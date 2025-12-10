NTN24
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

Así reaccionó desde Miami la diáspora venezolana en el exilio a la entrega del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

diciembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
María Teresa Morín, coordinadora de Vente Venezuela en Estados Unidos, y José Amaglio Graterol, secretario político del mismo movimiento, se refirieron en NTN24 a dicho acontecimiento histórico.

Desde Miami, Florida, Estados Unidos, la diáspora venezolana en el exilio reaccionó al Premio Nobel de Paz que recibió la líder de la democracia María Corina Machado, este miércoles 10 de noviembre.

Aunque Machado estuvo ausente en la ceremonia, se espera que llegue en las próximas horas de este jueves a Oslo.

o

Desde el sur de la Florida, donde nació la iniciativa de postular a la líder al galardón, la comunidad venezolana en el exilio celebró este reconocimiento como un logro histórico para la lucha democrática del país sudamericano que vive bajo el yugo de la dictadura de Nicolás Maduro.

Una de esas voces fue la de María Teresa Morín, coordinadora de Vente Venezuela en Estados Unidos, quien ante las cámara de NTN24 describió la jornada como "emoción pura, al máximo nivel".

"Ha sido un momento que voy a recordar toda mi vida. Esto es un reconocimiento final a una lucha de más de 26 años de los venezolanos encarnados y representados en María Corina Machado", comentó.

Por su parte, José Amaglio Graterol, secretario político de Vente Venezuela, se pronunció sobre lo podría ser el futuro inmediato de Machado tras llegar a Oslo en las próximas horas e indicó que "no existe la posibilidad de que se quede en el exilio".

o

Añadió que María Corina va a recibir el premio Nobel de la Paz y “va a regresar a Venezuela". Además, se refirió a la líder política como "la persona más importante de la historia contemporánea de Venezuela" que "jamás va a abandonar a los venezolanos".

La ceremonia de entrega del galardón contó con la participación de Ana Corina Sosa, hija de Machado, quien leyó el discurso en representación de su madre. También incluyó la interpretación musical de artistas venezolanos y las palabras del presidente del Comité del Premio Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

Temas relacionados:

María Corina Machado, Nobel de Paz

Oslo

Diáspora venezolana

Premio Nobel de la Paz

María Corina Machado

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Vivía en condiciones que no son aceptables para un ser humano": hija de Alfredo Díaz, preso político que murió bajo custodia del régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un impacto letal a la dictadura narcoterrorista de Nicolás Maduro y sus cómplices": Omar González sobre el Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así reaccionó desde Miami la diáspora venezolana en el exilio a la entrega del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Un reconocimiento mundial a la gesta de todo un pueblo que ha luchado por la paz": analista sobre entrega del Premio Nobel de Paz 2025 a María Corina Machado

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Presidente Peña esperará en Oslo a María Corina Machado para felicitarla por el Nobel; asegura que "la única forma" de enfrentar al Cartel de los Soles es con gobiernos organizados

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Cayetana Álvarez de Toledo/ Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Se le está dando un premio Nobel de la Paz a la mayor luchadora por la libertad": diputada española Cayetana Álvarez de Toledo sobre María Corina Machado

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado salió de Venezuela hacia Curazao en bote un día antes de la ceremonia del Premio Nobel, según The Wall Street Journal

El mensaje de María Corina Machado previo a las elecciones de Honduras - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Ella nunca rompe una promesa y seguirá con esta lucha hasta que Venezuela sea libre": Clara Machado, hermana de María Corina Machado

Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel - Foto AFP
Gobiernos de izquierda en América Latina

¿Arremetió el presidente del Comité Noruego Nobel contra la izquierda en Latinoamérica? Expertos analizan discurso de entrega del premio de la paz a María Corina Machado

Ana Corina Sosa Machado - Foto AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad": hija de María Corina Machado en discurso de aceptación de la líder democrática del premio Nobel de la Paz

Más de Actualidad

Ver más
Capitolio de EE. UU. - AFP
Cierre de Gobierno

Experto analiza el cierre del Gobierno más largo en la historia de Estados Unidos

Buque USS Pierre | Foto USSPierre.org
Buque

Así es el nuevo buque de guerra USS Pierre que EE. UU. sumó a su flota: armas de última generación y diseño de 127 metros

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, (EFE)
Albert Ramdin

Secretario General de la OEA afirma en NTN24 que el organismo está preparado para apoyar una posible transición democrática en Venezuela si Maduro deja el poder

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Capitolio de EE. UU. - AFP
Cierre de Gobierno

Experto analiza el cierre del Gobierno más largo en la historia de Estados Unidos

Buque USS Pierre | Foto USSPierre.org
Buque

Así es el nuevo buque de guerra USS Pierre que EE. UU. sumó a su flota: armas de última generación y diseño de 127 metros

Superluna, uno de los fenómenos astronómicos que se dará en diciembre - Foto: EFE
Astronomía

Desde lluvia de meteoros hasta la última superluna del año: estos son los eventos astronómicos que se tomarán el mes de diciembre

Inteligencia Artificial / FOTO: Captura de pantalla
Inteligencia Artificial

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Dólar. Foto Canva
Devaluación

El dólar oficial en Venezuela ha tenido el mayor aumento desde mediados de octubre

La reunión ministerial de la Agencia Espacial Europea (ESA) en el Centro de Congresos de Bremen | Foto: AFP
Artemis

Tres astronautas europeos fueron seleccionados para participar en la misión Artemis II de la NASA

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, (EFE)
Albert Ramdin

Secretario General de la OEA afirma en NTN24 que el organismo está preparado para apoyar una posible transición democrática en Venezuela si Maduro deja el poder

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre