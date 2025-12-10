Así reaccionó desde Miami la diáspora venezolana en el exilio a la entrega del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Desde Miami, Florida, Estados Unidos, la diáspora venezolana en el exilio reaccionó al Premio Nobel de Paz que recibió la líder de la democracia María Corina Machado, este miércoles 10 de noviembre.

Aunque Machado estuvo ausente en la ceremonia, se espera que llegue en las próximas horas de este jueves a Oslo.

Desde el sur de la Florida, donde nació la iniciativa de postular a la líder al galardón, la comunidad venezolana en el exilio celebró este reconocimiento como un logro histórico para la lucha democrática del país sudamericano que vive bajo el yugo de la dictadura de Nicolás Maduro.

Una de esas voces fue la de María Teresa Morín, coordinadora de Vente Venezuela en Estados Unidos, quien ante las cámara de NTN24 describió la jornada como "emoción pura, al máximo nivel".

"Ha sido un momento que voy a recordar toda mi vida. Esto es un reconocimiento final a una lucha de más de 26 años de los venezolanos encarnados y representados en María Corina Machado", comentó.

Por su parte, José Amaglio Graterol, secretario político de Vente Venezuela, se pronunció sobre lo podría ser el futuro inmediato de Machado tras llegar a Oslo en las próximas horas e indicó que "no existe la posibilidad de que se quede en el exilio".

Añadió que María Corina va a recibir el premio Nobel de la Paz y “va a regresar a Venezuela". Además, se refirió a la líder política como "la persona más importante de la historia contemporánea de Venezuela" que "jamás va a abandonar a los venezolanos".

La ceremonia de entrega del galardón contó con la participación de Ana Corina Sosa, hija de Machado, quien leyó el discurso en representación de su madre. También incluyó la interpretación musical de artistas venezolanos y las palabras del presidente del Comité del Premio Nobel, Jørgen Watne Frydnes.