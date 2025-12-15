NTN24
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Villca Fernández

Ex preso político Villca Fernández bajo riesgo de ser sacado de EE.UU. y enviado a tercer país

diciembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Villca Fernández, ex preso político
Fernández también denunció que el destierro no fue el final de la represión en su contra, sino que desde entonces ha sido víctima de persecución internacional.

El ex preso político que fue desterrado de Venezuela y ahora es solicitante de asilo en Estados Unidos, Villca Fernández, denunció que podría ser sujeto de envío a un tercer país bajo el Asylum Cooperative Agreements.

o

¿Qué es el acuerdo de cooperación en materia de asilo?

Los ACA permiten a los funcionarios de inmigración de Estados Unidos enviar a ciertos solicitantes de asilo, actualmente los del Triángulo del Norte, que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México de regreso a las naciones del Triángulo del Norte para solicitar asilo allí, en lugar de permitirles solicitar asilo en Estados Unidos.

"Yo no hui de Venezuela, fui sentenciado al destierro por el régimen narcoterrorista venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Tareck El Aissami y otros altos funcionarios responsables del régimen. Hoy soy solicitante de asilo en los Estados Unidos; actualmente se intenta cerrar mi caso de asilo y trasladarme a un tercer país", denunció Fernández a través de sus redes sociales.

o

Explicó que estos acuerdos internacionales no fueron creados para víctimas de torturas ni testigos ante la justicia penal internacional o defensores de derechos humanos, por lo que destacó que de llevarse a cabo, sería una grave violación del derecho internacional.

"En Venezuela la tortura no es un exceso, es una política de Estado", expresó al reiterar que ha denunciado y testificado sobre múltiples crímenes de lesa humanidad cometidos por cuerpos de seguridad del chavismo.

Fernández también denunció que el destierro no fue el final de la represión en su contra, sino que desde entonces ha sido víctima de persecución internacional.

"Después de haber haber sobrevivido a la prisión política, la tortura, el destierro y la persecución internacional, ningún estado democrático puede silenciarme y desaparecerme bajo el nombre de la cooperación migratoria".

