Arrestan a ocho personas por incendio mortal en complejo de rascacielos que deja más de un centenar de muertos en Hong Kong

Este viernes 28 de noviembre, el organismo anticorrupción de Hong Kong informó que detuvo a ocho personas vinculadas a un incendio ocurrido en una urbanización, el cual dejó al menos 128 fallecidos.

Según la Comisión Independiente Contra la Corrupción (ICAC), entre los arrestados (siete hombres y una mujer) se encuentran “consultores, subcontratistas de andamios y mediadores del proyecto”.

La entidad ya había iniciado una investigación sobre el siniestro ocurrido en un complejo residencial que estaba siendo renovado.

El devastador incendio se registró en la demarcación Wang Fuk Court, un complejo de viviendas públicas de gran altura. Se trata, según las autoridades, del fuego más letal registrado en la ciudad en más de seis décadas.

Las llamas se expandieron con rapidez y afectaron siete de los ocho bloques del conjunto residencial. Las imágenes mostraban los edificios envueltos en fuego y el colapso del andamiaje, lo que complicó de manera significativa las tareas de los bomberos.

Además, la llamarada afectó a más de 2.000 viviendas, y se prolongó por más de 40 horas antes de ser controlada.

El ICAC señaló que los detenidos, con edades entre 40 y 63 años, incluyen “cuatro miembros de la empresa consultora encargada del amplio proyecto de renovación de la finca Wang Fuk: dos directores y dos jefes de proyecto responsables de supervisar las obras”.

Entre los arrestados también figuran tres subcontratistas de andamios y un intermediario. El organismo, que opera con independencia estatutaria, no detalló los presuntos delitos investigados.

Durante las pesquisas, el ICAC decomisó documentos laborales y registros bancarios en 13 ubicaciones diferentes.