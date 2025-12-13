NTN24
Sábado, 13 de diciembre de 2025
Nicmer Evans

“Maduro, usted es el responsable de la vida de Nicmer Evans”: dirigente político venezolano tras la detención del comunicador a manos del SEBIN

diciembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El también politólogo fue requerido por un grupo de funcionarios del SEBIN presuntamente para una entrevista al que Evans decidió ir por su propia voluntad.

El politólogo y comunicador Nicmer Evans fue detenido por una comisión del servicio bolivariano de inteligencia (SEBIN). Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que es escoltado hacia una camioneta con vidrios oscuros por hombres vestidos de civil.

Instantes atrás fue el propio académico quien, a través de sus redes sociales, alertó que los agentes llegaron a buscarlo a su domicilio en caracas con el pretexto de realizarle una entrevista. Evans explicó que "quienes defienden la libertad de expresión no tienen nada que esconder".

o

En 2020, Evans ya había sido detenido y permaneció 51 días bajo fuerzas del régimen de Maduro. Fue acusado entonces de supuesta "instigación al odio" por comentarios en redes sociales sobre funcionarios que habían dado positivo para Covid-19.

César Pérez Vivas, dirigente político venezolano y quien también exige la liberación de Nicmer Evans, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar al respecto de la detención de Nicmer Evans y responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro de lo que le pueda pasar al comunicador.

“Nicmer es el director de Punto de Corte desde donde se comunican noticias sin censura hasta ahora que se le lleva a prisión, se le secuestra con el argumento de que está invitado a una entrevista en el SEBIN, que es un modus operandi para justificar la detención de los periodistas en Venezuela”, aseguró.

o

“Por más de una década, Nicmer Evans ha estado ejerciendo el periodismo independiente, prestando sus servicios comunicacionales para mostrarle al país el verdadero rostro del socialismo del siglo XXI”, prosiguió el invitado.

“El llamado es a preservar la vida de Nicmer Evans, señor Nicolás Maduro, usted es el responsable de la vida del periodista, usted lo conoce, él es un hombre de principios. Todos los venezolanos se lo solicitamos respete la vida, no solo de Nicmer, sino de todos los presos políticos y esto se lo dicen hasta sus amigos como el presidente de Colombia, Gustavo Petro”, puntualizó el dirigente político.

