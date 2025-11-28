NTN24
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Hong Kong

Arrestan a ocho personas por incendio mortal en complejo de rascacielos que deja más de un centenar de muertos en Hong Kong

noviembre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Vista general muestra las secuelas de un gran incendio que arrasó varios bloques de apartamentos en la urbanización Wang Fuk Court en el distrito Tai Po de Hong Kong - AFP
Vista general muestra las secuelas de un gran incendio que arrasó varios bloques de apartamentos en la urbanización Wang Fuk Court en el distrito Tai Po de Hong Kong - AFP
Durante las pesquisas, el ICAC decomisó documentos laborales y registros bancarios en 13 ubicaciones diferentes.

Este viernes 28 de noviembre, el organismo anticorrupción de Hong Kong informó que detuvo a ocho personas vinculadas a un incendio ocurrido en una urbanización, el cual dejó al menos 128 fallecidos.

o

Según la Comisión Independiente Contra la Corrupción (ICAC), entre los arrestados (siete hombres y una mujer) se encuentran “consultores, subcontratistas de andamios y mediadores del proyecto”.

La entidad ya había iniciado una investigación sobre el siniestro ocurrido en un complejo residencial que estaba siendo renovado.

El devastador incendio se registró en la demarcación Wang Fuk Court, un complejo de viviendas públicas de gran altura. Se trata, según las autoridades, del fuego más letal registrado en la ciudad en más de seis décadas.

o

Las llamas se expandieron con rapidez y afectaron siete de los ocho bloques del conjunto residencial. Las imágenes mostraban los edificios envueltos en fuego y el colapso del andamiaje, lo que complicó de manera significativa las tareas de los bomberos.

Además, la llamarada afectó a más de 2.000 viviendas, y se prolongó por más de 40 horas antes de ser controlada.

El ICAC señaló que los detenidos, con edades entre 40 y 63 años, incluyen “cuatro miembros de la empresa consultora encargada del amplio proyecto de renovación de la finca Wang Fuk: dos directores y dos jefes de proyecto responsables de supervisar las obras”.

Entre los arrestados también figuran tres subcontratistas de andamios y un intermediario. El organismo, que opera con independencia estatutaria, no detalló los presuntos delitos investigados.

o

Durante las pesquisas, el ICAC decomisó documentos laborales y registros bancarios en 13 ubicaciones diferentes.

Temas relacionados:

Hong Kong

Incendio

Fuego

Autoridades

Detención

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Hay una mancha enorme sobre la legitimidad sobre la cual fue electo": analista sobre sanción del CNE a campaña electoral ‘Petro Presidente’

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Muchas personas no se sienten seguras ni saliendo de Venezuela": Luis Peche, activista venezolano que sufrió atentado en Bogotá

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Cuando entendemos las capacidades de las organizaciones del crimen organizado, comprendemos por qué EE. UU. necesita bases en República Dominicana": Hugo Acha

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Nos quieren llevar a una elección al estilo Venezuela": jefe de bancada en el Congreso del candidato presidencial hondureño que recibió apoyo de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto da recomendaciones a viajeros varados en aeropuertos tras cancelación de vuelos a Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Ucrania propone repatriación de mercenarios cubanos usados por Rusia como "carne de cañón" a cambio de 19 presos políticos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
USS Gerald R. Ford - Foto AFP/ Pete Hegseth en su llegada al portaviones - Foto captura de video de X: @DOWResponse
Portaviones

El secretario de Guerra de EE. UU. se subió al portaviones Gerald Ford días después de que él mismo anunciara inicio de la Operación Lanza del Sur

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, abordó el portaviones Gerald R. Ford - Fotos: EFE
Portaviones

Secretario de Guerra de EE. UU. desde el portaviones Gerald R. Ford se dirigió a todo su contingente militar: "Son los combatientes más capaces y letales"

Luis Peche, activista venezolano
Represión

"Muchas personas no se sienten seguras ni saliendo de Venezuela": Luis Peche, activista venezolano que sufrió atentado en Bogotá

Aviones de combate F-18 de los Estados Unidos - Foto de referencia: EFE
Despliegue militar

"Estados Unidos se está dedicando a hacer inteligencia para recopilar información en Venezuela": Santiago Rivas, analista de defensa sobre 'Operación Lanza del Sur'

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Maduro pudiera obtener una cantidad de garantías importantes si se sienta a negociar su salida del poder": Alejandro Hernández sobre asedio de EE. UU. sobre el régimen

Más de Actualidad

Ver más
Ataque contra presunta narcolancha. (Secretario de Guerra de EEUU)
Narcolancha

Estados Unidos confirmó este jueves nuevo ataque contra embarcación que "traficaba estupefacientes" en el Caribe

Banderas de Venezuela y Colombia / FOTO: EFE
Venezuela

Venezuela y Colombia encabezan la lista de solicitudes de asilo procedentes de América Latina

María Oropeza lleva 15 meses retenida - Foto: EFE
Detenciones arbitrarias

"Está teniendo unos tratos bastante crueles": coordinador de Vente Venezuela sobre la situación de la presa política María Oropeza

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ataque contra presunta narcolancha. (Secretario de Guerra de EEUU)
Narcolancha

Estados Unidos confirmó este jueves nuevo ataque contra embarcación que "traficaba estupefacientes" en el Caribe

Banderas de Venezuela y Colombia / FOTO: EFE
Venezuela

Venezuela y Colombia encabezan la lista de solicitudes de asilo procedentes de América Latina

Selección de Bolivia y selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Fotos: EFE
Mundial 2026

Confirman el rival de Bolivia en el repechaje al Mundial de 2026 y los venezolanos se lamentan: "Qué oportunidad perdimos"

Foto referencia | Canva
Inteligencia Artificial

Revuelo en el mundo de la música: artista country hecho con IA se posiciona en la cima de listado Billboard

María Oropeza lleva 15 meses retenida - Foto: EFE
Detenciones arbitrarias

"Está teniendo unos tratos bastante crueles": coordinador de Vente Venezuela sobre la situación de la presa política María Oropeza

Soldados en Ucrania - Foto EFE
Presos políticos

"Han sido enviados a luchar en una guerra que no es la de ellos": denuncian presencia de mercenarios cubanos en la guerra en Ucrania

Narcolancha | Foto: AFP
Despliegue militar

EE. UU. confirma que completó su ataque número 20 contra "narcolanchas" tras bombardeo a principios de esta semana en el Caribe y precisó cifra total de muertos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre