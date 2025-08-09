Petro está preocupado porque cree que Trump “va a venir a bombardear Colombia” tras anunció de combatir el narcotráfico con fuerza militares

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su preocupación ante la directiva firmada por su homólogo estadounidense Donald Trump, en la que autoriza el uso de las fuerzas militares contra los carteles de la droga de Latinoamérica que han sido designados como organizaciones terroristas, según lo reveló The New York Times.

"El presidente Trump ya está diciendo que manda sus aviones a bombardear y nos toca pensar, Capitán ¿qué vamos a hacer?, porque entonces él va a venir a bombardear Colombia, no lo hacemos nosotros porque ya mataban a los niños y ahora va a venir él", aseveró Petro, quien estaba en la entrega de 6.500 hectáreas para Córdoba en el Marco de la Reforma Agraria.

Además, señaló que esto es un problema de “discusión nacional” y que se debe proteger la soberanía nacional: “yo prefiero hablar y coordinar que imponer”.

Cabe recordar que el diario The New York Times informó que el presidente Trump firmó una directiva para que las Fuerzas Militares de Estados Unidos comiencen a usar sus capacidades armadas contra los carteles de la droga de Latinoamérica que han sido designados como organizaciones terroristas.

El secretario de estado, Marco Rubio, aseveró también en una entrevista que no se puede seguir tratando a los integrantes de estos carteles como simples delincuentes, pues “tienen armamento como el de los terroristas o incluso ejércitos”. Además, mencionó que estos carteles se extienden desde el régimen madurista hasta organizaciones en México, Ecuador y Guatemala.

“Esos cárteles se extienden desde el régimen de Maduro en Venezuela, que no es un gobierno legítimo; no reconocemos la legitimidad del régimen de Maduro. Es una organización criminal, que abarca hasta los diversos cárteles que operan en México y en otros lugares (…) Lo que cambia es que nos da autoridad legal para atacarlos de maneras que no se pueden hacer si son solo un grupo de delincuentes. Ya no es un asunto de aplicación de la ley. Se convierte en un asunto de seguridad nacional”, dijo el funcionario estadounidense.

Al respecto de estas acusaciones de presuntos vínculos de Maduro con los cárteles mexicano se pronunció la presidente de México, Claudia Sheinbaum, quien aseveró que "Si tienen (EE. UU.) alguna prueba que la muestren, no tenemos ninguna prueba relacionada con eso".

"Es la primera vez que oímos ese tema, no hay de parte de México ninguna investigación que tenga que ver con eso", añadió.