiguos, no muy capaces": exgeneral del Comando Sur de EE. UU. revela detalles sobre el equipamiento militar de Venezuela

Tragedia de Armero - Foto EFE
Tragedia

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

El Secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Venezuela como "ilegítimo, una organización narcotraficante".
Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno Trump lanza contundentes mensajes sobre despliegue contra el narcoterrorismo: "Los encontraremos y los mataremos"

Mario Díaz-Balart - Gustavo Petro (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia": congresista de EE.UU. Mario Díaz-Balart lanza fuertes cuestionamientos contra el presidente colombiano

Jorge 'Tuto' Quiroga y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Grupo IDEA

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Karol G | Foto: AFP
Karol G

Un ángel más: así fue la presentación de Karol G en el Victoria’s Secret Fashion Show con el que hizo historia

Karol G | Foto: EFE
Karol G

Estos son los elevados precios de las prendas de la nueva colección de Karol G inspirada en su álbum ‘Tropicoqueta’

Rawayana - Foto AFP
Grammy Latino

Estos son los venezolanos que triunfaron en los Latin Grammy: 'Veneka' se impuso como Mejor Interpretación Electrónica Latina

Karol G | Foto: AFP
Karol G

Un ángel más: así fue la presentación de Karol G en el Victoria’s Secret Fashion Show con el que hizo historia

Gustavo Petro y Donald Trump / FOTO: EFE
Donald Trump

"Él es un matón y es un hombre malo... y más le vale cuidarse, o tomaremos acciones muy serias contra él y su país": Trump cuestionó duramente de nuevo a Petro

Trump recibe a Zelenski tras reanudar el diálogo con Putin | Foto EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

Trump recibe a Zelenski tras conversación con Putin: ¿por qué se van a reunir?

EEI - Foto Canva/ Foto IG @Olegmks (Oleg Artemiev)
Estación Espacial Internacional

Cosmonauta captó video de cómo se ven Venezuela, Colombia y el Caribe desde una importante estación espacial: "ni la NASA transmite de esa forma"

José Andrés 'El Brujo’ Martínez y Yeferson Soteldo - futbolistas venezolanos - Foto: EFE
Yeferson Soteldo

Lluvia de críticas para Soteldo y 'El Brujo' Martínez por polémico video tras no ser convocados para los amistosos de la Vinotinto

Luis Javier Suárez elegido el mejor jugador de la Liga de Portugal en el inicio de temporada - Foto: EFE
Luis Suárez

Delantero colombiano Luis Javier Suárez elegido el mejor jugador de la Liga de Portugal en lo que va de la temporada

UIAF se pronunció frente al relacionamiento de Petro en la Lista Clinton - Foto: EFE
OFAC

La UIAF se pronuncia tras la inclusión del presidente Petro en la Lista Clinton y aclara si ha recibido solicitudes para investigarlo

